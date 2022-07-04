https://arabic.sputniknews.com/20220704/ترقية-رئيس-أركان-الجيش-الجزائري-1064621038.html
ترقية رئيس أركان الجيش الجزائري
ترقية رئيس أركان الجيش الجزائري
قرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، ترقية رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق سعيد شنقريحة إلى رتبة فريق أول. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T10:42+0000
2022-07-04T10:42+0000
2022-07-04T10:42+0000
العالم العربي
الجزائر
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وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن تبون كان قد وصل إلى قصر الشعب بالعاصمة، للإشراف على الحفل السنوي لتقليد الرتب وإسداء الأوسمة لإطارات الجيش الوطني الشعبي.وكان في استقبال تبون ببهو قصر الشعب، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، وقائد الحرس الجمهوري، الفريق الأول بن علي بن علي.يشار إلى أن الجزائر، تحتفل غدا الثلاثاء، بالذكرى الستين لعيد الاستقلال، وتقام بهذه المناسبة، العديد من الاحتفالات والنشاطات الرسمية والعروض العسكرية.ويعتزم الجيش الجزائري تنظيم استعراض عسكري، يوم غد الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الستين لعيد استقلال الجزائر، وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن الاستعراض المزمع تنظيمه هو الأضخم من نوعه منذ الاستقلال، وتجري فعالياته تحت إشراف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة.وأقرت مصالح ولاية الجزائر، جملة من الإجراءات تحسبا لاحتفاليات الذكرى الستين للاستقلال، حيث تم وضع مخطط خاص بحركة المرور بالعاصمة يقضي بغلق وتحويل حركة المرور أمام المركبات والدراجات عبر عدد من المحاور ابتداء من يوم أمس وإلى غاية يوم السادس من نفس الشهر.
الجزائر
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر
ترقية رئيس أركان الجيش الجزائري
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قرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، ترقية رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق سعيد شنقريحة إلى رتبة فريق أول.
وقالت صحيفة "النهار
" الجزائرية إن تبون كان قد وصل إلى قصر الشعب بالعاصمة، للإشراف على الحفل السنوي لتقليد الرتب وإسداء الأوسمة لإطارات الجيش الوطني الشعبي.
وكان في استقبال تبون ببهو قصر الشعب، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، وقائد الحرس الجمهوري، الفريق الأول بن علي بن علي.
يشار إلى أن الجزائر، تحتفل غدا الثلاثاء، بالذكرى الستين لعيد الاستقلال، وتقام بهذه المناسبة، العديد من الاحتفالات والنشاطات الرسمية والعروض العسكرية.
ويعتزم الجيش الجزائري تنظيم استعراض عسكري، يوم غد الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الستين لعيد استقلال الجزائر، وقالت صحيفة "النهار"
الجزائرية إن الاستعراض المزمع تنظيمه هو الأضخم من نوعه منذ الاستقلال، وتجري فعالياته تحت إشراف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأقرت مصالح ولاية الجزائر، جملة من الإجراءات تحسبا لاحتفاليات الذكرى الستين للاستقلال، حيث تم وضع مخطط خاص بحركة المرور بالعاصمة يقضي بغلق وتحويل حركة المرور أمام المركبات والدراجات عبر عدد من المحاور ابتداء من يوم أمس وإلى غاية يوم السادس من نفس الشهر.