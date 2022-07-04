https://arabic.sputniknews.com/20220704/بريطانيا-تفرض-عقوبات-على-بيلاروسيا-لدعمها-العملية-الخاصة-في-أوكرانيا-1064636659.html
بريطانيا تفرض عقوبات على بيلاروسيا لدعمها العملية الخاصة في أوكرانيا
بريطانيا تفرض عقوبات على بيلاروسيا لدعمها العملية الخاصة في أوكرانيا
قررت المملكة المتحدة، اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة ضد بيلاروسيا لدعمها العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T14:20+0000
2022-07-04T14:20+0000
2022-07-04T14:20+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101662/46/1016624670_0:0:3601:2026_1920x0_80_0_0_258fdc9b36db39502ba73699fb3fa4fc.jpg
وجاء في بيان الحكومة: "بريطانيا سوف تفرض حظرا على تصدير السلع الكمالية إلى بيلاروسيا، بما في ذلك الأعمال الفنية البريطانية".وتابع البيان: "المملكة المتحدة سوف تفرض حظرا على واردات الحديد والصلب من روسيا البيضاء اعتبارا من يوم الثلاثاء".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بريطانيا تفرض عقوبات على بيلاروسيا لدعمها العملية الخاصة في أوكرانيا
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قررت المملكة المتحدة، اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة ضد بيلاروسيا لدعمها العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وجاء في بيان الحكومة: "بريطانيا سوف تفرض حظرا على تصدير السلع الكمالية إلى بيلاروسيا، بما في ذلك الأعمال الفنية البريطانية".
وتابع البيان: "المملكة المتحدة سوف تفرض حظرا على واردات الحديد والصلب من روسيا البيضاء اعتبارا من يوم الثلاثاء".
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.