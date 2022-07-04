https://arabic.sputniknews.com/20220704/باشنيك-قد-تحاول-القوات-الأوكرانية-استعادة-أراضي-لوغانسك-1064604604.html
باسيتشنيك: قد تحاول القوات الأوكرانية "استعادة" أراضي لوغانسك
باسيتشنيك: قد تحاول القوات الأوكرانية "استعادة" أراضي لوغانسك
قال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، إن القوات الأوكرانية قد تحاول "استعادة" أراضي لوغانسك بعد الاستيلاء على ليسيتشانسك من قبل قوات الحلفاء، لكن... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T08:02+0000
2022-07-04T08:02+0000
2022-07-04T08:07+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأضاف: "فيما يتعلق بالأمن والخطوات التي تتخذها القوات المسلحة الأوكرانية، التي ستحاول على الأرجح استعادة الأراضي، أريد أن أقول بشكل مسؤول ولا لبس فيه أنه لن يتخلى أحد عن الأراضي لأي جهة".وأشار رئيس جمهورية لوغانسك إلى أن قوات الحلفاء لديها قوات ووسائل كافية لمنع ذلك.وتابع:"أما بالنسبة لحقيقة أن أعمال التخريب والجماعات الإرهابية هنا ليست مستبعدة، فبالطبع بكل تأكي،, هذه هي المهمة الأكثر صعوبة، لأنها تأتي في تحت الستار، من تحت ستار اللاجئين، لذلك قمنا أيضا بتنظيم العمل في هذا الاتجاه".أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بتحرير أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل.أبلغ شويغو بوتين أنه نتيجة للعمليات العسكرية الناجحة للقوات المسلحة الروسية، جنبا إلى جنب مع الوحدات الشعبية التابعة للجيش الشعبي في لوغانسك، تم فرض السيطرة الكاملة على مدينة ليسيتشانسك وعدد من المناطق المجاورة، وأكبرها بيلوغوروفكا ونوفودروزيسك ومالوريازانتسيفو وبيلايا غورا.وأكد شويغو أنه تم إطباق السيطرة الكاملة على مدينة ليسيتشانسك والمدن المجاورة، وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي المحررة خلال الـ24 الأخيرة 182 كيلومترا مربعا.
https://arabic.sputniknews.com/20220703/شويغو-يبلغ-بوتين-بتحرير-أراضي-لوغانسك-بالكامل-1064568040.html
https://arabic.sputniknews.com/20220704/الكشف-عن-تكتيك-القوات-الروسية-أثناء-معارك-تحرير-أراضي-جمهورية-لوغانسك-1064601414.html
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روسيا
باسيتشنيك: قد تحاول القوات الأوكرانية "استعادة" أراضي لوغانسك
08:02 GMT 04.07.2022 (تم التحديث: 08:07 GMT 04.07.2022) تابعنا عبر
قال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، إن القوات الأوكرانية قد تحاول "استعادة" أراضي لوغانسك بعد الاستيلاء على ليسيتشانسك من قبل قوات الحلفاء، لكن لن يسمح لهم بذلك.
وأضاف: "فيما يتعلق بالأمن والخطوات التي تتخذها القوات المسلحة الأوكرانية، التي ستحاول على الأرجح استعادة الأراضي، أريد أن أقول بشكل مسؤول ولا لبس فيه أنه لن يتخلى أحد عن الأراضي لأي جهة".
وأشار رئيس جمهورية لوغانسك إلى أن قوات الحلفاء لديها قوات ووسائل كافية لمنع ذلك.
وتابع:"أما بالنسبة لحقيقة أن أعمال التخريب والجماعات الإرهابية هنا ليست مستبعدة، فبالطبع بكل تأكي،, هذه هي المهمة الأكثر صعوبة، لأنها تأتي في تحت الستار، من تحت ستار اللاجئين، لذلك قمنا أيضا بتنظيم العمل في هذا الاتجاه".
أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بتحرير أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل.
أبلغ شويغو بوتين أنه نتيجة للعمليات العسكرية الناجحة للقوات المسلحة الروسية، جنبا إلى جنب مع الوحدات الشعبية التابعة للجيش الشعبي في لوغانسك، تم فرض السيطرة الكاملة على مدينة ليسيتشانسك وعدد من المناطق المجاورة، وأكبرها بيلوغوروفكا ونوفودروزيسك ومالوريازانتسيفو وبيلايا غورا.
وأكد شويغو أنه تم إطباق السيطرة الكاملة على مدينة ليسيتشانسك والمدن المجاورة، وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي المحررة خلال الـ24 الأخيرة 182 كيلومترا مربعا.