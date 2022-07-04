https://arabic.sputniknews.com/20220704/إعلام-اختناق-أكثر-من-300-شخص-جنوب-العراق-جراء-تسرب-غاز-الكلور-1064598052.html

إعلام: اختناق أكثر من 300 شخص جنوب العراق جراء تسرب غاز الكلور

إعلام: اختناق أكثر من 300 شخص جنوب العراق جراء تسرب غاز الكلور

أفادت وسائل إعلام عراقية، مساء اليوم الأحد، باختناق أكثر من 300 شخص جراء استنشاق غاز الكلور. 04.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-04T00:55+0000

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2022-07-04T00:55+0000

أخبار العراق اليوم

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وذكرت وكالة "بغداد اليوم" نقلا عن مصدر في ذي قار، أن تسربا حدث لغاز الكلور في أحد محطات المياه في مديرية ماء ذي قار.وفي وقت سابق اليوم، قالت وسائل إعلام عراقية إن أكثر من 200 شخص اختنقوا بعد تسرب غاز الكلور في محطة مياه.من جهتها، نفت مديرية ماء ذي قار حدوث أي تسرب أو اختناق للمواطنين.

https://arabic.sputniknews.com/20220703/الصحة-العراقية-تعلن-ارتفاع-عدد-إصابات-الكوليرا-في-البلاد-إلى-160-بينها-حالتي-وفاة-1064590436.html

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