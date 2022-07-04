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بنغلاديش.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 102 شخصا
بنغلاديش.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 102 شخصا
ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات بنغلاديش، الأحد، إلى 102 شخصا، عقب مصرع 7 أشخاص آخرين في الساعات الأربع والعشرين الماضية. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T01:33+0000
2022-07-04T01:33+0000
بنغلاديش
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وذكر تقرير يومي عن الفيضانات صادر عن مديرية الصحة، أنه "تم تسجيل إصابات في 11 من أصل 28 منطقة متضررة من الفيضانات في الفترة الممتدة بين 17 مايو/أيار الماضي و 3 يوليو/تموز الجاري".في حين أن العديد من المناطق النائية لا تزال تغمرها الفيضانات، التي تسببت أيضا في أضرار واسعة النطاق بالمنازل والمحاصيل الغذائية.وأظهرت البيانات الرسمية، أن "15 مليون شخص على الأقل تضرروا جراء الفيضانات".وفي بنغلاديش، تتسبب الأمطار الموسمية في خسائر في الأرواح والممتلكات كل عام بين شهري يوليو وسبتمبر.
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بنغلاديش.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 102 شخصا

01:33 GMT 04.07.2022
© AFP 2022 / Munir Uz Zaman في هذه الصورة التي التقطت في 15 يوليو 2020، يظهر المنظر الجوي منازل غمرتها المياه في سونامجانج في مقاطعة سيلهيت في شمال بنغلاديش، 15 يوليو 2020.
 في هذه الصورة التي التقطت في 15 يوليو 2020، يظهر المنظر الجوي منازل غمرتها المياه في سونامجانج في مقاطعة سيلهيت في شمال بنغلاديش، 15 يوليو 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© AFP 2022 / Munir Uz Zaman
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ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات بنغلاديش، الأحد، إلى 102 شخصا، عقب مصرع 7 أشخاص آخرين في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكر تقرير يومي عن الفيضانات صادر عن مديرية الصحة، أنه "تم تسجيل إصابات في 11 من أصل 28 منطقة متضررة من الفيضانات في الفترة الممتدة بين 17 مايو/أيار الماضي و 3 يوليو/تموز الجاري".
ومن بين الضحايا، توفي 75 شخصا غرقا، و15 بسبب الصواعق، وآخرون نتيجة للدغات الأفاعي، والأمراض التي تنقلها المياه.
في حين أن العديد من المناطق النائية لا تزال تغمرها الفيضانات، التي تسببت أيضا في أضرار واسعة النطاق بالمنازل والمحاصيل الغذائية.
وأظهرت البيانات الرسمية، أن "15 مليون شخص على الأقل تضرروا جراء الفيضانات".
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وفي بنغلاديش، تتسبب الأمطار الموسمية في خسائر في الأرواح والممتلكات كل عام بين شهري يوليو وسبتمبر.
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