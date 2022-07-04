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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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الحرس الوطني الروسي يكشف عن مستندات توثق التعاون بين منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وأوكرانيا
الحرس الوطني الروسي يكشف عن مستندات توثق التعاون بين منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وأوكرانيا
كشف الحرس الوطني الروسي، صباح اليوم الاثنين، وثائق ومستندات سرية جديدة توثق التنسيق والتعاون الأمني بين مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والقوات الخاصة... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T06:54+0000
2022-07-04T07:03+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وأصدر الحرس الوطني الروسي تقريرا خاصا جاء فيه: "عثرت القوات الخاصة التابعة للحرس الروسي على وثائق منظمة المراقبة الدولية التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في منزل الرئيس السابق لقسم إدارة أمن الدولة في منطقة خيرسون، الجنرال فياتشيسلاف سافتشينكو، والتي تبرهن على التعاون مع القوات الخاصة الأوكرانية".وأشار التقرير إلى أن الثراء الباهظ الموجود في منزل رئيس قسم إدارة أمن الدولة في منطقة خيرسون السابق تشير إلى وجود مصادر تمويل كبيرة له، حيث تم العثور على وثائق تخص بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أوكرانيا في المبنى، ويترتب على ذلك أن ممثلي المنظمة كانوا موجودين في خيرسون وتمتعوا برعاية سافتشينكو الشخصية".وتابع التقرير إن "تواجد أفراد البعثة المتكرر في هذا المنزل تؤكده شهادات شهود عيان من السكان المحليين، حيث استولت القوات الخاصة التابعة للحرس الروسي على بيانات مكتوبة بخط اليد لمواقع وحدات القوات المسلحة الروسية في جمهورية القرم وفي روستوف وسمولينسك وبيلغورود وفورونيج".
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الحرس الوطني الروسي يكشف عن مستندات توثق التعاون بين منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وأوكرانيا

06:54 GMT 04.07.2022 (تم التحديث: 07:03 GMT 04.07.2022)
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مبنى بلدية خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
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كشف الحرس الوطني الروسي، صباح اليوم الاثنين، وثائق ومستندات سرية جديدة توثق التنسيق والتعاون الأمني بين مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والقوات الخاصة الأوكرانية.
وأصدر الحرس الوطني الروسي تقريرا خاصا جاء فيه: "عثرت القوات الخاصة التابعة للحرس الروسي على وثائق منظمة المراقبة الدولية التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في منزل الرئيس السابق لقسم إدارة أمن الدولة في منطقة خيرسون، الجنرال فياتشيسلاف سافتشينكو، والتي تبرهن على التعاون مع القوات الخاصة الأوكرانية".
وأشار التقرير إلى أن الثراء الباهظ الموجود في منزل رئيس قسم إدارة أمن الدولة في منطقة خيرسون السابق تشير إلى وجود مصادر تمويل كبيرة له، حيث تم العثور على وثائق تخص بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أوكرانيا في المبنى، ويترتب على ذلك أن ممثلي المنظمة كانوا موجودين في خيرسون وتمتعوا برعاية سافتشينكو الشخصية".
وتابع التقرير إن "تواجد أفراد البعثة المتكرر في هذا المنزل تؤكده شهادات شهود عيان من السكان المحليين، حيث استولت القوات الخاصة التابعة للحرس الروسي على بيانات مكتوبة بخط اليد لمواقع وحدات القوات المسلحة الروسية في جمهورية القرم وفي روستوف وسمولينسك وبيلغورود وفورونيج".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:02 GMT
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