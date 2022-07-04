عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220704/بلومبيرغ-شعبية-النفط-الروسي-تدفع-المنتجين-إلى-خفض-أسعار-الخام-من-أجل-المنافسة-1064639117.html
"بلومبيرغ": شعبية النفط الروسي تدفع المنتجين إلى خفض أسعار الخام من أجل المنافسة
"بلومبيرغ": شعبية النفط الروسي تدفع المنتجين إلى خفض أسعار الخام من أجل المنافسة
تخفض إيران سعر خام النفط الذي تصدره، والرخيص بالفعل بدرجة أكبر، حيث تحاول كسب حليف رئيسي وموطئ قدم أكبر في السوق الصيني الرئيسي. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T15:06+0000
2022-07-04T15:06+0000
اقتصاد
أسعار النفط اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104552/94/1045529418_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9b377dfeb72a56209370540e85cca838.jpg
أصبحت الصين وجهة مهمة للنفط الروسي، وأدى ذلك إلى زيادة المنافسة مع إيران في أحد الأسواق القليلة المتبقية لشحنات النفط الخام، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ".قفزت الصادرات الروسية إلى الصين إلى مستوى قياسي في مايو/ أيار، مع تجاوز منتج "أوبك +" حليفها في المنظمة، السعودية، كأكبر مورد لأكبر مستورد في العالم.في حين أن إيران خفضت أسعار النفط لتظل قادرة على المنافسة في السوق الصيني، فإنها لا تزال تحافظ على تدفقات قوية، ويرجع ذلك على الأرجح جزئيا إلى زيادة الطلب مع تخفيف الصين للقيود الصارمة المتعلقة بالفيروس التي أدت إلى سحق الاستهلاك.وقالت فاندانا هاري، مؤسسة "فاندا إنسايتس" للتحليلات في سنغافورة: "المنافسة الوحيدة بين البراميل الإيرانية والروسية قد تنتهي في الصين، وهو ما سيعمل بالكامل لصالح بكين".ومن المرجح أيضا أن يجعل هذا المنتجين الخليجيين قلقين، حيث يرون أسواقهم الثمينة تستحوذ عليها أسعار النفط المخفضة للغاية، بحسب التقرير.بعد انخفاض طفيف في تدفقات الخام الإيراني إلى الصين خلال أبريل/ نيسان، تجاوزت الواردات 700 ألف برميل يوميا في مايو ويونيو/ حزيران، وفقا لبيانات شركة "كبلر"، ومع ذلك فإن النفط الروسي استحوذ على حصة من نصيب نظيره الإيراني.في الأسبوع الماضي، حذر محللو مصرف الاستثمار الشهير "جيه بي مورغان"، من أن أسعار النفط العالمية قد تصل إلى 380 دولارا للبرميل إذا دفعت العقوبات الأمريكية والأوروبية روسيا إلى "تطبيق تخفيضات انتقامية في إنتاج الخام".
https://arabic.sputniknews.com/20220627/بلومبيرغ-انخفاض-تدفقات-النفط-الروسي-مؤقت-ولا-يدل-على-نجاح-العقوبات-1064311899.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104552/94/1045529418_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_183a960b938f0a05f0b3b836cfdd4edb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, أسعار النفط اليوم

"بلومبيرغ": شعبية النفط الروسي تدفع المنتجين إلى خفض أسعار الخام من أجل المنافسة

15:06 GMT 04.07.2022
© AP Photo / Ernesto Vargasوصول ناقلة نفط "فورتشن"، أولى الشحنات النفطية من إيران إلى فنزويلا، معمل "إل باليتو"، 25 مايو 2020
وصول ناقلة نفط فورتشن، أولى الشحنات النفطية من إيران إلى فنزويلا، معمل إل باليتو، 25 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Ernesto Vargas
تابعنا عبرTelegram
تخفض إيران سعر خام النفط الذي تصدره، والرخيص بالفعل بدرجة أكبر، حيث تحاول كسب حليف رئيسي وموطئ قدم أكبر في السوق الصيني الرئيسي.
أصبحت الصين وجهة مهمة للنفط الروسي، وأدى ذلك إلى زيادة المنافسة مع إيران في أحد الأسواق القليلة المتبقية لشحنات النفط الخام، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ".
قفزت الصادرات الروسية إلى الصين إلى مستوى قياسي في مايو/ أيار، مع تجاوز منتج "أوبك +" حليفها في المنظمة، السعودية، كأكبر مورد لأكبر مستورد في العالم.
في حين أن إيران خفضت أسعار النفط لتظل قادرة على المنافسة في السوق الصيني، فإنها لا تزال تحافظ على تدفقات قوية، ويرجع ذلك على الأرجح جزئيا إلى زيادة الطلب مع تخفيف الصين للقيود الصارمة المتعلقة بالفيروس التي أدت إلى سحق الاستهلاك.
وصول ناقلة نفط فورتشن، أولى الشحنات النفطية من إيران إلى فنزويلا، معمل إل باليتو، 25 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
"بلومبيرغ": انخفاض تدفقات النفط الروسي "مؤقت" ولا يدل على نجاح العقوبات
27 يونيو, 16:31 GMT
وقالت فاندانا هاري، مؤسسة "فاندا إنسايتس" للتحليلات في سنغافورة: "المنافسة الوحيدة بين البراميل الإيرانية والروسية قد تنتهي في الصين، وهو ما سيعمل بالكامل لصالح بكين".
ومن المرجح أيضا أن يجعل هذا المنتجين الخليجيين قلقين، حيث يرون أسواقهم الثمينة تستحوذ عليها أسعار النفط المخفضة للغاية، بحسب التقرير.
بعد انخفاض طفيف في تدفقات الخام الإيراني إلى الصين خلال أبريل/ نيسان، تجاوزت الواردات 700 ألف برميل يوميا في مايو ويونيو/ حزيران، وفقا لبيانات شركة "كبلر"، ومع ذلك فإن النفط الروسي استحوذ على حصة من نصيب نظيره الإيراني.
في الأسبوع الماضي، حذر محللو مصرف الاستثمار الشهير "جيه بي مورغان"، من أن أسعار النفط العالمية قد تصل إلى 380 دولارا للبرميل إذا دفعت العقوبات الأمريكية والأوروبية روسيا إلى "تطبيق تخفيضات انتقامية في إنتاج الخام".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала