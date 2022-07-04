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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220704/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-بصواريخ-منظومة-هيمارس-الأمريكية-1064640165.html
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بصواريخ منظومة "هيمارس" الأمريكية
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بصواريخ منظومة "هيمارس" الأمريكية
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، بأن القوات الأوكرانية قصفت منطقتين بدونيتسك بصواريخ منظومة... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T15:33+0000
2022-07-04T15:33+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار جمهورية دونيتسك
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ووفقا للخبراء العسكريين في مجموعة العمليات التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية،" أطلق العدو صواريخ "M142 HIMARS MLRS" التي قدمتها دول الناتو على منطقتي سنيجنيا وكونستانتينوفكا".وكان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، قد أعلن في وقت سابق، عن وصول منظومة راجمة الصواريخ (هيمارس) التي أرسلتها الولايات المتحدة.وتم تضمين "MLRS HIMARS" الأمريكية التي يبلغ مداها حوالي 80 كيلومترا في الحزمة الحادية عشرة من المساعدة العسكرية إلى كييف من واشنطن، والتي تم الإعلان عنها في 1 يونيو/حزيران. في الوقت ذاته، أفاد البيت الأبيض بأن أوكرانيا التزمت بعدم استخدام هذه الأسلحة لقصف الأراضي الروسية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/مصرع-مدني-إثر-قصف-القوات-الأوكرانية-جمهورية-دونيتسك-1061699809.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك

القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بصواريخ منظومة "هيمارس" الأمريكية

15:33 GMT 04.07.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصوردورية للقوات التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية عند فوهة البركان من الغارة الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية ياتسكوفكا المحررة، 20 مايو 2022
دورية للقوات التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية عند فوهة البركان من الغارة الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية ياتسكوفكا المحررة، 20 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، بأن القوات الأوكرانية قصفت منطقتين بدونيتسك بصواريخ منظومة "هيمارس" الأمريكية التي قدمتها دول "الناتو".
ووفقا للخبراء العسكريين في مجموعة العمليات التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية،" أطلق العدو صواريخ "M142 HIMARS MLRS" التي قدمتها دول الناتو على منطقتي سنيجنيا وكونستانتينوفكا".
وكان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، قد أعلن في وقت سابق، عن وصول منظومة راجمة الصواريخ (هيمارس) التي أرسلتها الولايات المتحدة.
وتم تضمين "MLRS HIMARS" الأمريكية التي يبلغ مداها حوالي 80 كيلومترا في الحزمة الحادية عشرة من المساعدة العسكرية إلى كييف من واشنطن، والتي تم الإعلان عنها في 1 يونيو/حزيران. في الوقت ذاته، أفاد البيت الأبيض بأن أوكرانيا التزمت بعدم استخدام هذه الأسلحة لقصف الأراضي الروسية.
آثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 30 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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28 أبريل, 10:57 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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