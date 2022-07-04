https://arabic.sputniknews.com/20220704/الأعلى-منذ-11-عاما-بنك-إسرائيل-يرفع-سعر-الفائدة-إلى-125-1064635408.html

الأعلى منذ 11 عاما... بنك إسرائيل يرفع سعر الفائدة إلى 1.25%

الأعلى منذ 11 عاما... بنك إسرائيل يرفع سعر الفائدة إلى 1.25%

قرر بنك إسرائيل (المركزي)، اليوم الاثنين، رفع سعر الفائدة الأساسي في الاقتصاد للمرة الثالثة على التوالي في أقل من ثلاثة أشهر، وهذه المرة بأعلى معدل تم تسجيله... 04.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-04T14:00+0000

2022-07-04T14:00+0000

2022-07-04T14:00+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

اقتصاد

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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن سعر الفائدة الأساسي الذي يقترب بالفعل من 3.0% - بعد سنوات من معدل فائدة أساسي يبلغ 1.6% - يعني في الواقع مضاعفة سعر الفائدة تقريبا، ومن المتوقع أن يرتفع عدة مرات في الأشهر المقبلة.وأضافت يقدر المحللون أن معدل الفائدة سيصل إلى 2% بنهاية العام، ما يعني أن معدل الفائدة الأساسي 3.5%.وفي 23 مايو/أيار الماضي رفع بنك إسرائيل سعر الفائدة بنسبة 0.4%، في إجراء هو الثاني من نوعه خلال شهر واحد لمواجهة موجة التضخم.ووقتها، قالت قناة "كان" الرسمية: "رفعت اللجنة النقدية في بنك إسرائيل سعر الفائدة في محاولة للحد من التضخم الذي وصل إلى 4%".وأضافت: "يعد هذا الارتفاع الثاني على التوالي في أسعار الفائدة التي تم رفعها بنسبة 0.25% الشهر الماضي".ومنتصف مايوالجاري، كشف تقرير لدائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل (رسمية)، أن معدل التضخم واصل الارتفاع وصولا إلى 4%.وبحسب التقرير الذي نشرت معطياته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.8% في أبريل/نيسان الماضي، فيما ارتفع منذ بداية العام الحالي بنسبة 2.3% ومنذ أبريل 2021 إلى 4%.ومؤشر أسعار المستهلك (CPI) هو المؤشر الاقتصادي الرئيسي الذي يستخدم لتتبع معدل التضخم وتكلفة المعيشة في بلد ما.وارتفعت أسعار المساكن (الشقق) بنسبة 1.9% خلال الفترة من فبراير/شباط إلى مارس/آذار 2022، بحيث وصلت الزيادة التراكمية خلال 12 شهرا إلى معدل ضخم بلغ 16.3%.ووفق المعطيات، فإن معدل التضخم الذي سجلته إسرائيل، هو الأعلى منذ عام 2011، ومعدل أسعار المساكن هو الأعلى منذ عام 2010.

https://arabic.sputniknews.com/20220515/تقرير-رسمي-التضخم-في-إسرائيل-يصل-إلى-أعلى-مستوى-منذ-2011-1062269979.html

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