https://arabic.sputniknews.com/20220704/البابا-فرانسيس-يعرب-عن-رغبته-في-زيارة-روسيا-وأوكرانيا-بعد-عودته-من-كندا--1064609250.html

البابا فرانسيس يعرب عن رغبته في زيارة روسيا وأوكرانيا بعد عودته من كندا

البابا فرانسيس يعرب عن رغبته في زيارة روسيا وأوكرانيا بعد عودته من كندا

أعرب البابا فرنسيس عن رغبته في زيارة كل من موسكو وكييف بعد زيارته المقررة إلى كندا في الفترة من 24 وحتى 30 من شهر تموز/يوليو الجاري. 04.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-04T08:56+0000

2022-07-04T08:56+0000

2022-07-04T08:56+0000

العالم

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

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موسكوو - سبوتنيك. ونقلت وكالة رويترز عن بابا الفاتيكان قوله خلال مقابلة: "أود أن أذهب (إلى أوكرانيا)، وكنت أرغب في الذهاب إلى موسكو أولا، لقد تبادلنا الرسائل حول هذا الشأن".وأضاف البابا: "قد أتمكن من الذهاب إلى أوكرانيا بعد عودتي من كندا... أول ما يجب فعله هو الذهاب إلى موسكو كي أساعد بطريقة ما، لكني أرغب في زيارة كلتا العاصمتين". وكان بابا الفاتيكان قد صرح في شهر أيار/مايو الماضي أنه طلب لقاء الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أنه لن يذهب إلى أوكرانيا في الوقت الحالي ولكنه يجب أن يذهب إلى موسكو أولا ويقابل بوتين.وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن البابا فرنسيس، قال إن "نباح" الناتو على باب روسيا ربما أدى إلى عملية عسكرية روسية في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220507/بابا-الفاتيكان-نباح-الناتو-على-أبواب-روسيا-ربما-تسبب-في-تحركات-موسكو-ضد-كييف-1061937442.html

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