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https://arabic.sputniknews.com/20220704/بيسكوف-الكرملين-ليس-لديه-معلومات-حول-احتجاز-سفينة-الحبوب-الروسية-في-تركيا-1064611636.html
بيسكوف: الكرملين ليس لديه معلومات حول احتجاز سفينة الحبوب الروسية في تركيا
بيسكوف: الكرملين ليس لديه معلومات حول احتجاز سفينة الحبوب الروسية في تركيا
أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الكرملين ليس لديه معلومات حول احتجاز سفينة الحبوب الروسية في تركيا. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T09:35+0000
2022-07-04T09:35+0000
روسيا
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وأضاف: "لسوء الحظ، ليس لدينا هذه المعلومات في الكرملين، أعتقد أنه من المنطقي أن تطلب المعلومات من وزارة النقل أو وزارة الخارجية، لأن الجانب التركي، بالطبع، أثناء الاحتجاز، يجب أن يقدم معلومات لسفارتنا وقنصليتنا العامة".قال بيسكوف: إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يوم الاثنين".وتابع: "في المستقبل القريب، في الدقائق القليلة المقبلة، سيكون لدى الرئيس تقرير من قبل وزير الدفاع شويغو. سنعرض هذا الاجتماع".وأشار بيسكوف إلى أن العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا تسير وفقا للخطة، وتتقدم وفقا للخطط والتعديلات.
https://arabic.sputniknews.com/20220701/الكرملين-يكشف-حقيقة-الرسالة-التي-بعثها-زيلينسكي-إلى-الرئيس-بوتين-1064495818.html
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روسيا

بيسكوف: الكرملين ليس لديه معلومات حول احتجاز سفينة الحبوب الروسية في تركيا

09:35 GMT 04.07.2022
© Sputnik . wasim sulimanالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© Sputnik . wasim suliman
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أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الكرملين ليس لديه معلومات حول احتجاز سفينة الحبوب الروسية في تركيا.
وأضاف: "لسوء الحظ، ليس لدينا هذه المعلومات في الكرملين، أعتقد أنه من المنطقي أن تطلب المعلومات من وزارة النقل أو وزارة الخارجية، لأن الجانب التركي، بالطبع، أثناء الاحتجاز، يجب أن يقدم معلومات لسفارتنا وقنصليتنا العامة".
قال بيسكوف: إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يوم الاثنين".
وتابع: "في المستقبل القريب، في الدقائق القليلة المقبلة، سيكون لدى الرئيس تقرير من قبل وزير الدفاع شويغو. سنعرض هذا الاجتماع".
وأشار بيسكوف إلى أن العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا تسير وفقا للخطة، وتتقدم وفقا للخطط والتعديلات.
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
الكرملين يكشف حقيقة "الرسالة" التي بعثها زيلينسكي إلى الرئيس بوتين
1 يوليو, 10:28 GMT
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