https://arabic.sputniknews.com/20220704/الأردن-عمال-الموانئ-في-العقبة-يوقفون-إضرابهم-بعد-أسبوع-1064639874.html

الأردن... عمال الموانئ في العقبة يوقفون إضرابهم بعد أسبوع

الأردن... عمال الموانئ في العقبة يوقفون إضرابهم بعد أسبوع

أوقف عمال شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، اليوم الاثنين، إضرابا كانوا قد بدؤوه منذ أسبوع. 04.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-04T15:30+0000

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وقال رئيس اللجنة النقابية للعاملين في الشركة، أحمد العمايرة، في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية أن العمال أوقفوا الإضراب بعد الاتفاق على بعض المطالب، منها التي تتعلق بسلامتهم، وذلك بعد حادث تسرب الغاز السام الذي وقع في ميناء العقبة.وبيّن أن أبرز المطالب المالية التي تم الاتفاق عليها هو صرف 30 دينارا أردنيا بدل روائح، و3 في المئة من أرباح الشركة.وأشار أحمد العمايرة إلى أن هناك مطالب أخرى من جانب العمال سيتم النظر فيها خلال الأيام المقبلة، ومنها 10 في المئة مكافأة يحصل عليها جزء من الموظفين والجزء الآخر لا يحصل عليها، كما أن هناك البعض تم تحويلهم من نظام المياومة إلى نظام الخدمة المدنية، وأصبح هناك تفاوت كبير في الرواتب بينهم وبين من بقي في العمل.وبشأن إجراءات السلامة العامة التي تم الاتفاق عليها، أوضح أحمد العمايرة أن المدير الجديد للشركة وعد بتنفيذها للعمال على الأرصفة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، بالشكل المناسب.ولفت العمايرة إلى أن الاتفاق جرى مع المدير العام الجديد لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، عبد المجيد القرالة.وأكد أن كل العمال سيعودون إلى أعمالهم، بعدما اعتصم 95 في المئة من إجمالي عددهم، والذي يبلغ 2300 موظف.يشار إلى أن عدد ضحايا حادث تسرب الغاز السام الذي وقع في ميناء العقبة، يوم الاثنين الماضي، ارتفع إلى 13 شخصا، فضلا عن إصابة العشرات بينها حالتان حرجتان نقلتا إلى العاصمة عمان، وفق بيان سابق للحكومة.

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