https://arabic.sputniknews.com/20220704/بعد-عام-على-تعرضه-للإغماء-في-يورو-2020-أنباء-عن-قرب-توقيع-كريستيان-إريكسن-ليونايتد-1064634422.html
بعد عام على تعرضه للإغماء في "يورو 2020"... أنباء عن قرب توقيع كريستيان إريكسن ليونايتد
بعد عام على تعرضه للإغماء في "يورو 2020"... أنباء عن قرب توقيع كريستيان إريكسن ليونايتد
وافق اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن شفهيا على صفقة لمدة ثلاث سنوات في مانشيتر يونايتد، بعد 13 شهرا فقط من "الموت لمدة خمس دقائق" على أرض الملعب '' في "يورو... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T13:42+0000
2022-07-04T13:42+0000
2022-07-04T13:42+0000
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رياضة
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وفي مشهد مروع في سقط كريستيان إريكسن، نجم الدنمارك، مغشيا عليه في لقاء منتخب بلاده مع فنلندا في دور المجموعات في كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، خضع بعدها لجراحة ناجحة لزراعة جهاز مزيل الرجفان.وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الاثنين: "وافق كريستيان إريكسن شفهيًا من حيث المبدأ على الانضمام إلى مانشستر يونايتد".كان إريكسن يدرس العروض المقدمة من يونايتد وبرينتفورد - حيث أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي - لكنه قرر التوقيع مع يونايتد حتى عام 2025.ويعتقد أن النجم الدنماركي البالغ من العمر 30 عاما سيخضع أولا لاختبارات طبية "مهمة".وسجل إريكسن هدفا وصنع أربعة في 11 مباراة خلال النصف الثاني من الموسم الماضي في برينتفورد.
https://arabic.sputniknews.com/20220131/إريكسن-يعود-للملاعب-بعد-أزمته-الصحية-بتعاقده-مع-نادي-برينتفورد-1057496481.html
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منوعات, رياضة
بعد عام على تعرضه للإغماء في "يورو 2020"... أنباء عن قرب توقيع كريستيان إريكسن ليونايتد
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وافق اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن شفهيا على صفقة لمدة ثلاث سنوات في مانشيتر يونايتد، بعد 13 شهرا فقط من "الموت لمدة خمس دقائق" على أرض الملعب '' في "يورو 2020"، إثر تعرضه لسكتة قلبية.
وفي مشهد مروع في سقط كريستيان إريكسن
، نجم الدنمارك، مغشيا عليه في لقاء منتخب بلاده مع فنلندا في دور المجموعات في كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، خضع بعدها لجراحة ناجحة لزراعة جهاز مزيل الرجفان.
وقالت صحيفة "ديلي ميل
" البريطانية، اليوم الاثنين: "وافق كريستيان إريكسن شفهيًا من حيث المبدأ على الانضمام إلى مانشستر يونايتد".
كان إريكسن يدرس العروض المقدمة من يونايتد وبرينتفورد - حيث أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي - لكنه قرر التوقيع مع يونايتد حتى عام 2025.
ويعتقد أن النجم الدنماركي البالغ من العمر 30 عاما سيخضع أولا لاختبارات طبية "مهمة".
وسجل إريكسن هدفا وصنع أربعة في 11 مباراة خلال النصف الثاني من الموسم الماضي في برينتفورد.