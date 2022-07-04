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https://arabic.sputniknews.com/20220704/العراق-500-حالة-اختناق-بسبب-العاصفة-الترابية-1064600724.html
العراق... 500 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية
العراق... 500 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية
سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، ما يزيد عن 500 حالة اختناق جراء عاصفة ترابية ضربت العاصمة بغداد والمحافظات يوم أمس الأحد. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T06:37+0000
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ونقلت "السومرية نيوز" عن المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، بيانا قال فيه إن "أعداد حالات الاختناق بسبب موجة الغبار في جميع المحافظات، بلغت أكثر من 500 حالة اختناق مختلفة الشدة".وفي وقت سابق، نوهت إدارة مطار بغداد الدولي باستئناف الحركة الجوية، أمس الأحد، وذلك بعد أن بقيت متوقفة نتيجة ‏سوء الأحوال الجوية.‏وأكد المطار في بيان له معاودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها، وانسيابية جدول الرحلات الجوية، ووصول مدى الرؤية 600 متر، بعد أن توقفت صباح اليوم.وكانت العاصمة العراقية بغداد شهدت، أمس الأحد، غبارا كثيفا مصحوبا بموجة ترابية قوية، والتي تسببت في انعدام الرؤية على الطرق الرئيسية.
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العراق, العالم العربي

العراق... 500 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية

06:37 GMT 04.07.2022
© AP Photo / Ali Abdul Hassanعراقيون يسيرون في أحد شوارع مدينة بغداد، خلال عاصفة رملية قوية، العراق 5 مايو 2022
عراقيون يسيرون في أحد شوارع مدينة بغداد، خلال عاصفة رملية قوية، العراق 5 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Ali Abdul Hassan
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سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، ما يزيد عن 500 حالة اختناق جراء عاصفة ترابية ضربت العاصمة بغداد والمحافظات يوم أمس الأحد.
ونقلت "السومرية نيوز" عن المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، بيانا قال فيه إن "أعداد حالات الاختناق بسبب موجة الغبار في جميع المحافظات، بلغت أكثر من 500 حالة اختناق مختلفة الشدة".
وأضاف المتحدث ذاته، أن "جميع حالات الاختناق خرجت من المستشفى بعد تلقيها الرعاية الطبية اللازمة، من دون تسجيل حالات وفاة".
وفي وقت سابق، نوهت إدارة مطار بغداد الدولي باستئناف الحركة الجوية، أمس الأحد، وذلك بعد أن بقيت متوقفة نتيجة ‏سوء الأحوال الجوية.‏
وأكد المطار في بيان له معاودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها، وانسيابية جدول الرحلات الجوية، ووصول مدى الرؤية 600 متر، بعد أن توقفت صباح اليوم.
وكانت العاصمة العراقية بغداد شهدت، أمس الأحد، غبارا كثيفا مصحوبا بموجة ترابية قوية، والتي تسببت في انعدام الرؤية على الطرق الرئيسية.
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