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الكرملين: بوتين لن يهنئ بايدن والأمريكيين بعيد الاستقلال هذا العام
الكرملين: بوتين لن يهنئ بايدن والأمريكيين بعيد الاستقلال هذا العام
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يهنئ هذا العام الرئيس الأمريكي جو بايدن والأمريكيين بعيد الاستقلال. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T10:03+0000
2022-07-04T10:07+0000
روسيا
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وقال بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين بهذا الصدد: "لا لن يتم إرسال برقية تهنئة هذا العام".وبحسب قوله "هذا يرجع إلى حقيقة أن هذا العام في الواقع أصبح تتويجا لسياسة غير ودية تجاه بلدنا من جانب الولايات المتحدة".وأوضح بيسكوف: "لذلك، بالطبع في ظل هذه الظروف لا يمكن اعتبار ذلك مناسبا إرسال مثل هذه الرسالة التهنئة".وفي وقت سابق، قالت المتحدثة الرسمية الوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو مستعدة لإقامة حوار قائم على الاحترام المتبادل مع واشنطن تحت رئاسة جو بايدن.
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روسيا

الكرملين: بوتين لن يهنئ بايدن والأمريكيين بعيد الاستقلال هذا العام

10:03 GMT 04.07.2022 (تم التحديث: 10:07 GMT 04.07.2022)
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يهنئ هذا العام الرئيس الأمريكي جو بايدن والأمريكيين بعيد الاستقلال.
وقال بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين بهذا الصدد: "لا لن يتم إرسال برقية تهنئة هذا العام".
وبحسب قوله "هذا يرجع إلى حقيقة أن هذا العام في الواقع أصبح تتويجا لسياسة غير ودية تجاه بلدنا من جانب الولايات المتحدة".
وأوضح بيسكوف: "لذلك، بالطبع في ظل هذه الظروف لا يمكن اعتبار ذلك مناسبا إرسال مثل هذه الرسالة التهنئة".
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة الرسمية الوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو مستعدة لإقامة حوار قائم على الاحترام المتبادل مع واشنطن تحت رئاسة جو بايدن.
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