https://arabic.sputniknews.com/20220704/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-بصواريخ-منظومة-هيمارس-الأمريكية-1064640165.html
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بصواريخ منظومة "هيمارس" الأمريكية
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بصواريخ منظومة "هيمارس" الأمريكية
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، بأن القوات الأوكرانية قصفت منطقتين بدونيتسك بصواريخ منظومة... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T15:33+0000
2022-07-04T15:33+0000
2022-07-04T15:33+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار جمهورية دونيتسك
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ووفقا للخبراء العسكريين في مجموعة العمليات التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية،" أطلق العدو صواريخ "M142 HIMARS MLRS" التي قدمتها دول الناتو على منطقتي سنيجنيا وكونستانتينوفكا".وكان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، قد أعلن في وقت سابق، عن وصول منظومة راجمة الصواريخ (هيمارس) التي أرسلتها الولايات المتحدة.وتم تضمين "MLRS HIMARS" الأمريكية التي يبلغ مداها حوالي 80 كيلومترا في الحزمة الحادية عشرة من المساعدة العسكرية إلى كييف من واشنطن، والتي تم الإعلان عنها في 1 يونيو/حزيران. في الوقت ذاته، أفاد البيت الأبيض بأن أوكرانيا التزمت بعدم استخدام هذه الأسلحة لقصف الأراضي الروسية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/مصرع-مدني-إثر-قصف-القوات-الأوكرانية-جمهورية-دونيتسك-1061699809.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بصواريخ منظومة "هيمارس" الأمريكية
تابعنا عبر
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، بأن القوات الأوكرانية قصفت منطقتين بدونيتسك بصواريخ منظومة "هيمارس" الأمريكية التي قدمتها دول "الناتو".
ووفقا للخبراء العسكريين في مجموعة العمليات التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية
،" أطلق العدو صواريخ "M142 HIMARS MLRS" التي قدمتها دول الناتو على منطقتي سنيجنيا وكونستانتينوفكا".
وكان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، قد أعلن في وقت سابق، عن وصول منظومة راجمة الصواريخ (هيمارس) التي أرسلتها الولايات المتحدة.
وتم تضمين "MLRS HIMARS" الأمريكية التي يبلغ مداها حوالي 80 كيلومترا في الحزمة الحادية عشرة من المساعدة العسكرية إلى كييف من واشنطن، والتي تم الإعلان عنها في 1 يونيو/حزيران. في الوقت ذاته، أفاد البيت الأبيض بأن أوكرانيا التزمت بعدم استخدام هذه الأسلحة لقصف الأراضي الروسية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية
، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.