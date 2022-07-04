https://arabic.sputniknews.com/20220704/الرئيس-البولندي-بحر-البلطيق-سيصبح-بحرا-داخليا-لحلف-الناتو--1064634767.html
الرئيس البولندي: بحر البلطيق سيصبح بحرا داخليا لحلف الناتو
الرئيس البولندي: بحر البلطيق سيصبح بحرا داخليا لحلف الناتو
أعلن الرئيس البولندي، أندريه دودا، أن بحر البلطيق سيصبح البحر الداخلي لدول حلف شمال الأطلسي "الناتو". 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T13:45+0000
2022-07-04T13:45+0000
2022-07-04T13:45+0000
العالم
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وقال دودا خلال اجتماع عام: "إن موافقة الناتو على قبول أعضاء جدد قرار مهم وآمل أن يتم تبني هذا القرار بسرعة والتصديق عليه في الدول الأعضاء".وتابع دودا قائلا: "لا يحتاج أحد إلى توضيح مدى أهمية هذا القرار بالنسبة لنا"، مضيفا في الوقت ذاته "في الواقع، أصبح بحر البلطيق الآن حوضًا داخليًا للناتو وستصبح دولتان قويتان جدًا لديهما تقاليد عسكرية طويلة وقوية جزءًا من الناتو قريبًا وستمتد حدود روسيا مع الناتو لمسافة 1400 كيلومتر وهو بلا شك خبر غير سار لروسيا".وفي خطوة وصفها المراقبون بـ"المفاجئة وغير المتوقعة"، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد تعهد البلدين بتبديد مخاوف تركيا الأمنية وبالتعاون معها في مكافحة "الإرهاب".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الرئيس البولندي: بحر البلطيق سيصبح بحرا داخليا لحلف الناتو
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أعلن الرئيس البولندي، أندريه دودا، أن بحر البلطيق سيصبح البحر الداخلي لدول حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقال دودا خلال اجتماع عام: "إن موافقة الناتو على قبول أعضاء جدد قرار مهم وآمل أن يتم تبني هذا القرار بسرعة والتصديق عليه في الدول الأعضاء".
وتابع دودا قائلا: "لا يحتاج أحد إلى توضيح مدى أهمية هذا القرار بالنسبة لنا"، مضيفا في الوقت ذاته "في الواقع، أصبح بحر البلطيق الآن حوضًا داخليًا للناتو وستصبح دولتان قويتان جدًا لديهما تقاليد عسكرية طويلة وقوية جزءًا من الناتو قريبًا وستمتد حدود روسيا مع الناتو لمسافة 1400 كيلومتر وهو بلا شك خبر غير سار لروسيا".
وفي خطوة وصفها المراقبون بـ"المفاجئة وغير المتوقعة"، وقعت
تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد تعهد البلدين بتبديد مخاوف تركيا الأمنية وبالتعاون معها في مكافحة "الإرهاب".