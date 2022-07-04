https://arabic.sputniknews.com/20220704/انفجارات-عنيفة-تهز-قاعدة-للجيش-الأمريكي-في-أكبر-حقول-النفط-السورية-1064651699.html

انفجارات عنيفة جراء هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية بأكبر حقول النفط السورية

انفجارات عنيفة جراء هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية بأكبر حقول النفط السورية

استهدف مجهولون أكبر قاعد للجيش الأمريكي شرقي سوريا في أكبر حقول النفط شرقي سوريا، اليوم الاثنين، بدفقة من الصواريخ نجم عنها سلسلة انفجارات عنيفة واشتعال... 04.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-04T21:03+0000

2022-07-04T21:03+0000

2022-07-04T21:26+0000

أخبار سوريا اليوم

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وقال مراسل سبوتنيك في دير الزور، أن قاعدة (حقل العمر النفطي) الذي تتخذه قوات الاحتلال الأمريكي كقاعدة عسكرية لا شرعية في ريف دير الزور، تعرضت قرب منتصف الليلة لقصف صاروخي من مصدر مجهول، ما أدى إلى اشتعال النيران داخل الحقل.وأكدت المصادر تصاعد ألسنة اللهب والدخان من الحقل، ليلي ذلك قيام قوات الجيش الأمريكي بإطلاق قناپل ضوئية فوق المنطقة، مع سماع أصوات رشاشات ثقيلة وتحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي التابع للاحتلال الأمريكي فوق القرى والبلدات المحيطة بالحقل.وتابعت المصادر أن مسلحي تنظيم "قسد" الموالين لقوات الاحتلال الامريكي، بدؤوا بنشر تعزيزات في البلدات المحيطة بالحقل، فور دوي الانفجارات التي هزت المنطقة، وتردد صداها حتى مسافات بعيدة.ويسيطر الجيش الأمريكي على جميع حقول النفط والغاز شرقي سوريا، فيما ينشط جنوده وضباطه في عمليات تصدير النفط السوري المسروق عبر المعابر اللاشرعية شمال وشمال شرقي سوريا ولبيعها في (الأسواق السوداء) القريبة كـ (كردستان العراق) ووجهات أخرى منها منطقة إدلب التي يحتلها تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي (المحظور في روسيا)، في حين تعاني سوريا عموما أزمة محروقات خانقة جراء الحصار الاقتصادي على البلاد.وتقدر كميات النفط التي يتم نهبها من الحقول السورية المحتلة شهريا، نحو 3 ملايين برميل من المواد الخام المستخرجة من حقول محافظات الحسكة والرقة ودير الزور.ويعد حقل العمر النفطي أكبر حقول النفط في سوريا مساحة وإنتاجا، ويقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات.وخلال السنوات الأخيرة، واظبت القوات الجوية الروسية على تدمير قوافل النفط السوري المسروق من حقول شرقي سوريا. كما استهدفت مخازن تجميعها والبنى اللوجستية التي تستخدم لتصديرها نحو مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية في إدلب.

https://arabic.sputniknews.com/20220704/-الجيش-الأمريكي-قلق-من-تزايد-الاستفزازات-من-قبل-روسيا-وإيران-في-الشرق-الأوسط-1064626495.html

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