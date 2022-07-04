https://arabic.sputniknews.com/20220704/الأرجنتين-سيلفينا-باتاكيس-وزيرة-جديدة-للاقتصاد-خلفا-لمارتين-غوزمان-المستقيل-1064598765.html

الأرجنتين.. سيلفينا باتاكيس وزيرة جديدة للاقتصاد خلفا لمارتين غوزمان المستقيل

الأرجنتين.. سيلفينا باتاكيس وزيرة جديدة للاقتصاد خلفا لمارتين غوزمان المستقيل

عين الرئيس الأرجنتيني، ألبيرتو فيرنانديز، مساء أمس الأحد، سيلفينا باتاكيس وزيرةً للاقتصاد في الأرجنتين، وذلك في أعقاب الاستقالة المفاجئة السبت الماضي للوزير... 04.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-04T04:15+0000

2022-07-04T04:15+0000

2022-07-04T04:15+0000

الأرجنتين

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وأعلنت المتحدّثة باسم الرئاسة على تويتر، أن الرئيس فرنانديز قام بتعيين باتاكيس وزيرة للاقتصاد، بعد أن كانت شغلت المنصب ذاته في حكومة إقليم بوينوس آيريس بين عامي 2011 و2015.وطوال يوم الأحد، أجرى رئيس البلاد بمقر الاقامة الرئاسي "أوليفوس" ببوينوس أيريس مشاورات مع عدد من الحلفاء ومقربيه لإيجاد بديل لغوزمان، المهندس الرئيسي للاتفاق مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي بشأن إعادة تمويل ديون الأرجنتين، والذي أعلن استقالته بعد عامين ونصف عام في منصبه.وتنص الاتفاقية بين الأرجنتين ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية وصندوق النقد الدولي على سلسلة من التدابير الماكرو اقتصادية لمواجهة التضخم المزمن في البلاد (50,9 بالمائة في 2021، و60,7 بالمائة خلال الأشهر الـ12 الماضية) وتقليل عجز ميزانيتها (3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021)، على أن يتم كل ذلك تحت مراقبة منتظمة من الصندوق.وتأتي استقالة غوزمان في خضم أسبوع متوتر في أسواق الصرف الأجنبي، حيث وصل سعر الدولار إلى مستويات قياسية بعد قرار البنك المركزي بفرض مزيد من القيود على ولوج الشركات إلى العملات الأجنبية لدفع ثمن الواردات، وهو إجراء يسعى من ورائه الحفاظ على الاحتياطيات النقدية النادرة للبلاد.وتواجه الأرجنتين أيضا سيناريو تسارع التضخم، كما أنها مطالبة بتحقيق الأهداف المالية والنقدية الواردة في الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي.

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الأرجنتين