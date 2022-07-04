عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220704/بعد-عام-على-تعرضه-للإغماء-في-يورو-2020-أنباء-عن-قرب-توقيع-كريستيان-إريكسن-ليونايتد-1064634422.html
بعد عام على تعرضه للإغماء في "يورو 2020"... أنباء عن قرب توقيع كريستيان إريكسن ليونايتد
بعد عام على تعرضه للإغماء في "يورو 2020"... أنباء عن قرب توقيع كريستيان إريكسن ليونايتد
وافق اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن شفهيا على صفقة لمدة ثلاث سنوات في مانشيتر يونايتد، بعد 13 شهرا فقط من "الموت لمدة خمس دقائق" على أرض الملعب '' في "يورو... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T13:42+0000
2022-07-04T13:42+0000
منوعات
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102420/83/1024208387_0:240:4771:2924_1920x0_80_0_0_46fb4f1941c6969088462c2381a1e6f9.jpg
وفي مشهد مروع في سقط كريستيان إريكسن، نجم الدنمارك، مغشيا عليه في لقاء منتخب بلاده مع فنلندا في دور المجموعات في كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، خضع بعدها لجراحة ناجحة لزراعة جهاز مزيل الرجفان.وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الاثنين: "وافق كريستيان إريكسن شفهيًا من حيث المبدأ على الانضمام إلى مانشستر يونايتد".كان إريكسن يدرس العروض المقدمة من يونايتد وبرينتفورد - حيث أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي - لكنه قرر التوقيع مع يونايتد حتى عام 2025.ويعتقد أن النجم الدنماركي البالغ من العمر 30 عاما سيخضع أولا لاختبارات طبية "مهمة".وسجل إريكسن هدفا وصنع أربعة في 11 مباراة خلال النصف الثاني من الموسم الماضي في برينتفورد.
https://arabic.sputniknews.com/20220131/إريكسن-يعود-للملاعب-بعد-أزمته-الصحية-بتعاقده-مع-نادي-برينتفورد-1057496481.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102420/83/1024208387_276:0:4495:3164_1920x0_80_0_0_b3e184af407f8e4e1fbaabe3b48729f4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, رياضة

بعد عام على تعرضه للإغماء في "يورو 2020"... أنباء عن قرب توقيع كريستيان إريكسن ليونايتد

13:42 GMT 04.07.2022
© Phil Nobleمانشستر يونايتد يحرز لقب الدوري الأوروبي
مانشستر يونايتد يحرز لقب الدوري الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© Phil Noble
تابعنا عبرTelegram
وافق اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن شفهيا على صفقة لمدة ثلاث سنوات في مانشيتر يونايتد، بعد 13 شهرا فقط من "الموت لمدة خمس دقائق" على أرض الملعب '' في "يورو 2020"، إثر تعرضه لسكتة قلبية.
وفي مشهد مروع في سقط كريستيان إريكسن، نجم الدنمارك، مغشيا عليه في لقاء منتخب بلاده مع فنلندا في دور المجموعات في كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، خضع بعدها لجراحة ناجحة لزراعة جهاز مزيل الرجفان.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الاثنين: "وافق كريستيان إريكسن شفهيًا من حيث المبدأ على الانضمام إلى مانشستر يونايتد".
اللاعب الدنماركي، كريستيان إريكسن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
إريكسن يعود للملاعب بعد أزمته الصحية بتعاقده مع نادي برينتفورد
31 يناير, 10:51 GMT
كان إريكسن يدرس العروض المقدمة من يونايتد وبرينتفورد - حيث أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي - لكنه قرر التوقيع مع يونايتد حتى عام 2025.
ويعتقد أن النجم الدنماركي البالغ من العمر 30 عاما سيخضع أولا لاختبارات طبية "مهمة".
وسجل إريكسن هدفا وصنع أربعة في 11 مباراة خلال النصف الثاني من الموسم الماضي في برينتفورد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала