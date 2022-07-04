عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220704/اليابان-تحتج-لدى-الصين-بعد-اقتراب-سفينة-حربية-من-جزيرة-متنازع-عليها-1064635941.html
اليابان تحتج لدى الصين بعد اقتراب سفينة حربية من جزيرة متنازع عليها
اليابان تحتج لدى الصين بعد اقتراب سفينة حربية من جزيرة متنازع عليها
قال مسؤول ياباني إن طوكيو قدمت احتجاجا إلى بكين، اليوم الاثنين، بشأن إبحار سفينة تابعة للبحرية الصينية بالقرب من جزر دياويو المتنازع عليها. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T14:07+0000
2022-07-04T14:07+0000
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101444/18/1014441889_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_24cb8b1c908d1aa2c66c2ea77d8eb63f.jpg
تقع الجزر الصغيرة في بحر الصين الشرقي، وتسميها طوكيو جزر سينكاكو، وهي في قلب نزاع طويل الأمد بين اليابان والصين.يحتج المسؤولون اليابانيون بانتظام على وجود سفن خفر السواحل الصينية في المياه القريبة من الجزر، لكن هذه هي المرة الأولى منذ عام 2018 التي يتم فيها رصد سفينة حربية هناك، وفقا لإذاعة "إن إتش كيه".وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع اليابانية، إنه في نحو الساعة 7:44 من صباح يوم الاثنين، شوهدت فرقاطة تابعة للبحرية الصينية "تدخل المياه المتاخمة لليابان" جنوب غرب إحدى الجزر التي تسيطر عليها طوكيو.وقال نائب رئيس مجلس الوزراء سيجي كيهارا للصحفيين: "عبرنا عن مخاوفنا الشديدة وقدمنا ​​احتجاجنا إلى الجانب الصيني من خلال طريق دبلوماسي، وحثثناهم على منع تكرار حوادث مماثلة"، حسبما نقلت "فرانس برس".
https://arabic.sputniknews.com/20220621/مدمرة-صينية-تصنف-الأقوى-في-العالم-تجري-مناورات-قرب-اليابان---1063982804.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101444/18/1014441889_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1775c88d35512fe61ba7a2c9095bd3d3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين

اليابان تحتج لدى الصين بعد اقتراب سفينة حربية من جزيرة متنازع عليها

14:07 GMT 04.07.2022
© AP Photo / Bao Xuelinالفرقاطة الصينية يولين تنفذ تدريب على الرماية في بحر الصين الجنوبي
الفرقاطة الصينية يولين تنفذ تدريب على الرماية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Bao Xuelin
تابعنا عبرTelegram
قال مسؤول ياباني إن طوكيو قدمت احتجاجا إلى بكين، اليوم الاثنين، بشأن إبحار سفينة تابعة للبحرية الصينية بالقرب من جزر دياويو المتنازع عليها.
تقع الجزر الصغيرة في بحر الصين الشرقي، وتسميها طوكيو جزر سينكاكو، وهي في قلب نزاع طويل الأمد بين اليابان والصين.
يحتج المسؤولون اليابانيون بانتظام على وجود سفن خفر السواحل الصينية في المياه القريبة من الجزر، لكن هذه هي المرة الأولى منذ عام 2018 التي يتم فيها رصد سفينة حربية هناك، وفقا لإذاعة "إن إتش كيه".
مدمرة صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
مدمرة صينية تصنف الأقوى في العالم تجري مناورات قرب اليابان
21 يونيو, 12:20 GMT
وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع اليابانية، إنه في نحو الساعة 7:44 من صباح يوم الاثنين، شوهدت فرقاطة تابعة للبحرية الصينية "تدخل المياه المتاخمة لليابان" جنوب غرب إحدى الجزر التي تسيطر عليها طوكيو.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء سيجي كيهارا للصحفيين: "عبرنا عن مخاوفنا الشديدة وقدمنا ​​احتجاجنا إلى الجانب الصيني من خلال طريق دبلوماسي، وحثثناهم على منع تكرار حوادث مماثلة"، حسبما نقلت "فرانس برس".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала