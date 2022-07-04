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https://arabic.sputniknews.com/20220704/الصين-جزيرة-دياويو-جزء-من-أراضينا-ولا-يحق-لليابان-توجيه-الاتهامات-لأنشطتنا-1064638905.html
الصين: جزيرة دياويو جزء من أراضينا ولا يحق لليابان توجيه الاتهامات لأنشطتنا
الصين: جزيرة دياويو جزء من أراضينا ولا يحق لليابان توجيه الاتهامات لأنشطتنا
ردت الصين رسميا، اليوم الاثنين، على تقديم اليابان احتجاجا لبكين بشأن إبحار سفينة تابعة للبحرية الصينية بالقرب من جزر سينكاكو المتنازع عليها. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T15:03+0000
2022-07-04T15:03+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، في إيجاز صحفي، إن "جزيرة دياويو والجزر التابعة لها هي جزء من أراضي الصين، وأن أنشطة السفن الصينية في المياه المجاورة مشروعة وقانونية"، وفقا لبيان رسمي.وقال مسؤول ياباني إن طوكيو قدمت احتجاجا إلى بكين، اليوم الاثنين، بشأن إبحار سفينة تابعة للبحرية الصينية بالقرب من جزر دياويو المتنازع عليها.وتقع الجزر الصغيرة في بحر الصين الشرقي، وتسميها طوكيو جزر سينكاكو، وهي في قلب نزاع طويل الأمد بين اليابان والصين.ويحتج المسؤولون اليابانيون بانتظام على وجود سفن خفر السواحل الصينية في المياه القريبة من الجزر، لكن هذه هي المرة الأولى منذ عام 2018 التي يتم فيها رصد سفينة حربية هناك، وفقا لإذاعة "إن إتش كيه".وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع اليابانية، إنه "في نحو الساعة 7:44 من صباح يوم الاثنين، شوهدت فرقاطة تابعة للبحرية الصينية "تدخل المياه المتاخمة لليابان" جنوب غرب إحدى الجزر التي تسيطر عليها طوكيو".وقال نائب رئيس مجلس الوزراء سيجي كيهارا للصحفيين: "عبرنا عن مخاوفنا الشديدة وقدمنا ​​احتجاجنا إلى الجانب الصيني من خلال طريق دبلوماسي، وحثثناهم على منع تكرار حوادث مماثلة"، حسبما نقلت "فرانس برس".
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الصين, العالم

الصين: جزيرة دياويو جزء من أراضينا ولا يحق لليابان توجيه الاتهامات لأنشطتنا

15:03 GMT 04.07.2022
© AFP 2022 / ISAAC LAWRENCEعلم الصين
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© AFP 2022 / ISAAC LAWRENCE
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ردت الصين رسميا، اليوم الاثنين، على تقديم اليابان احتجاجا لبكين بشأن إبحار سفينة تابعة للبحرية الصينية بالقرب من جزر سينكاكو المتنازع عليها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، في إيجاز صحفي، إن "جزيرة دياويو والجزر التابعة لها هي جزء من أراضي الصين، وأن أنشطة السفن الصينية في المياه المجاورة مشروعة وقانونية"، وفقا لبيان رسمي.
وأردف أنه "لا يحق للجانب الياباني توجيه أصابع الاتهام إلى هذه الأنشطة الصينية".
وقال مسؤول ياباني إن طوكيو قدمت احتجاجا إلى بكين، اليوم الاثنين، بشأن إبحار سفينة تابعة للبحرية الصينية بالقرب من جزر دياويو المتنازع عليها.
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وتقع الجزر الصغيرة في بحر الصين الشرقي، وتسميها طوكيو جزر سينكاكو، وهي في قلب نزاع طويل الأمد بين اليابان والصين.
ويحتج المسؤولون اليابانيون بانتظام على وجود سفن خفر السواحل الصينية في المياه القريبة من الجزر، لكن هذه هي المرة الأولى منذ عام 2018 التي يتم فيها رصد سفينة حربية هناك، وفقا لإذاعة "إن إتش كيه".
وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع اليابانية، إنه "في نحو الساعة 7:44 من صباح يوم الاثنين، شوهدت فرقاطة تابعة للبحرية الصينية "تدخل المياه المتاخمة لليابان" جنوب غرب إحدى الجزر التي تسيطر عليها طوكيو".
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء سيجي كيهارا للصحفيين: "عبرنا عن مخاوفنا الشديدة وقدمنا ​​احتجاجنا إلى الجانب الصيني من خلال طريق دبلوماسي، وحثثناهم على منع تكرار حوادث مماثلة"، حسبما نقلت "فرانس برس".
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