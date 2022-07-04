https://arabic.sputniknews.com/20220704/العراق-500-حالة-اختناق-بسبب-العاصفة-الترابية-1064600724.html
العراق... 500 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية
العراق... 500 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية
سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، ما يزيد عن 500 حالة اختناق جراء عاصفة ترابية ضربت العاصمة بغداد والمحافظات يوم أمس الأحد. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T06:37+0000
2022-07-04T06:37+0000
2022-07-04T06:37+0000
العراق
العالم العربي
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ونقلت "السومرية نيوز" عن المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، بيانا قال فيه إن "أعداد حالات الاختناق بسبب موجة الغبار في جميع المحافظات، بلغت أكثر من 500 حالة اختناق مختلفة الشدة".وفي وقت سابق، نوهت إدارة مطار بغداد الدولي باستئناف الحركة الجوية، أمس الأحد، وذلك بعد أن بقيت متوقفة نتيجة سوء الأحوال الجوية.وأكد المطار في بيان له معاودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها، وانسيابية جدول الرحلات الجوية، ووصول مدى الرؤية 600 متر، بعد أن توقفت صباح اليوم.وكانت العاصمة العراقية بغداد شهدت، أمس الأحد، غبارا كثيفا مصحوبا بموجة ترابية قوية، والتي تسببت في انعدام الرؤية على الطرق الرئيسية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, العالم العربي
العراق... 500 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية
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سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، ما يزيد عن 500 حالة اختناق جراء عاصفة ترابية ضربت العاصمة بغداد والمحافظات يوم أمس الأحد.
ونقلت "السومرية نيوز
" عن المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، بيانا قال فيه إن "أعداد حالات الاختناق بسبب موجة الغبار في جميع المحافظات، بلغت أكثر من 500 حالة اختناق مختلفة الشدة".
وأضاف المتحدث ذاته، أن "جميع حالات الاختناق خرجت من المستشفى بعد تلقيها الرعاية الطبية اللازمة، من دون تسجيل حالات وفاة".
وفي وقت سابق، نوهت إدارة مطار بغداد الدولي باستئناف الحركة الجوية، أمس الأحد، وذلك بعد أن بقيت متوقفة نتيجة سوء الأحوال الجوية.
وأكد المطار في بيان
له معاودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها، وانسيابية جدول الرحلات الجوية، ووصول مدى الرؤية 600 متر، بعد أن توقفت صباح اليوم.
وكانت العاصمة العراقية بغداد شهدت، أمس الأحد، غبارا كثيفا مصحوبا بموجة ترابية قوية، والتي تسببت في انعدام الرؤية على الطرق الرئيسية.