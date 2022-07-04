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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220704/الكشف-عن-تكتيك-القوات-الروسية-أثناء-معارك-تحرير-أراضي-جمهورية-لوغانسك-1064601414.html
الكشف عن تكتيك القوات الروسية أثناء معارك تحرير أراضي جمهورية لوغانسك
الكشف عن تكتيك القوات الروسية أثناء معارك تحرير أراضي جمهورية لوغانسك
كشف قائد إحدى وحدات القوات الروسية التي ساعدت قوات جمهورية لوغانسك على تحرير أراضي الجمهورية التي احتلتها القوات الأوكرانية في الفترة 2014 – 2015، عن التكتيك... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T06:58+0000
2022-07-04T07:10+0000
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وبعد تحرير ليسيتشانسك أصبحت جميع أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية خالية من قوات الاحتلال الأوكراني.وعن التكتيك الذي مكّن القوات الروسية وقوات جمهورية لوغانسك من تتويج عملية تحرير ليسيتشانسك بالنجاح قال قائد فوج "أحمد"، زاميد تشابايف، لـ"سبوتنيك":وأضاف أنهم تعمدوا الانسحاب من بعض المواقع لكي تخرج القوات الأوكرانية من الأماكن المكتظة بالسكان إليها.
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رصد عسكري

الكشف عن تكتيك القوات الروسية أثناء معارك تحرير أراضي جمهورية لوغانسك

06:58 GMT 04.07.2022 (تم التحديث: 07:10 GMT 04.07.2022)
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالقوات الروسية تسير في الأراضي المحررة بمقاطعة خاركوف الأوكرانية
القوات الروسية تسير في الأراضي المحررة بمقاطعة خاركوف الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation
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كشف قائد إحدى وحدات القوات الروسية التي ساعدت قوات جمهورية لوغانسك على تحرير أراضي الجمهورية التي احتلتها القوات الأوكرانية في الفترة 2014 – 2015، عن التكتيك الذي اتبعه محررو مدينة ليسيتشانسك والبلدات الواقعة في ريفها.
وبعد تحرير ليسيتشانسك أصبحت جميع أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية خالية من قوات الاحتلال الأوكراني.
وعن التكتيك الذي مكّن القوات الروسية وقوات جمهورية لوغانسك من تتويج عملية تحرير ليسيتشانسك بالنجاح قال قائد فوج "أحمد"، زاميد تشابايف، لـ"سبوتنيك":

كنا نعلم أن عندهم في ليسيتشانسك قوات كبيرة وأسلحة كثيرة. وهناك الكثير من المدنيين أيضا. ولكي لا يتضرر المواطنون الآمنون كنا نرغمهم (القوات الأوكرانية) على مهاجمتنا في العراء، فحيّدناهم جميعا رويدا رويدا خلال شهر ونصف الشهر.

وأضاف أنهم تعمدوا الانسحاب من بعض المواقع لكي تخرج القوات الأوكرانية من الأماكن المكتظة بالسكان إليها.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:02 GMT
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