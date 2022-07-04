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العراق يسمح للزوار الإيرانيين بدخول البلاد بشكل فردي برا

العراق يسمح للزوار الإيرانيين بدخول البلاد بشكل فردي برا

أكد مسؤول في منظمة الحج والزيارة الإيرانية أن السلطات العراقية قررت السماح للزوار الراغبين بزيارة العتبات المقدسة في العراق في يوم عرفة بالسفر برا بشكل فردي. 04.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-04T06:56+0000

2022-07-04T06:56+0000

2022-07-04T06:56+0000

العالم العربي

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أضاف مساعد شؤون العتبات المقدسة بمنظمة الحج والزيارة، صحبت الله رحماني: "في سفر الزائرين، يتم إعطاء الأولوية لثلاث قضايا هي التأمين والصحة وسلامة الزائرين".وتابع: "مع زيادة الطلب على السفر الفردي إلى العتبات المقدسة في يوم عرفة عبر الحدود البرية، اضطرت مكاتب تسجيل الزوار التي تقوم بارسال القوافل إلى تقديم الخدمات التي يحتاجها الزائرون بناءً على رغباتهم وامكانياتهم، في حالة الرحلات الفردية أو الجماعية، وبهذه الطريقة، يتم تنظيم رحلات سفر الزائرين إلى العتبات المقدسة في يوم عرفة بشكل فردي، ويمكن لمن يرغب في زيارة الإمام الحسين في كربلاء المقدسة الذهاب إلى العراق عبر الحدود البرية بدون التسجيل في قوافل الزائرين الجماعية"، بحسب ما ذكرت وكالة "الفرات نيوز" العراقية.وأشار رحماني إلى جهود منظمة الحج والزيارة لتسهيل السفر إلى العتبات المقدسة وخفض تكلفتها، وأضاف: "هذا القرار سينفذ ابتداء من يوم غد الثلاثاء لتسهيل سفر الزوار إلى العتبات المقدسة وتسستمر خطة تنظيم السفر البري حتى يوم عرفة الأحد المقبل".

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