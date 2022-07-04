https://arabic.sputniknews.com/20220704/بنغلاديش-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الفيضانات-إلى-102-شخصا-1064598168.html
بنغلاديش.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 102 شخصا
بنغلاديش.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 102 شخصا
ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات بنغلاديش، الأحد، إلى 102 شخصا، عقب مصرع 7 أشخاص آخرين في الساعات الأربع والعشرين الماضية. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T01:33+0000
2022-07-04T01:33+0000
2022-07-04T01:33+0000
بنغلاديش
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1c/1047645220_0:16:2731:1552_1920x0_80_0_0_22e1c77bef4b47988e51da530256807a.jpg
وذكر تقرير يومي عن الفيضانات صادر عن مديرية الصحة، أنه "تم تسجيل إصابات في 11 من أصل 28 منطقة متضررة من الفيضانات في الفترة الممتدة بين 17 مايو/أيار الماضي و 3 يوليو/تموز الجاري".في حين أن العديد من المناطق النائية لا تزال تغمرها الفيضانات، التي تسببت أيضا في أضرار واسعة النطاق بالمنازل والمحاصيل الغذائية.وأظهرت البيانات الرسمية، أن "15 مليون شخص على الأقل تضرروا جراء الفيضانات".وفي بنغلاديش، تتسبب الأمطار الموسمية في خسائر في الأرواح والممتلكات كل عام بين شهري يوليو وسبتمبر.
https://arabic.sputniknews.com/20220702/عمال-الإنقاذ-ينتشلون-26-قتيلا-جراء-انهيار-طيني-في-شمال-شرق-الهند-1064527746.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1c/1047645220_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6c676b9e2abbee63edc519133075f673.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بنغلاديش
بنغلاديش.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 102 شخصا
تابعنا عبر
ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات بنغلاديش، الأحد، إلى 102 شخصا، عقب مصرع 7 أشخاص آخرين في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكر تقرير يومي عن الفيضانات صادر عن مديرية الصحة، أنه "تم تسجيل إصابات في 11 من أصل 28
منطقة متضررة من الفيضانات في الفترة الممتدة بين 17 مايو/أيار الماضي و 3 يوليو/تموز الجاري".
ومن بين الضحايا، توفي 75 شخصا غرقا، و15 بسبب الصواعق، وآخرون نتيجة للدغات الأفاعي، والأمراض التي تنقلها المياه.
في حين أن العديد من المناطق النائية لا تزال تغمرها الفيضانات، التي تسببت أيضا في أضرار واسعة النطاق بالمنازل والمحاصيل الغذائية.
وأظهرت البيانات الرسمية، أن "15 مليون شخص على الأقل تضرروا جراء الفيضانات".
وفي بنغلاديش، تتسبب الأمطار الموسمية في خسائر في الأرواح والممتلكات كل عام بين شهري يوليو وسبتمبر.