https://arabic.sputniknews.com/20220704/اليابان-تحتج-لدى-الصين-بعد-اقتراب-سفينة-حربية-من-جزيرة-متنازع-عليها-1064635941.html
اليابان تحتج لدى الصين بعد اقتراب سفينة حربية من جزيرة متنازع عليها
اليابان تحتج لدى الصين بعد اقتراب سفينة حربية من جزيرة متنازع عليها
قال مسؤول ياباني إن طوكيو قدمت احتجاجا إلى بكين، اليوم الاثنين، بشأن إبحار سفينة تابعة للبحرية الصينية بالقرب من جزر دياويو المتنازع عليها. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T14:07+0000
2022-07-04T14:07+0000
2022-07-04T14:07+0000
الصين
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تقع الجزر الصغيرة في بحر الصين الشرقي، وتسميها طوكيو جزر سينكاكو، وهي في قلب نزاع طويل الأمد بين اليابان والصين.يحتج المسؤولون اليابانيون بانتظام على وجود سفن خفر السواحل الصينية في المياه القريبة من الجزر، لكن هذه هي المرة الأولى منذ عام 2018 التي يتم فيها رصد سفينة حربية هناك، وفقا لإذاعة "إن إتش كيه".وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع اليابانية، إنه في نحو الساعة 7:44 من صباح يوم الاثنين، شوهدت فرقاطة تابعة للبحرية الصينية "تدخل المياه المتاخمة لليابان" جنوب غرب إحدى الجزر التي تسيطر عليها طوكيو.وقال نائب رئيس مجلس الوزراء سيجي كيهارا للصحفيين: "عبرنا عن مخاوفنا الشديدة وقدمنا احتجاجنا إلى الجانب الصيني من خلال طريق دبلوماسي، وحثثناهم على منع تكرار حوادث مماثلة"، حسبما نقلت "فرانس برس".
https://arabic.sputniknews.com/20220621/مدمرة-صينية-تصنف-الأقوى-في-العالم-تجري-مناورات-قرب-اليابان---1063982804.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين
اليابان تحتج لدى الصين بعد اقتراب سفينة حربية من جزيرة متنازع عليها
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قال مسؤول ياباني إن طوكيو قدمت احتجاجا إلى بكين، اليوم الاثنين، بشأن إبحار سفينة تابعة للبحرية الصينية بالقرب من جزر دياويو المتنازع عليها.
تقع الجزر الصغيرة في بحر الصين
الشرقي، وتسميها طوكيو جزر سينكاكو، وهي في قلب نزاع طويل الأمد بين اليابان والصين.
يحتج المسؤولون اليابانيون بانتظام على وجود سفن خفر السواحل الصينية في المياه القريبة من الجزر، لكن هذه هي المرة الأولى منذ عام 2018 التي يتم فيها رصد سفينة حربية هناك، وفقا لإذاعة "إن إتش كيه".
وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع اليابانية، إنه في نحو الساعة 7:44 من صباح يوم الاثنين، شوهدت فرقاطة تابعة للبحرية الصينية "تدخل المياه المتاخمة لليابان" جنوب غرب إحدى الجزر التي تسيطر عليها طوكيو.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء سيجي كيهارا للصحفيين: "عبرنا عن مخاوفنا الشديدة وقدمنا احتجاجنا إلى الجانب الصيني من خلال طريق دبلوماسي، وحثثناهم على منع تكرار حوادث مماثلة"، حسبما نقلت "فرانس برس".