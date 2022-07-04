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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220704/بريطانيا-تفرض-عقوبات-على-بيلاروسيا-لدعمها-العملية-الخاصة-في-أوكرانيا-1064636659.html
بريطانيا تفرض عقوبات على بيلاروسيا لدعمها العملية الخاصة في أوكرانيا
بريطانيا تفرض عقوبات على بيلاروسيا لدعمها العملية الخاصة في أوكرانيا
قررت المملكة المتحدة، اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة ضد بيلاروسيا لدعمها العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T14:20+0000
2022-07-04T14:20+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وجاء في بيان الحكومة: "بريطانيا سوف تفرض حظرا على تصدير السلع الكمالية إلى بيلاروسيا، بما في ذلك الأعمال الفنية البريطانية".وتابع البيان: "المملكة المتحدة سوف تفرض حظرا على واردات الحديد والصلب من روسيا البيضاء اعتبارا من يوم الثلاثاء".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220630/لافروف-روسيا-وبيلاروسيا-تعتبران-أعمال-أمريكيا-في-مجال-المختبرات-البيولوجية-في-أوروبا-خطيرة-1064462454.html
https://arabic.sputniknews.com/20220703/بوتين-يهنئ-لوكاشينكو-في-يوم-استقلال-بيلاروسيا--1064562491.html
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العالم

بريطانيا تفرض عقوبات على بيلاروسيا لدعمها العملية الخاصة في أوكرانيا

14:20 GMT 04.07.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoعلم بريطانيا
علم بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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قررت المملكة المتحدة، اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة ضد بيلاروسيا لدعمها العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وجاء في بيان الحكومة: "بريطانيا سوف تفرض حظرا على تصدير السلع الكمالية إلى بيلاروسيا، بما في ذلك الأعمال الفنية البريطانية".
وتابع البيان: "المملكة المتحدة سوف تفرض حظرا على واردات الحديد والصلب من روسيا البيضاء اعتبارا من يوم الثلاثاء".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
لافروف: روسيا وبيلاروسيا تعتبران أعمال أمريكا في مجال المختبرات البيولوجية في أوروبا خطيرة
30 يونيو, 13:01 GMT
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
بوتين يهنئ لوكاشينكو في يوم استقلال بيلاروسيا
أمس, 06:22 GMT
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