https://arabic.sputniknews.com/20220704/العراق-يسمح-للزوار-الإيرانيين-بدخول-البلاد-بشكل-فردي-برا-1064601512.html
العراق يسمح للزوار الإيرانيين بدخول البلاد بشكل فردي برا
العراق يسمح للزوار الإيرانيين بدخول البلاد بشكل فردي برا
أكد مسؤول في منظمة الحج والزيارة الإيرانية أن السلطات العراقية قررت السماح للزوار الراغبين بزيارة العتبات المقدسة في العراق في يوم عرفة بالسفر برا بشكل فردي. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T06:56+0000
2022-07-04T06:56+0000
2022-07-04T06:56+0000
العالم العربي
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أضاف مساعد شؤون العتبات المقدسة بمنظمة الحج والزيارة، صحبت الله رحماني: "في سفر الزائرين، يتم إعطاء الأولوية لثلاث قضايا هي التأمين والصحة وسلامة الزائرين".وتابع: "مع زيادة الطلب على السفر الفردي إلى العتبات المقدسة في يوم عرفة عبر الحدود البرية، اضطرت مكاتب تسجيل الزوار التي تقوم بارسال القوافل إلى تقديم الخدمات التي يحتاجها الزائرون بناءً على رغباتهم وامكانياتهم، في حالة الرحلات الفردية أو الجماعية، وبهذه الطريقة، يتم تنظيم رحلات سفر الزائرين إلى العتبات المقدسة في يوم عرفة بشكل فردي، ويمكن لمن يرغب في زيارة الإمام الحسين في كربلاء المقدسة الذهاب إلى العراق عبر الحدود البرية بدون التسجيل في قوافل الزائرين الجماعية"، بحسب ما ذكرت وكالة "الفرات نيوز" العراقية.وأشار رحماني إلى جهود منظمة الحج والزيارة لتسهيل السفر إلى العتبات المقدسة وخفض تكلفتها، وأضاف: "هذا القرار سينفذ ابتداء من يوم غد الثلاثاء لتسهيل سفر الزوار إلى العتبات المقدسة وتسستمر خطة تنظيم السفر البري حتى يوم عرفة الأحد المقبل".
https://arabic.sputniknews.com/20220702/مسؤول-عراقي-الاجتماع-المقبل-بين-السعودية-وإيران-سيعقد-على-مستوى-دبلوماسي-1064528881.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
العراق يسمح للزوار الإيرانيين بدخول البلاد بشكل فردي برا
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أكد مسؤول في منظمة الحج والزيارة الإيرانية أن السلطات العراقية قررت السماح للزوار الراغبين بزيارة العتبات المقدسة في العراق في يوم عرفة بالسفر برا بشكل فردي.
أضاف مساعد شؤون العتبات المقدسة بمنظمة الحج والزيارة، صحبت الله رحماني: "في سفر الزائرين، يتم إعطاء الأولوية لثلاث قضايا هي التأمين والصحة وسلامة الزائرين".
وتابع: "مع زيادة الطلب على السفر الفردي إلى العتبات المقدسة في يوم عرفة عبر الحدود البرية، اضطرت مكاتب تسجيل الزوار التي تقوم بارسال القوافل إلى تقديم الخدمات التي يحتاجها الزائرون بناءً على رغباتهم وامكانياتهم، في حالة الرحلات الفردية أو الجماعية، وبهذه الطريقة، يتم تنظيم رحلات سفر الزائرين إلى العتبات المقدسة في يوم عرفة بشكل فردي، ويمكن لمن يرغب في زيارة الإمام الحسين في كربلاء المقدسة الذهاب إلى العراق عبر الحدود البرية بدون التسجيل في قوافل الزائرين الجماعية"، بحسب ما ذكرت وكالة "الفرات نيوز" العراقية
.
وأشار رحماني إلى جهود منظمة الحج والزيارة لتسهيل السفر إلى العتبات المقدسة وخفض تكلفتها، وأضاف: "هذا القرار سينفذ ابتداء من يوم غد الثلاثاء لتسهيل سفر الزوار إلى العتبات المقدسة وتسستمر خطة تنظيم السفر البري حتى يوم عرفة الأحد المقبل".