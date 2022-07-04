https://arabic.sputniknews.com/20220704/إعلام-اختناق-أكثر-من-300-شخص-جنوب-العراق-جراء-تسرب-غاز-الكلور-1064598052.html
إعلام: اختناق أكثر من 300 شخص جنوب العراق جراء تسرب غاز الكلور
إعلام: اختناق أكثر من 300 شخص جنوب العراق جراء تسرب غاز الكلور
أفادت وسائل إعلام عراقية، مساء اليوم الأحد، باختناق أكثر من 300 شخص جراء استنشاق غاز الكلور. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T00:55+0000
2022-07-04T00:55+0000
2022-07-04T00:55+0000
أخبار العراق اليوم
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وذكرت وكالة "بغداد اليوم" نقلا عن مصدر في ذي قار، أن تسربا حدث لغاز الكلور في أحد محطات المياه في مديرية ماء ذي قار.وفي وقت سابق اليوم، قالت وسائل إعلام عراقية إن أكثر من 200 شخص اختنقوا بعد تسرب غاز الكلور في محطة مياه.من جهتها، نفت مديرية ماء ذي قار حدوث أي تسرب أو اختناق للمواطنين.
https://arabic.sputniknews.com/20220703/الصحة-العراقية-تعلن-ارتفاع-عدد-إصابات-الكوليرا-في-البلاد-إلى-160-بينها-حالتي-وفاة-1064590436.html
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أخبار العراق اليوم
إعلام: اختناق أكثر من 300 شخص جنوب العراق جراء تسرب غاز الكلور
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أفادت وسائل إعلام عراقية، مساء اليوم الأحد، باختناق أكثر من 300 شخص جراء استنشاق غاز الكلور.
وذكرت وكالة
"بغداد اليوم" نقلا عن مصدر في ذي قار، أن تسربا حدث لغاز الكلور
في أحد محطات المياه في مديرية ماء ذي قار.
وأكدت الوكالة نقلا عن مصدر طبي أن أكثر من 300 شخص أصيبوا بالاختناق رغم نفي مديرية ماء ذي قار.
وفي وقت سابق اليوم، قالت وسائل إعلام عراقية إن أكثر من 200 شخص اختنقوا بعد تسرب غاز الكلور في محطة مياه.
من جهتها، نفت مديرية ماء ذي قار حدوث أي تسرب أو اختناق للمواطنين.