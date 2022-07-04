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https://arabic.sputniknews.com/20220704/البيت-الأبيض-ينتقد-بيزوس-لدعمه-تطلعات-شركات-النفط-والغاز-بتحقيق-أرباح-على-حساب-الأمريكيين-1064597822.html
البيت الأبيض ينتقد بيزوس لدعمه تطلعات شركات النفط والغاز بتحقيق أرباح على حساب الأمريكيين
البيت الأبيض ينتقد بيزوس لدعمه تطلعات شركات النفط والغاز بتحقيق أرباح على حساب الأمريكيين
انتقدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، مؤسس مجموعة "أمازون"، جيف بيزوس، على دعمه تطلعات شركات النفط والغاز في "تحقيق أرباح قياسية على حساب الشعب... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T00:11+0000
2022-07-04T00:11+0000
جيف بيزوس
البيت الأبيض
أسعار النفط اليوم
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واشنطن - سبوتنيك. وكتبت جان بيير على حسابها على تويتر ردا على تعليق بيزوس على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من مالكي محطات الوقود خفض أسعار البنزين، قائلة "انخفضت أسعار النفط بنحو 15 دولارا في الشهر الماضي، لكن أسعار محطات الوقود بالكاد انخفضت.. هذه ليست ديناميكيات السوق الأساسية، هذا سوق يخذل المستهلك الأمريكي".وأضافت، "أعتقد أنه ليس من المفاجئ أن شركات النفط والغاز التي تستخدم القوة السوقية لجني أرباح قياسية على حساب الشعب الأمريكي هي الطريقة التي يجب أن يعمل بها اقتصادنا".وعلق بيزوس في وقت سابق، على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من مالكي محطات الوقود خفض أسعار البنزين، وقال: "الزعيم الأمريكي إما متخيل أو يظهر سوء فهم عميق للديناميكيات الأساسية للسوق".وربط بايدن مرارًا الأزمة الاقتصادية في البلاد بتفاقم الأزمة في أوكرانيا، واصفا ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بأنه "ارتفاع بوتين في الأسعار".
https://arabic.sputniknews.com/20220703/مؤسس-أمازون-ينتقد-تغريدة-بايدن-ويكشف-عن-خلل-عميق-في-فهم-أساسيات-الاقتصاد-1064595819.html
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جيف بيزوس, البيت الأبيض, أسعار النفط اليوم

البيت الأبيض ينتقد بيزوس لدعمه تطلعات شركات النفط والغاز بتحقيق أرباح على حساب الأمريكيين

00:11 GMT 04.07.2022
© AP Photo / Patrick Semansky مؤسس شركة أمازون ومديرها التنفيذي جيف بيزوس
 مؤسس شركة أمازون ومديرها التنفيذي جيف بيزوس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
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انتقدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، مؤسس مجموعة "أمازون"، جيف بيزوس، على دعمه تطلعات شركات النفط والغاز في "تحقيق أرباح قياسية على حساب الشعب الأمريكي.
واشنطن - سبوتنيك. وكتبت جان بيير على حسابها على تويتر ردا على تعليق بيزوس على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من مالكي محطات الوقود خفض أسعار البنزين، قائلة "انخفضت أسعار النفط بنحو 15 دولارا في الشهر الماضي، لكن أسعار محطات الوقود بالكاد انخفضت.. هذه ليست ديناميكيات السوق الأساسية، هذا سوق يخذل المستهلك الأمريكي".
وأضافت، "أعتقد أنه ليس من المفاجئ أن شركات النفط والغاز التي تستخدم القوة السوقية لجني أرباح قياسية على حساب الشعب الأمريكي هي الطريقة التي يجب أن يعمل بها اقتصادنا".
الرئيس الأمريكي جو بايدن يلقي كلمة خلال مؤتمر صحفي بجانب رئيس الوزراء الكندي، يونيو 26 غام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
مؤسس أمازون ينتقد تغريدة بايدن ويكشف عن خلل عميق في فهم أساسيات الاقتصاد
أمس, 20:55 GMT
وعلق بيزوس في وقت سابق، على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من مالكي محطات الوقود خفض أسعار البنزين، وقال: "الزعيم الأمريكي إما متخيل أو يظهر سوء فهم عميق للديناميكيات الأساسية للسوق".
وربط بايدن مرارًا الأزمة الاقتصادية في البلاد بتفاقم الأزمة في أوكرانيا، واصفا ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بأنه "ارتفاع بوتين في الأسعار".
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