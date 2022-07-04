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https://arabic.sputniknews.com/20220704/الرئيس-الإيراني-إصدار-أمريكا-وأوروبا-قرارا-ضد-طهران-تزامنا-مع-المفاوضات-عمل-غير-مسؤول-1064637233.html
الرئيس الإيراني: إصدار أمريكا وأوروبا قرارا ضد طهران تزامنا مع المفاوضات "عمل غير مسؤول"
الرئيس الإيراني: إصدار أمريكا وأوروبا قرارا ضد طهران تزامنا مع المفاوضات "عمل غير مسؤول"
أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، أن محاولات أمريكا والدول الأوروبية اقتراح قرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران، في خضم... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T14:31+0000
2022-07-04T14:31+0000
إيران
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
العالم
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جاء ذلك خلال اجتماع رئيسي مع السفيرة السويسرية الجديدة في طهران، نادين أوليفييه ري، التي قدمت نسخة من أوراق اعتمادها، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).وشدد الرئيس الإيراني خلال اللقاء على أن بلاده مستعدة لتعزيز العلاقات مع جميع الدول، بما في ذلك سويسرا، في المجالات التجارية والاقتصادية والسياسية.وفي إشارة إلى الدور الدبلوماسي للسفارة السويسرية في طهران ، أشار الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى أن "أمريكا والدول الأوروبية أخطأت في معادلاتها مع إيران".وأردف للسفيرة السويسرية الجديدة: "آمل أن تنقلوا حقائق إيران إلى حكومتكم والدول الأخرى، وذلك لكي تعلم أن طهران واصلت التقدم وأن سياسات الهيمنة لأعدائها قد فشلت".وكرر الرئيس الإيراني التأكيد على ضرورة أن تتخذ أمريكا قرارها بالالتزام بمتطلبات المفاوضات والاتفاقيات.وأعلنت أمريكا الشهر الماضي أنها تعد مشروع قرار مع الشركاء الأوروبيين لعرضه على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد خلال الأسبوع الجاري يحضّ إيران على "التعاون الكامل" مع الوكالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220702/إيران-حديث-الغرب-حول-تعدينا-قضايا-الاتفاق-النووي-يهدف-إلى-ممارسة-الضغط-علينا-1064531468.html
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إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, العالم

الرئيس الإيراني: إصدار أمريكا وأوروبا قرارا ضد طهران تزامنا مع المفاوضات "عمل غير مسؤول"

14:31 GMT 04.07.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev  / الذهاب إلى بنك الصور الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي في اجتماع رؤساء الدول المشاركة في قمة بحر قزوين السادسة في عشق أباد. 29 يونيو 2022.
الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي في اجتماع رؤساء الدول المشاركة في قمة بحر قزوين السادسة في عشق أباد. 29 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي في اجتماع رؤساء الدول المشاركة في قمة بحر قزوين السادسة في عشق أباد. 29 يونيو 2022.
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، أن محاولات أمريكا والدول الأوروبية اقتراح قرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران، في خضم مفاوضات الاتفاق النووي، هو قرار "غير مسؤول ينتهك روح المحادثات والاتفاقيات".
جاء ذلك خلال اجتماع رئيسي مع السفيرة السويسرية الجديدة في طهران، نادين أوليفييه ري، التي قدمت نسخة من أوراق اعتمادها، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وشدد الرئيس الإيراني خلال اللقاء على أن بلاده مستعدة لتعزيز العلاقات مع جميع الدول، بما في ذلك سويسرا، في المجالات التجارية والاقتصادية والسياسية.
وفي إشارة إلى الدور الدبلوماسي للسفارة السويسرية في طهران ، أشار الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى أن "أمريكا والدول الأوروبية أخطأت في معادلاتها مع إيران".
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2 يوليو, 11:00 GMT
وأردف للسفيرة السويسرية الجديدة: "آمل أن تنقلوا حقائق إيران إلى حكومتكم والدول الأخرى، وذلك لكي تعلم أن طهران واصلت التقدم وأن سياسات الهيمنة لأعدائها قد فشلت".
وكرر الرئيس الإيراني التأكيد على ضرورة أن تتخذ أمريكا قرارها بالالتزام بمتطلبات المفاوضات والاتفاقيات.
وأعلنت أمريكا الشهر الماضي أنها تعد مشروع قرار مع الشركاء الأوروبيين لعرضه على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد خلال الأسبوع الجاري يحضّ إيران على "التعاون الكامل" مع الوكالة.
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