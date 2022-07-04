https://arabic.sputniknews.com/20220704/البابا-فرانسيس-يرد-على-تقارير-إصابته-بالسرطان-1064635633.html

البابا فرانسيس يرد على تقارير "إصابته بالسرطان"

البابا فرانسيس يرد على تقارير "إصابته بالسرطان"

نفى البابا فرانسيس التقارير التي تفيد بأنه مريض مرضا شديدا قد يدفعه إلى التنازل عن مهامه البابوية، قائلا إنه في طريقه لزيارة كندا هذا الشهر ويأمل أن يتمكن من... 04.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-04T14:08+0000

2022-07-04T14:08+0000

2022-07-04T14:08+0000

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

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في مقابلة مع وكالة "رويترز" في مقر إقامته بالفاتيكان، نفى فرانسيس شائعات إصابته بالسرطان، مازحا أن أطباءه "لم يخبروه بأي شيء عن الأمر".وانتشرت شائعات حول فرانسيس تفيد باكتشاف سرطان قبل عام عندما خضع لعملية جراحية استمرت ست ساعات لإزالة جزء من القولون بسبب التهاب الرتج، وهي حالة شائعة لدى كبار السن.لكن رد على ذلك بأن العملية كانت "نجاحا كبيرا"، مضيفا أن الأطباء "لم يخبروني بأي شيء" عن السرطان المفترض، والذي وصفه بأنه "شائعات محكمة".انتشرت الشائعات في وسائل الإعلام بأن اقتران الأحداث في أواخر أغسطس/ آب، بما في ذلك اجتماعات مع الكرادلة في العالم لمناقشة دستور جديد للفاتيكان، وحفل لتعيين كرادلة جدد، وزيارة مدينة لاكويلا الإيطالية، يمكن أن تنذر بإعلان استقالة.لاكويلا مرتبط بالبابا سلستين الخامس، الذي استقال من البابوية عام 1294. زار البابا بنديكتوس السادس عشر المدينة قبل أربع سنوات من استقالته في عام 2013، وكان أول بابا يزورها منذ نحو 600 عام.وقال فرانسيس: "كل هذه المصادفات جعلت البعض يعتقد أن نفس الليتورجيا ستحدث، لكنه لم يخطر ببالي قط، وفي الوقت الحالي لا، لا حقا".ومع ذلك، كرر فرانسيس موقفه الذي غالبا ما كان يقول إنه قد يستقيل يوما ما إذا كان تدهور صحته يجعل من المستحيل عليه إدارة الكنيسة - وهو أمر لم يكن من الممكن تصوره قبل البابا بندكتس السادس عشر. وعندما سئل عن احتمال حدوث ذلك، قال: "لا نعلم. سيقول الله".

https://arabic.sputniknews.com/20220704/البابا-فرانسيس-يعرب-عن-رغبته-في-زيارة-روسيا-وأوكرانيا-بعد-عودته-من-كندا--1064609250.html

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البابا فرنسيس بابا الفاتيكان