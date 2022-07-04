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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220704/باشنيك-قد-تحاول-القوات-الأوكرانية-استعادة-أراضي-لوغانسك-1064604604.html
باسيتشنيك: قد تحاول القوات الأوكرانية "استعادة" أراضي لوغانسك
باسيتشنيك: قد تحاول القوات الأوكرانية "استعادة" أراضي لوغانسك
قال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، إن القوات الأوكرانية قد تحاول "استعادة" أراضي لوغانسك بعد الاستيلاء على ليسيتشانسك من قبل قوات الحلفاء، لكن... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T08:02+0000
2022-07-04T08:07+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأضاف: "فيما يتعلق بالأمن والخطوات التي تتخذها القوات المسلحة الأوكرانية، التي ستحاول على الأرجح استعادة الأراضي، أريد أن أقول بشكل مسؤول ولا لبس فيه أنه لن يتخلى أحد عن الأراضي لأي جهة".وأشار رئيس جمهورية لوغانسك إلى أن قوات الحلفاء لديها قوات ووسائل كافية لمنع ذلك.وتابع:"أما بالنسبة لحقيقة أن أعمال التخريب والجماعات الإرهابية هنا ليست مستبعدة، فبالطبع بكل تأكي،, هذه هي المهمة الأكثر صعوبة، لأنها تأتي في تحت الستار، من تحت ستار اللاجئين، لذلك قمنا أيضا بتنظيم العمل في هذا الاتجاه".أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بتحرير أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل.أبلغ شويغو بوتين أنه نتيجة للعمليات العسكرية الناجحة للقوات المسلحة الروسية، جنبا إلى جنب مع الوحدات الشعبية التابعة للجيش الشعبي في لوغانسك، تم فرض السيطرة الكاملة على مدينة ليسيتشانسك وعدد من المناطق المجاورة، وأكبرها بيلوغوروفكا ونوفودروزيسك ومالوريازانتسيفو وبيلايا غورا.وأكد شويغو أنه تم إطباق السيطرة الكاملة على مدينة ليسيتشانسك والمدن المجاورة، وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي المحررة خلال الـ24 الأخيرة 182 كيلومترا مربعا.
https://arabic.sputniknews.com/20220703/شويغو-يبلغ-بوتين-بتحرير-أراضي-لوغانسك-بالكامل-1064568040.html
https://arabic.sputniknews.com/20220704/الكشف-عن-تكتيك-القوات-الروسية-أثناء-معارك-تحرير-أراضي-جمهورية-لوغانسك-1064601414.html
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باسيتشنيك: قد تحاول القوات الأوكرانية "استعادة" أراضي لوغانسك

08:02 GMT 04.07.2022 (تم التحديث: 08:07 GMT 04.07.2022)
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصوررئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك
رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid
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قال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، إن القوات الأوكرانية قد تحاول "استعادة" أراضي لوغانسك بعد الاستيلاء على ليسيتشانسك من قبل قوات الحلفاء، لكن لن يسمح لهم بذلك.
وأضاف: "فيما يتعلق بالأمن والخطوات التي تتخذها القوات المسلحة الأوكرانية، التي ستحاول على الأرجح استعادة الأراضي، أريد أن أقول بشكل مسؤول ولا لبس فيه أنه لن يتخلى أحد عن الأراضي لأي جهة".
وأشار رئيس جمهورية لوغانسك إلى أن قوات الحلفاء لديها قوات ووسائل كافية لمنع ذلك.
وتابع:"أما بالنسبة لحقيقة أن أعمال التخريب والجماعات الإرهابية هنا ليست مستبعدة، فبالطبع بكل تأكي،, هذه هي المهمة الأكثر صعوبة، لأنها تأتي في تحت الستار، من تحت ستار اللاجئين، لذلك قمنا أيضا بتنظيم العمل في هذا الاتجاه".
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والرئيس فلاديمير بوتين أثناء حضورهما للمناورات العسكرية في الميدان العسكري تسوغول منطقة ما وراء بايكال، 13 سبتمبر 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
شويغو يبلغ بوتين بتحرير أراضي لوغانسك بالكامل
أمس, 09:44 GMT
أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بتحرير أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل.
أبلغ شويغو بوتين أنه نتيجة للعمليات العسكرية الناجحة للقوات المسلحة الروسية، جنبا إلى جنب مع الوحدات الشعبية التابعة للجيش الشعبي في لوغانسك، تم فرض السيطرة الكاملة على مدينة ليسيتشانسك وعدد من المناطق المجاورة، وأكبرها بيلوغوروفكا ونوفودروزيسك ومالوريازانتسيفو وبيلايا غورا.
وأكد شويغو أنه تم إطباق السيطرة الكاملة على مدينة ليسيتشانسك والمدن المجاورة، وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي المحررة خلال الـ24 الأخيرة 182 كيلومترا مربعا.
القوات الروسية تسير في الأراضي المحررة بمقاطعة خاركوف الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الكشف عن تكتيك القوات الروسية أثناء معارك تحرير أراضي جمهورية لوغانسك
06:58 GMT
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