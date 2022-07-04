https://arabic.sputniknews.com/20220704/الشركة-المالكة-لمانشستر-سيتي-تشتري-ناديا-إيطاليا-1064640627.html

الشركة المالكة لمانشستر سيتي تشتري ناديا إيطاليا

الشركة المالكة لمانشستر سيتي تشتري ناديا إيطاليا

أعلنت مجموعة "سيتي فوتبول" المالكة لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن عملية استحواذ جديدة في الدوري الإيطالي بحثا عن المزيد من الفرص الاستثمارية في عالم كرة... 04.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-04T15:38+0000

2022-07-04T15:38+0000

2022-07-04T15:38+0000

رياضة

منوعات

اقتصاد

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وقالت المجموعة، إنها اشترت حصة أغلبية في نادي باليرمو لكرة القدم، بعد أن ضمّن الفريق الصقلي الشهر الماضي الارتقاء إلى الدرجة الثانية الإيطالية، المعروفة باسم "سيريا بي"، بحسب "بلومبيرغ".أفلس نادي باليرمو في عام 2019 واضطر منذ ذلك الحين إلى الهبوط، قبل أن يصعد مرة أخرى بعدما وصل إلى دوري الدرجة الرابعة "سيريا دي".رغم عدم الكشف عن أي شروط، فإن الصفقة تمثل الرهان الثاني الملحوظ على كرة القدم الإيطالية من قبل شركة استثمارية في الأشهر الأخيرة.وافقت شركة "ريد بيرد كابيتال بارتنرز" في أوائل يونيو/ حزيران على شراء نادي ميلان بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي مقابل 1.2 مليار يورو (1.26 مليار دولار).تقع أندية كرة القدم الأوروبية في مرمى بصر الشركات الاستثمارية التي تسعى إلى تحقيق عوائد مستقرة. تستمر أموال حقوق البث في التدفق على هذه الرياضة، ومع تنظيم كأس العالم هذا العام، فمن المرجح أن يكون هناك المزيد من الصفقات.يسيطر مستثمرون دوليون بالفعل على عدد من الأندية الإيطالية، ويحظى كل من أتالانتا وفينيسيا وجنوة وإنتر ميلان وفيورنتينا بدعم من مستثمرين أمريكيين.بالإضافة إلى مانشستر سيتي، تمتلك المجموعة عددا من فرق كرة القدم بما في ذلك "نيويورك سيتي" في الولايات المتحدة ونادي "غيرونا فوتبول" في إسبانيا.نحو 77% من أسهم "سيتي فوتبول" مملوكة لمجموعة أبو ظبي المتحدة، وتمتلك مجموعة من المستثمرين الصينيين وشركة الاستثمار "سيلفر ليك" نحو 12% و10% على التوالي.

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رياضة, منوعات, اقتصاد