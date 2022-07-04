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https://arabic.sputniknews.com/20220704/التضخم-في-تركيا-يقفز-إلى-79-1064643210.html
التضخم في تركيا يقفز إلى 79%
التضخم في تركيا يقفز إلى 79%
ارتفع معدل التضخم في تركيا بما يقرب من 79% خلال الشهر الماضي، وهو أعلى معدل تشهده البلاد منذ ربع قرن، لكنه كان أقل قليلا من متوسط توقعات المحللين. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T16:55+0000
2022-07-04T16:55+0000
اقتصاد
أخبار تركيا اليوم
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وبلغ معدل التضخم السنوي لشهر يونيو/ حزيران في تركيا 78.62%، بحسب معهد الإحصاء التركي، وهي أعلى قراءة تضخم سنوية في البلاد منذ 24 عاما. وصل متوسط تقديرات "بلومبيرغ" في مسح لتوقعات المحللين إلى معدل 79.95%.أثرت أسعار المستهلكين المرتفعة بشدة على السكان البالغ عددهم 84 مليون نسمة، مع وجود أمل ضئيل في التحسن على المدى القريب نتيجة للأزمة الأوكرانية، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وانخفاض حاد في قيمة الليرة، بحسب شبكة "سي إن بي سي".وقفزت أسعار النقل بنسبة 123.37% عن العام السابق، وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 93.93%، وفقا لبيانات حكومية.تمتعت تركيا بنمو سريع في السنوات السابقة، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان رفض رفع أسعار الفائدة بشكل مؤثر لتهدئة التضخم الناتج، واصفا أسعار الفائدة بأنها "أم كل الشرور".خفض البنك المركزي سعر الفائدة في البلاد تدريجيا إلى 14% في الخريف الماضي وظل دون تغيير منذ ذلك الحين. وهبطت الليرة 44% مقابل الدولار العام الماضي، وهبطت 21% مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220701/التضخم-يسجل-مستوى-تاريخيا-مرتفعا-في-منطقة-اليورو-1064517424.html
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اقتصاد, أخبار تركيا اليوم

التضخم في تركيا يقفز إلى 79%

16:55 GMT 04.07.2022
© AP Photo / YASIN AKGULعامل بمكتب صرف العملات يعد الليرة التركية أحد مكاتب الصرافة في إسطنبول
عامل بمكتب صرف العملات يعد الليرة التركية أحد مكاتب الصرافة في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / YASIN AKGUL
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ارتفع معدل التضخم في تركيا بما يقرب من 79% خلال الشهر الماضي، وهو أعلى معدل تشهده البلاد منذ ربع قرن، لكنه كان أقل قليلا من متوسط توقعات المحللين.
وبلغ معدل التضخم السنوي لشهر يونيو/ حزيران في تركيا 78.62%، بحسب معهد الإحصاء التركي، وهي أعلى قراءة تضخم سنوية في البلاد منذ 24 عاما. وصل متوسط تقديرات "بلومبيرغ" في مسح لتوقعات المحللين إلى معدل 79.95%.
أثرت أسعار المستهلكين المرتفعة بشدة على السكان البالغ عددهم 84 مليون نسمة، مع وجود أمل ضئيل في التحسن على المدى القريب نتيجة للأزمة الأوكرانية، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وانخفاض حاد في قيمة الليرة، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
احتجاج نشطاء البيئة في غرينبيس و كوالا كولكتيف ضد غسل الاتحاد الأوروبي للطاقة النووية تحت تمثال اليورو في فرانكفورت، ألمانيا، 11 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
التضخم يسجل مستوى تاريخيا مرتفعا في منطقة اليورو
1 يوليو, 18:43 GMT
وقفزت أسعار النقل بنسبة 123.37% عن العام السابق، وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 93.93%، وفقا لبيانات حكومية.
تمتعت تركيا بنمو سريع في السنوات السابقة، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان رفض رفع أسعار الفائدة بشكل مؤثر لتهدئة التضخم الناتج، واصفا أسعار الفائدة بأنها "أم كل الشرور".
خفض البنك المركزي سعر الفائدة في البلاد تدريجيا إلى 14% في الخريف الماضي وظل دون تغيير منذ ذلك الحين. وهبطت الليرة 44% مقابل الدولار العام الماضي، وهبطت 21% مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:58 GMT
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