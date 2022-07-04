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بابا الفاتيكان ينفي شائعات استقالته
بابا الفاتيكان ينفي شائعات استقالته
نفى البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، شائعات اعتزامه الاستقالة من منصبه في وقت قريب، كما أعرب عن أمله في زيارة موسكو وكييف بعد سفره إلى كندا في وقت لاحق من هذا... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T13:19+0000
2022-07-04T13:19+0000
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ونقلت "أسوشيتد برس" عن البابا قوله إن فكرة الاستقالة في نهاية الصيف الجاري لم تخطر بباله أبدا، وذلك رغم أنه كرر أنه قد يتنحى يوما ما، كما فعل البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر في عام 2013.وكشف البابا عن أن مشكلته في ركبته، وهي ما تسببت في استخدامه كرسيا متحركا لأكثر من شهر، وأن هذه المشكلة كانت ناجمة عن كسر صغير حدث عندما مشي بشكل خاطئ أثناء إصابته بالتهاب في أربطة الركبة، لكنه يتحسن ببطء.وكان من المقرر أن يزور البابا فرانسيس الكونغو وجنوب السودان هذا الأسبوع، لكنه اضطر إلى إلغاء الرحلة، حيث قال الأطباء إنه بحاجة إلى مزيد من العلاج.وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن بابا الفاتيكان قوله خلال مقابلة: "أود أن أذهب إلى أوكرانيا، وكنت أرغب في الذهاب إلى موسكو أولا، لقد تبادلنا الرسائل حول هذا الشأن".وأضاف البابا: "قد أتمكن من الذهاب إلى أوكرانيا بعد عودتي من كندا... أول ما يجب فعله هو الذهاب إلى موسكو كي أساعد بطريقة ما، لكني أرغب في زيارة كلتا العاصمتين".
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أخبار العالم الآن

بابا الفاتيكان ينفي شائعات استقالته

13:19 GMT 04.07.2022
© AFP 2022 / -البابا فرانسيس بابا الفاتيكان مع الأطباء إثر إجراء عملية جراحية ناجحة داخل مستشفى جيميلي في روما
البابا فرانسيس بابا الفاتيكان مع الأطباء إثر إجراء عملية جراحية ناجحة داخل مستشفى جيميلي في روما - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© AFP 2022 / -
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نفى البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، شائعات اعتزامه الاستقالة من منصبه في وقت قريب، كما أعرب عن أمله في زيارة موسكو وكييف بعد سفره إلى كندا في وقت لاحق من هذا الشهر.
ونقلت "أسوشيتد برس" عن البابا قوله إن فكرة الاستقالة في نهاية الصيف الجاري لم تخطر بباله أبدا، وذلك رغم أنه كرر أنه قد يتنحى يوما ما، كما فعل البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر في عام 2013.
وكشف البابا عن أن مشكلته في ركبته، وهي ما تسببت في استخدامه كرسيا متحركا لأكثر من شهر، وأن هذه المشكلة كانت ناجمة عن كسر صغير حدث عندما مشي بشكل خاطئ أثناء إصابته بالتهاب في أربطة الركبة، لكنه يتحسن ببطء.
وكان من المقرر أن يزور البابا فرانسيس الكونغو وجنوب السودان هذا الأسبوع، لكنه اضطر إلى إلغاء الرحلة، حيث قال الأطباء إنه بحاجة إلى مزيد من العلاج.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن بابا الفاتيكان قوله خلال مقابلة: "أود أن أذهب إلى أوكرانيا، وكنت أرغب في الذهاب إلى موسكو أولا، لقد تبادلنا الرسائل حول هذا الشأن".
وأضاف البابا: "قد أتمكن من الذهاب إلى أوكرانيا بعد عودتي من كندا... أول ما يجب فعله هو الذهاب إلى موسكو كي أساعد بطريقة ما، لكني أرغب في زيارة كلتا العاصمتين".
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