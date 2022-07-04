https://arabic.sputniknews.com/20220704/تغريم-اتحاد-التنس-البريطاني-بمليون-دولار-لعدم-قبول-مشاركة-اللاعبات-الروسيات-1064602449.html
تغريم اتحاد التنس البريطاني بمليون دولار لعدم قبول مشاركة اللاعبات الروسيات
تغريم اتحاد التنس البريطاني بمليون دولار لعدم قبول مشاركة اللاعبات الروسيات
تم تغريم اتحاد التنس في بريطانيا لعدم قبول الرياضيين الروس في ثلاث بطولات في البلاد، وكان المبلغ الإجمالي للغرامة أكثر من 1 مليون دولار. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T08:01+0000
2022-07-04T08:01+0000
2022-07-04T08:01+0000
العالم
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فرض اتحاد التنس النسائية غرامة على اتحاد التنس في بريطانيا لعدم السماح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة في ثلاث بطولات، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".بلغت غرامة قانون العمل حوالي مليون دولار، وتعتزم المنظمات الحقوقية الطعن في القرار بدعم من الحكومة البريطانية.وقالت نادين دوريس، وزيرة الرياضة البريطانية: "يجب الإشادة بالاتحاد وبمنظمي ويمبلدون لرغبتهما في جعل روسيا منبوذة رياضيا دوليا".أعلنت الرابطة، التي تنظم بطولة ويمبلدون، في 20 أبريل / نيسان أنه لن يسمح للروس والبيلاروسيين بالدخول، ووصفت قرارها بأنه "مساهمة في الجهود واسعة النطاق التي تبذلها حكومة المملكة المتحدة للحد من النفوذ العالمي لروسيا."وقد عارض ذلك اتحاد لاعبي التنس المحترفين واتحاد لاعبات التنس المحترفات، بالإضافة إلى العديد من لاعبي التنس البارزين.في وقت لاحق، قررت كلتا المنظمتين حرمان ويمبلدون من نقاط التصنيف لتعليق مشاركو اللاعبين الروس والبيلاروسيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220701/التونسية-أنس-جابر-تبلغ-ثمن-النهائي-من-بطولة-ويمبلدون-1064510457.html
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العالم
تغريم اتحاد التنس البريطاني بمليون دولار لعدم قبول مشاركة اللاعبات الروسيات
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تم تغريم اتحاد التنس في بريطانيا لعدم قبول الرياضيين الروس في ثلاث بطولات في البلاد، وكان المبلغ الإجمالي للغرامة أكثر من 1 مليون دولار.
فرض اتحاد التنس النسائية غرامة على اتحاد التنس في بريطانيا لعدم السماح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة في ثلاث بطولات، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".
بلغت غرامة قانون العمل حوالي مليون دولار، وتعتزم المنظمات الحقوقية الطعن في القرار بدعم من الحكومة البريطانية.
وقالت نادين دوريس، وزيرة الرياضة البريطانية: "يجب الإشادة بالاتحاد وبمنظمي ويمبلدون لرغبتهما في جعل روسيا منبوذة رياضيا دوليا".
أعلنت الرابطة، التي تنظم بطولة ويمبلدون، في 20 أبريل / نيسان أنه لن يسمح للروس والبيلاروسيين بالدخول، ووصفت قرارها بأنه "مساهمة في الجهود واسعة النطاق التي تبذلها حكومة المملكة المتحدة للحد من النفوذ العالمي لروسيا."
وقد عارض ذلك اتحاد لاعبي التنس المحترفين واتحاد لاعبات التنس المحترفات، بالإضافة إلى العديد من لاعبي التنس البارزين.
في وقت لاحق، قررت كلتا المنظمتين حرمان ويمبلدون من نقاط التصنيف لتعليق مشاركو اللاعبين الروس والبيلاروسيين.