https://arabic.sputniknews.com/20220704/الدفاع-الروسية-مقاتلة-روسية-تسقط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-سو-25-خلال-معركة-جوية-في-دونيتسك-1064609420.html
الدفاع الروسية: مقاتلة روسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-25" خلال معركة جوية في دونيتسك
الدفاع الروسية: مقاتلة روسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-25" خلال معركة جوية في دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الجوية الروسية أسقطت مقاتلة من طراز "سو-25" تابعة لسلاح الجو الأوكراني، خلال معركة جوية في جمهورية... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T09:00+0000
2022-07-04T09:00+0000
2022-07-04T09:22+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "خلال معركة جوية في منطقة ياسنايا بوليانا بجمهورية دونيتسك الشعبية، قامت مقاتلة روسية بإسقاط مقاتلة من طراز "سو-25" تابعة لسلاح الجو الأوكراني".كما أضاف البيان " استطاعت القوات الروسية تدمير أكثر من 1800 هدف جوي أوكراني منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في 24 شباط/فبراير، من بينها 230 طائرة".وتابع البيان: "بلغت خسائر الجانب الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية الخاصة: 230 طائرة، و134 مروحية، و1448 طائرة مسيرة، و353 منظومة صواريخ، و3904 دبابات ومدرعات، 706 راجمة صواريخ، و3084 وحدة مدفعية، و4003 سيارة عسكرية خاصة".واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
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سبوتنيك عربي
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روسيا
الدفاع الروسية: مقاتلة روسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-25" خلال معركة جوية في دونيتسك
09:00 GMT 04.07.2022 (تم التحديث: 09:22 GMT 04.07.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الجوية الروسية أسقطت مقاتلة من طراز "سو-25" تابعة لسلاح الجو الأوكراني، خلال معركة جوية في جمهورية دونيتسك.
وجاء في بيان الوزارة: "خلال معركة جوية في منطقة ياسنايا بوليانا بجمهورية دونيتسك الشعبية، قامت مقاتلة روسية بإسقاط مقاتلة من طراز "سو-25" تابعة لسلاح الجو الأوكراني".
كما أضاف البيان " استطاعت القوات الروسية تدمير أكثر من 1800 هدف جوي أوكراني منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في 24 شباط/فبراير، من بينها 230 طائرة".
وتابع البيان: "بلغت خسائر الجانب الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية الخاصة: 230 طائرة، و134 مروحية، و1448 طائرة مسيرة، و353 منظومة صواريخ، و3904 دبابات ومدرعات، 706 راجمة صواريخ، و3084 وحدة مدفعية، و4003 سيارة عسكرية خاصة".
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.