https://arabic.sputniknews.com/20220704/بايدن-يتعهد-بمواصلة-محاربة-وباء-العنف-المسلح-بعد-مقتل-6-أشخاص-في-احتفالات-الاستقلال-1064651089.html
بايدن يتعهد بمواصلة محاربة "وباء العنف المسلح" بعد مقتل 6 أشخاص في احتفالات الاستقلال
بايدن يتعهد بمواصلة محاربة "وباء العنف المسلح" بعد مقتل 6 أشخاص في احتفالات الاستقلال
تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، بمواصلة "القتال لإنهاء وباء العنف المسلح" في أمريكا بعد إطلاق نار كثيف خلال مسيرة للاحتفال بعيد الاستقلال في... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T20:49+0000
2022-07-04T20:49+0000
2022-07-04T20:49+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1061739845_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_6c4b7a0499ebcb0032665c00848c9327.jpg
قال بايدن إنه وزوجته جيل "صدما من عنف السلاح غير المنطقي الذي جلب مرة أخرى الحزن على الجالية الأمريكية في يوم الاستقلال هذا".أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الاثنين، مقتل 6 أشخاص إثر إطلاق نار استهدف مسيرة احتفالية بعيد الاستقلال في ضاحية هايلاند بارك بالقرب من شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية.ونشر موقع "شيكاغو صن تايمز" المحلي، أن السلطات التنفيذية بالمنطقة أعلنت مقتل 6 أشخاص وإصابة 24 آخرين بعدما أطلق مسلح النار على مسيرة للاحتفال بعيد الاستقلال في هايلاند بارك، بعد بدايتها بعشر دقائق فقط.ولم تعلن الشرطة إلقاء القبض على المنفذ حتى الآن، ما يعني أن هناك تطورات على الأرض.وبحسب المصادر، فقد وقع الحادث بعد حوالي 10 دقائق من انطلاق احتفال الرابع من يوليو/تموز في هايلاند بارك بولاية إلينوي.يذكر أن تقرير حديث، نشر الشهر الماضي، كشف أنه تم تنفيذ 246 حادث إطلاق نار جماعي في عام 2022.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1061739845_245:0:2898:1990_1920x0_80_0_0_074b3295212c7e5eed665eb1a8a48a1a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بايدن يتعهد بمواصلة محاربة "وباء العنف المسلح" بعد مقتل 6 أشخاص في احتفالات الاستقلال
تابعنا عبر
تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، بمواصلة "القتال لإنهاء وباء العنف المسلح" في أمريكا بعد إطلاق نار كثيف خلال مسيرة للاحتفال بعيد الاستقلال في ولاية إلينوي الأمريكية أودت بحياة 6 أشخاص.
قال بايدن إنه وزوجته جيل "صدما من عنف السلاح غير المنطقي الذي جلب مرة أخرى الحزن على الجالية الأمريكية في يوم الاستقلال هذا".
وتابع مؤكدا أنه "لن أتخلى عن محاربة وباء العنف المسلح"، مشيرا إلى أنه وقع أول إجراءات مهمة لمراقبة الأسلحة منذ عقود لتصبح قانونا في أواخر يونيو/حزيران، لكن لا يزال هناك "الكثير من العمل".
أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الاثنين، مقتل 6 أشخاص إثر إطلاق نار استهدف مسيرة احتفالية بعيد الاستقلال في ضاحية هايلاند بارك بالقرب من شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية.
ونشر موقع "شيكاغو صن تايمز" المحلي، أن السلطات التنفيذية بالمنطقة أعلنت مقتل 6 أشخاص وإصابة 24 آخرين بعدما أطلق مسلح النار على مسيرة للاحتفال بعيد الاستقلال في هايلاند بارك
، بعد بدايتها بعشر دقائق فقط.
ولم تعلن الشرطة إلقاء القبض على المنفذ حتى الآن، ما يعني أن هناك تطورات على الأرض.
وبحسب المصادر، فقد وقع الحادث بعد حوالي 10 دقائق من انطلاق احتفال الرابع من يوليو/تموز في هايلاند بارك بولاية إلينوي.
يذكر أن تقرير حديث، نشر الشهر الماضي
، كشف أنه تم تنفيذ 246 حادث إطلاق نار جماعي في عام 2022.