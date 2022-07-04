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السعودية تخصص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات الأسعار العالمية
السعودية تخصص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات الأسعار العالمية
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، تخصيص 20 مليار ريال (حوالي 5.3 مليار دولار)، لدعم الأسر المستحقة في مواجهة تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T18:10+0000
2022-07-04T18:10+0000
اقتصاد
السعودية
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن ولي العهد محمد بن سلمان، رفع طلبا بالأمر، ما قوبل بإصدار أمر ملكي بتخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً.وأوضحت الوكالة أنه سيتم تخصيص 10.4 مليارات ريال من المبلغ كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن تخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.كما تضمن الأمر الملكي تخصيص ملياري ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي، بجانب إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.كما تم تخصيص مبلغ 8 مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.وأوضحت (واس) أيضا، أنه سيتم تخصيص 408 ملايين ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.وتشهد الأسواق العالمية أزمات على إثر العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، ما أثر على سوق الغذاء العالمي وأسعار الطاقة، بجانب تأثيرات جائحة كورونا التي لم تنته بعد على الاقتصاد العالمي.
https://arabic.sputniknews.com/20220630/ولي-العهد-السعودي-قطاع-البحث-والابتكار-سيضيف-60-مليار-ريال-إلى-اقتصاد-المملكة-في-2040-1064473780.html
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اقتصاد, السعودية

السعودية تخصص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات الأسعار العالمية

18:10 GMT 04.07.2022
© AP Photo / Amr Nabilالريال السعودي
الريال السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، تخصيص 20 مليار ريال (حوالي 5.3 مليار دولار)، لدعم الأسر المستحقة في مواجهة تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن ولي العهد محمد بن سلمان، رفع طلبا بالأمر، ما قوبل بإصدار أمر ملكي بتخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً.
وأوضحت الوكالة أنه سيتم تخصيص 10.4 مليارات ريال من المبلغ كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن تخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.
كما تضمن الأمر الملكي تخصيص ملياري ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي، بجانب إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.
كما تم تخصيص مبلغ 8 مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.
وأوضحت (واس) أيضا، أنه سيتم تخصيص 408 ملايين ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
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30 يونيو, 18:56 GMT
وتشهد الأسواق العالمية أزمات على إثر العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، ما أثر على سوق الغذاء العالمي وأسعار الطاقة، بجانب تأثيرات جائحة كورونا التي لم تنته بعد على الاقتصاد العالمي.
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