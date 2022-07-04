https://arabic.sputniknews.com/20220704/إسرائيل-وبولندا-تتفقان-على-استئناف-العلاقات-وإعادة-السفراء-1064624460.html

إسرائيل وبولندا تتفقان على استئناف العلاقات وإعادة السفراء

إسرائيل وبولندا تتفقان على استئناف العلاقات وإعادة السفراء

اتفق الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ونظيره البولندي أندريه دودا، على استئناف العلاقات بين البلدين وإعادة السفراء، بعد فترة من التوتر. 04.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-04T11:20+0000

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2022-07-04T11:20+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

بولندا

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وقالت قناة "كان" الرسمية إنه خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين تم الاتفاق على إعادة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي.وأضافت كجزء من هذه الخطوة، سيتم تعيين سفير بولندي جديد لدى دولة إسرائيل، وسيقدم السفير الإسرائيلي المعين، يعقوب ليفنيه، أوراق اعتماده إلى رئيس بولندا في الأيام المقبلة.وجرت المحادثة بين البلدين بالتنسيق مع رئيسي الوزراء ووزيري خارجية البلدين.وأعرب هرتسوغ ودودا "عن أملهما في حل أي قضية مستقبلية من خلال الحوار الحقيقي والمفتوح وبروح الاحترام المتبادل".كما بحث الرئيسان مسألة سفر الطلاب الإسرائيليين إلى بولندا لزيارة معسكرات الاعتقال النازية.وتزايدت التوترات بين البلدين مؤخرا على خلفية وقف تل أبيب رحلات الشباب الإسرائيلي إلى معسكرات الإبادة في بولندا.وتطالب بولندا بتغيير خطة برنامج الرحلات حتى لا تتسبب في "تعزيز الصور النمطية الزائفة تجاه البولنديين".ومنتصف الشهر الماضي، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إلغاء بلاده رحلات تعليمية إلى بولندا للألاف من طلاب المدارس الثانوية هذا الصيف، عازيا ذلك لأسباب تتعلق بـ"مناهج الهولوكوست".وفي تصريحاته، قال لابيد إن بولندا منعت الوفود الإسرائيلية من التعرف على دور المواطنين البولنديين في التعاون مع النازي أثناء الهولوكوست.وفي أغسطس/آب 2021 قال نائب وزير الخارجية البولندي باول جابلونسكي إن بلاده تبحث جدوى استمرار وجود رحلات الشباب الإسرائيلي إلى بولندا، معتبرا أن "هذه الرحلات لا تتم بشكل صحيح. حيث تشهد بعض الأحيان غرس كراهية بولندا في رؤوس الشباب الإسرائيلي".في السنوات الأخيرة، أعرب البولنديون عن استيائهم من رحلات الشباب الإسرائيلي إلى بلدهم، وخاصة من مظاهر القومية الإسرائيلية - حيث يلف الشبان أنفسهم بالأعلام الإسرائيلية.يشار إلى أن رحلات الشباب الإسرائيلي إلى بولندا هي أحد الأنشطة الرئيسية في نظام التعليم الإسرائيلي حول التوعية بالمحرقة النازية (الهولوكوست)، حيث أصبح السفر إلى بولندا أحد أهم الظواهر في تشكيل ذكرى المحرقة في أواخر القرن العشرين.ويتم كل عام في ذكرى المحرقة، تنظيم رحلات لشباب إسرائيليين للتعرف على حياة اليهود خلال الهولوكوست لاسيما في معسكر الإبادة في أوشفيتز ببولندا.وشهد العام الماضي، تدهور العلاقات بين إسرائيل وبولندا إلى حد غير مسبوق، بعدما صادق الرئيس البولندي على مشروع قانون يقيد حصول اليهود الناجين من المحرقة على تعويضات من بولندا عن الممتلكات التي سلبت منهم على يد النازيين إبان الحرب العالمية الثانية.قوبل القرار البولندي وقتها بغضب إسرائيلي رسمي، تُرجم من خلال استدعاء الخارجية الإسرائيلية المسؤولة عن سفارتها في وارسو للتشاور، وإبلاغ السفير البولندي لدى تل أبيب بالبقاء في بلاده حيث يقضي إجازة هناك.

https://arabic.sputniknews.com/20220616/إسرائيل-تلغي-رحلات-تعليمية-لبولندا-بسبب-دراسات-الهولوكوست-1063733281.html

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