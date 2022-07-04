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الدفاع الروسية: مقاتلة روسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-25" خلال معركة جوية في دونيتسك
https://arabic.sputniknews.com/20220704/البابا-فرانسيس-يعرب-عن-رغبته-في-زيارة-روسيا-وأوكرانيا-بعد-عودته-من-كندا--1064609250.html
البابا فرانسيس يعرب عن رغبته في زيارة روسيا وأوكرانيا بعد عودته من كندا
البابا فرانسيس يعرب عن رغبته في زيارة روسيا وأوكرانيا بعد عودته من كندا
أعرب البابا فرنسيس عن رغبته في زيارة كل من موسكو وكييف بعد زيارته المقررة إلى كندا في الفترة من 24 وحتى 30 من شهر تموز/يوليو الجاري. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T08:56+0000
2022-07-04T08:56+0000
العالم
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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موسكوو - سبوتنيك. ونقلت وكالة رويترز عن بابا الفاتيكان قوله خلال مقابلة: "أود أن أذهب (إلى أوكرانيا)، وكنت أرغب في الذهاب إلى موسكو أولا، لقد تبادلنا الرسائل حول هذا الشأن".وأضاف البابا: "قد أتمكن من الذهاب إلى أوكرانيا بعد عودتي من كندا... أول ما يجب فعله هو الذهاب إلى موسكو كي أساعد بطريقة ما، لكني أرغب في زيارة كلتا العاصمتين". وكان بابا الفاتيكان قد صرح في شهر أيار/مايو الماضي أنه طلب لقاء الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أنه لن يذهب إلى أوكرانيا في الوقت الحالي ولكنه يجب أن يذهب إلى موسكو أولا ويقابل بوتين.وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن البابا فرنسيس، قال إن "نباح" الناتو على باب روسيا ربما أدى إلى عملية عسكرية روسية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/بابا-الفاتيكان-نباح-الناتو-على-أبواب-روسيا-ربما-تسبب-في-تحركات-موسكو-ضد-كييف-1061937442.html
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العالم, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

البابا فرانسيس يعرب عن رغبته في زيارة روسيا وأوكرانيا بعد عودته من كندا

08:56 GMT 04.07.2022
© AFP 2022 / Filippo Monteforteرياح ترفع من رداء البابا فرانسيس خلال اجتماعه العام الأسبوعي في الهواء الطلق مع الجمهور في ساحة سان داماسو بالفاتيكان، 19 مايو 2021
رياح ترفع من رداء البابا فرانسيس خلال اجتماعه العام الأسبوعي في الهواء الطلق مع الجمهور في ساحة سان داماسو بالفاتيكان، 19 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© AFP 2022 / Filippo Monteforte
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أعرب البابا فرنسيس عن رغبته في زيارة كل من موسكو وكييف بعد زيارته المقررة إلى كندا في الفترة من 24 وحتى 30 من شهر تموز/يوليو الجاري.
موسكوو - سبوتنيك. ونقلت وكالة رويترز عن بابا الفاتيكان قوله خلال مقابلة: "أود أن أذهب (إلى أوكرانيا)، وكنت أرغب في الذهاب إلى موسكو أولا، لقد تبادلنا الرسائل حول هذا الشأن".

وأضاف البابا: "قد أتمكن من الذهاب إلى أوكرانيا بعد عودتي من كندا... أول ما يجب فعله هو الذهاب إلى موسكو كي أساعد بطريقة ما، لكني أرغب في زيارة كلتا العاصمتين".
بابا الفاتيكان فرنسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
بابا الفاتيكان: نباح الناتو على أبواب روسيا ربما تسبب في تحركات موسكو ضد كييف
7 مايو, 04:03 GMT
وكان بابا الفاتيكان قد صرح في شهر أيار/مايو الماضي أنه طلب لقاء الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أنه لن يذهب إلى أوكرانيا في الوقت الحالي ولكنه يجب أن يذهب إلى موسكو أولا ويقابل بوتين.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن البابا فرنسيس، قال إن "نباح" الناتو على باب روسيا ربما أدى إلى عملية عسكرية روسية في أوكرانيا.
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