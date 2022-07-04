https://arabic.sputniknews.com/20220704/السعودية-تخصص-20-مليار-ريال-لمواجهة-تداعيات-الأسعار-العالمية-1064647083.html
السعودية تخصص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات الأسعار العالمية
السعودية تخصص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات الأسعار العالمية
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، تخصيص 20 مليار ريال (حوالي 5.3 مليار دولار)، لدعم الأسر المستحقة في مواجهة تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T18:10+0000
2022-07-04T18:10+0000
2022-07-04T18:10+0000
اقتصاد
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104452/28/1044522843_0:247:2765:1802_1920x0_80_0_0_3bbd3f8805a6f054a7941742ed49877a.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن ولي العهد محمد بن سلمان، رفع طلبا بالأمر، ما قوبل بإصدار أمر ملكي بتخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً.وأوضحت الوكالة أنه سيتم تخصيص 10.4 مليارات ريال من المبلغ كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن تخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.كما تضمن الأمر الملكي تخصيص ملياري ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي، بجانب إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.كما تم تخصيص مبلغ 8 مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.وأوضحت (واس) أيضا، أنه سيتم تخصيص 408 ملايين ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.وتشهد الأسواق العالمية أزمات على إثر العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، ما أثر على سوق الغذاء العالمي وأسعار الطاقة، بجانب تأثيرات جائحة كورونا التي لم تنته بعد على الاقتصاد العالمي.
https://arabic.sputniknews.com/20220630/ولي-العهد-السعودي-قطاع-البحث-والابتكار-سيضيف-60-مليار-ريال-إلى-اقتصاد-المملكة-في-2040-1064473780.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104452/28/1044522843_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_f6a7cabf2c2fe200a1c5f7613b85ca6e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, السعودية
السعودية تخصص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات الأسعار العالمية
تابعنا عبر
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، تخصيص 20 مليار ريال (حوالي 5.3 مليار دولار)، لدعم الأسر المستحقة في مواجهة تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)
، أن ولي العهد محمد بن سلمان، رفع طلبا بالأمر، ما قوبل بإصدار أمر ملكي بتخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً.
وأوضحت الوكالة أنه سيتم تخصيص 10.4 مليارات ريال من المبلغ كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن تخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.
كما تضمن الأمر الملكي تخصيص ملياري ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي، بجانب إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.
كما تم تخصيص مبلغ 8 مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.
وأوضحت (واس) أيضا، أنه سيتم تخصيص 408 ملايين ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.
وتشهد الأسواق العالمية أزمات على إثر العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، ما أثر على سوق الغذاء العالمي وأسعار الطاقة
، بجانب تأثيرات جائحة كورونا التي لم تنته بعد على الاقتصاد العالمي.