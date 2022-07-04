https://arabic.sputniknews.com/20220704/تقارير-رونالدو-يغيب-عن-تدريب-مانشستر-يونايتد-لأسباب-عائلية-1064624729.html

تقارير: رونالدو يغيب عن تدريب مانشستر يونايتد "لأسباب عائلية"

تقارير: رونالدو يغيب عن تدريب مانشستر يونايتد "لأسباب عائلية"

كشفت تقارير أن نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، غاب عن التدريب مع فريق "مانشستر يونايتد"، اليوم الاثنين، لـ"أسباب عائلية"، وذلك بعد أيام فقط من... 04.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-04T11:22+0000

2022-07-04T11:22+0000

2022-07-04T11:22+0000

رياضة

مجتمع

مانشستر يونايتد

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وكان من المقرر أن يلتقي لاعبو "يونايتد"، الذين كانوا خارج الخدمة الدولية في نهاية الموسم مع بقية الفريق، اليوم الاثنين، وفقا لموقع "جول".لكن وفقا لتقارير إعلامية بريطانية، لم يحضر رونالدو لعدم حضوره إلى ملعب تدريب "يونايتد"، وهو التصرف الذي قبله النادي.ورغم ذلك، سيتم تفسير غياب رونالدو (37 عاما) على تدريب اليوم على أنه أحدث ضربة في محاولته لهندسة الابتعاد عن أولد ترافورد.وأفادت تقارير أن كريستيانو رونالدو أصيب بخيبة أمل من تراجع مستوى "مانشستر يونايتد" منذ عودته إليه العام الماضي، قادما من نادي "يوفنتوس" الإيطالي.وفشل "مانشستر يونايتد" في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم المقبل، بعد احتلاله المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز.وعلى الرغم من الاستعانة بمدرب جديد للفريق، هو إريك تن هاج من أياكس، فقد ورد أن رونالدو لا يعتقد أن "يونايتد" يمكن أن يتنافس على ألقاب كبرى في المستقبل القريب.وفي نهاية مسيرته الكروية، يفضّل رونالدو الانضمام إلى ناد قادر على إشباع رغبته في التنافس على أفضل الجوائز في اللعبة.ويتبقى عام واحد على انتهاء عقد رونالدو مع "مانشستر يونايتد"، ولعب 19 موسما متتاليا في دوري أبطال أوروبا، وهو الهداف التاريخي للبطولة، كما أنه حائز جائزة "الكرة الذهبية" 5 مرات.

https://arabic.sputniknews.com/20220703/رونالدو-يطلب-مغادرة-مانشستر-يونايتد-1064570686.html

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رياضة, مجتمع, مانشستر يونايتد