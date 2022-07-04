https://arabic.sputniknews.com/20220704/بوتين-لن-يهنئ-بايدن-والأمريكيين-بعيد-الاستقلال-هذا-العام---بيسكوف-1064617177.html
الكرملين: بوتين لن يهنئ بايدن والأمريكيين بعيد الاستقلال هذا العام
الكرملين: بوتين لن يهنئ بايدن والأمريكيين بعيد الاستقلال هذا العام
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يهنئ هذا العام الرئيس الأمريكي جو بايدن والأمريكيين بعيد الاستقلال. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T10:03+0000
2022-07-04T10:03+0000
2022-07-04T10:07+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/19/1048798822_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_374b03d4434d1cafb0c1e766731f5bd3.jpg
وقال بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين بهذا الصدد: "لا لن يتم إرسال برقية تهنئة هذا العام".وبحسب قوله "هذا يرجع إلى حقيقة أن هذا العام في الواقع أصبح تتويجا لسياسة غير ودية تجاه بلدنا من جانب الولايات المتحدة".وأوضح بيسكوف: "لذلك، بالطبع في ظل هذه الظروف لا يمكن اعتبار ذلك مناسبا إرسال مثل هذه الرسالة التهنئة".وفي وقت سابق، قالت المتحدثة الرسمية الوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو مستعدة لإقامة حوار قائم على الاحترام المتبادل مع واشنطن تحت رئاسة جو بايدن.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/19/1048798822_164:0:2893:2047_1920x0_80_0_0_1bf83231fa6249c0db8ceafe30536a46.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الكرملين: بوتين لن يهنئ بايدن والأمريكيين بعيد الاستقلال هذا العام
10:03 GMT 04.07.2022 (تم التحديث: 10:07 GMT 04.07.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يهنئ هذا العام الرئيس الأمريكي جو بايدن والأمريكيين بعيد الاستقلال.
وقال بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين بهذا الصدد: "لا لن يتم إرسال برقية تهنئة هذا العام".
وبحسب قوله "هذا يرجع إلى حقيقة أن هذا العام في الواقع أصبح تتويجا لسياسة غير ودية تجاه بلدنا من جانب الولايات المتحدة".
وأوضح بيسكوف: "لذلك، بالطبع في ظل هذه الظروف لا يمكن اعتبار ذلك مناسبا إرسال مثل هذه الرسالة التهنئة".
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة الرسمية الوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
، إن موسكو مستعدة لإقامة حوار قائم على الاحترام المتبادل مع واشنطن تحت رئاسة جو بايدن.