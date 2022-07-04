https://arabic.sputniknews.com/20220704/الحكومة-المصرية-تعلن-رسميا-عدد-أيام-إجازة-عيد-الأضحى-1064643495.html
الحكومة المصرية تعلن رسميا عدد أيام إجازة عيد الأضحى
الحكومة المصرية تعلن رسميا عدد أيام إجازة عيد الأضحى
حددت الحكومة المصرية، رسميا إجازة عيد الأضحى 2022، التي تبدأ في 9 يوليو/ تموز الجاري، وتنتهي في 14 يوليو/ تموز بواقع 5 أيام. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T16:53+0000
2022-07-04T16:53+0000
2022-07-04T16:53+0000
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وأصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قراراً بأن "تكون الفترة من يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو عام 2022، حتى يوم الخميس الموافق 14 من شهر يوليو عام 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر".وأضاف أن القرار يخص "العاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك".ونص قرار رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، على "استمرار أعمال الامتحانات، وفقاً للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن
الحكومة المصرية تعلن رسميا عدد أيام إجازة عيد الأضحى
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حددت الحكومة المصرية، رسميا إجازة عيد الأضحى 2022، التي تبدأ في 9 يوليو/ تموز الجاري، وتنتهي في 14 يوليو/ تموز بواقع 5 أيام.
وأصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قراراً بأن "تكون الفترة من يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو عام 2022، حتى يوم الخميس الموافق 14 من شهر يوليو عام 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر".
وأضاف أن القرار يخص "العاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك".
ونص قرار رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، على "استمرار أعمال الامتحانات، وفقاً للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة".