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https://arabic.sputniknews.com/20220704/ابن-زايد-يوجه-برفع-دعم-محدودي-الدخل-من-27-مليار-إلى-5-مليارات-درهم-1064638325.html
ابن زايد يوجه برفع دعم محدودي الدخل من 2.7 مليار إلى 5 مليارات درهم
ابن زايد يوجه برفع دعم محدودي الدخل من 2.7 مليار إلى 5 مليارات درهم
وجه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد برفع الدعم الاجتماعي في الميزانية من 2.7 مليار إلى 5 مليارات درهم إماراتي. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T14:54+0000
2022-07-04T14:54+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووفقا لموقع الإمارات اليوم، فإن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد أكد على ضرورة أن يتحول برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل إلى برنامج متكامل، ويصبح 5 مليارات، بدلا من 2.7 مليار درهم.وحسب التصور الجديد لبرنامج الدعم، فقد تم "استحداث 4 مخصصات جديدة هي: مخصص السكن، يتراوح بين 1500 درهم شهرياً، و2500 درهم شهرياً في حال السكن المستقل حتى حصول العائلة على إسكان حكومي، ومخصص التعليم الجامعي، حيث تبلغ قيمة العلاوة 3200 درهم شهرياً لطلاب الثانوية المتفوقين والملتحقين بالدراسة الجامعية".أيضا من المخصصات المستحدثة مخصص العاطلين عن العمل من المواطنين فوق سن 45، حيث يتم منح إعانة مالية ثابتة تبدأ من 2000 إلى 5000 درهم شهرياً بحسب العمر للمواطنين العاطلين عن العمل، إضافة إلى العلاوات والمخصصات الأخرى في حال كان العاطل عن العمل رب أسرة مواطنة".وهناك مخصص رابع تم استحداثه وهو مخصص للمتعطل الباحث عن العمل"، ويمتد هذا المخصص لمدة 6 شهور، وتبلغ قيمتها 5000 درهم شهرياً لكل مستحق بغض النظر عن عمره، ويهدف هذا المخصص إلى تمكين العاطلين عن العمل مادياً خلال فترة بحثهم عن وظيفة.ويستهدف البرنامج بتلك المخصصات المستحدثة "تمكين الأسر الإماراتية محدودة الدخل من الحصول على المسكن الملائم، وتشجيع الأبناء المتفوقين على الالتحاق بالجامعة، ودعم كبار السن من المواطنين".
https://arabic.sputniknews.com/20211012/بعد-إقرارها-من-محمد-بن-راشد-ما-هو-حجم-ميزانية-اتحاد-الإمارات-حتى-2026-1050415951.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

ابن زايد يوجه برفع دعم محدودي الدخل من 2.7 مليار إلى 5 مليارات درهم

14:54 GMT 04.07.2022
© Sputnikالشيخ محمد بن زايد.. القائد القوي
الشيخ محمد بن زايد.. القائد القوي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
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وجه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد برفع الدعم الاجتماعي في الميزانية من 2.7 مليار إلى 5 مليارات درهم إماراتي.
ووفقا لموقع الإمارات اليوم، فإن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد أكد على ضرورة أن يتحول برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل إلى برنامج متكامل، ويصبح 5 مليارات، بدلا من 2.7 مليار درهم.
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وحسب التصور الجديد لبرنامج الدعم، فقد تم "استحداث 4 مخصصات جديدة هي: مخصص السكن، يتراوح بين 1500 درهم شهرياً، و2500 درهم شهرياً في حال السكن المستقل حتى حصول العائلة على إسكان حكومي، ومخصص التعليم الجامعي، حيث تبلغ قيمة العلاوة 3200 درهم شهرياً لطلاب الثانوية المتفوقين والملتحقين بالدراسة الجامعية".
أيضا من المخصصات المستحدثة مخصص العاطلين عن العمل من المواطنين فوق سن 45، حيث يتم منح إعانة مالية ثابتة تبدأ من 2000 إلى 5000 درهم شهرياً بحسب العمر للمواطنين العاطلين عن العمل، إضافة إلى العلاوات والمخصصات الأخرى في حال كان العاطل عن العمل رب أسرة مواطنة".
وهناك مخصص رابع تم استحداثه وهو مخصص للمتعطل الباحث عن العمل"، ويمتد هذا المخصص لمدة 6 شهور، وتبلغ قيمتها 5000 درهم شهرياً لكل مستحق بغض النظر عن عمره، ويهدف هذا المخصص إلى تمكين العاطلين عن العمل مادياً خلال فترة بحثهم عن وظيفة.
ويستهدف البرنامج بتلك المخصصات المستحدثة "تمكين الأسر الإماراتية محدودة الدخل من الحصول على المسكن الملائم، وتشجيع الأبناء المتفوقين على الالتحاق بالجامعة، ودعم كبار السن من المواطنين".
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