https://arabic.sputniknews.com/20220704/تقرير-صدام-مرتقب-بين-أندية-أوروبا-واتحادات-الكرة-في-أفريقيا-1064637568.html

تقرير: صدام مرتقب بين أندية أوروبا واتحادات الكرة في أفريقيا

تقرير: صدام مرتقب بين أندية أوروبا واتحادات الكرة في أفريقيا

أصبح من المؤكد الآن أن بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة ستتعارض مرة أخرى مع الموسم الأوروبي، ومن المحتمل أن تؤدي إلى المزيد من الاحتكاك بين الأندية والاتحادات... 04.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-04T14:48+0000

2022-07-04T14:48+0000

2022-07-04T14:48+0000

رياضة

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وصدر القرار يوم الأحد من قبل اتحاد كرة القدم الأفريقي "كاف" ودفعه عوامل الطقس في ساحل العاج، البلد المضيف، بحسب تقرير لوكالة "أسوشيتيد برس".كان من المقرر أن تجرى البطولة في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز 2023، في موعد وقع الاختيار عليه ليتزامن مع العطلة الصيفية للبطولات الأوروبية، لكن ساحل العاج تعاني من أمطار غزيرة في ذلك الوقت من العام والتي هددت بتأثير على بطولة أفريقيا بشكل سيئ.وقال "كاف" إنه تلقى تقريرا من مجموعة تقنية تفيد بأن تنظيم كأس الأمم الأفريقية في منتصف العام في ساحل العاج سيكون له آثار "سلبية".كانت هذه مشكلة مألوفة بالنسبة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والذي التزم على المدى الطويل بنقل الكأس الأفريقية من موعدها التقليدي من يناير إلى منتصف العام.لكن القرار في عام 2014 بإسناد البطولة 3 مرات متتالية إلى دول في وسط وغرب أفريقيا، قوض ذلك بسبب الطقس في منتصف العام في ذلك الجزء من القارة.كان من المقرر لعب بطولة هذا العام في الكاميرون في يونيو ويوليو، ولكن كان لا بد من العودة إلى موعد يناير وفبراير/ش بسبب موسم الرياح الموسمية في الكاميرون. الكأس القادمة بعد ساحل العاج ستكون في غينيا، ودولة أخرى في غرب أفريقيا، وقد تكرر نفس المشكلة.اشتكت الأندية الأوروبية باستمرار من إجبارها على التخلي عن بعض أكبر نجومها خلال لعب كأس الأفريقي، وأحيانا لأكثر من شهر، فيما تواجه الأندية جولات حاسمة في مواسم الدوري. تلعب البطولة الأممية كل عامين وليس كل أربعة مثل بطولات كرة القدم الدولية الرئيسية الأخرى.قبل بطولة الكاميرون هذا العام، هددت بعض الأندية بمنع لاعبيها، على الرغم من أن أكبر أسماء في أفريقيا مثل ساديو ماني من السنغال، ومحمد صلاح من مصر، ورياض محرز من الجزائر لعبوا.في نهاية المطاف، وجد الاتحاد الدولي "فيفا" حلا من خلال السماح للأندية بتأخير السماح بسفر لاعبيها إلى بطولة الكأس الأفريقية، ولكن هذا يسبب أيضا مشاكل على الجانب الآخر عندما يكون لدى الفرق الأفريقية وقتا أقل - أحيانا أيام فقط لإعداد لاعبيهم للبطولة.ستتعرض كأس أفريقيا لضغوط أكبر من الأندية الأوروبية من عام 2025 إذا بقيت في نافذة يناير-فبراير لأن الاتحاد الأوروبي "يويفا" وضع مباريات ضمن دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في جدوله لشهر يناير.على جانب، آخر أعلن "كاف" يوم الأحد، أن لجنته التنفيذية أعطت الضوء الأخضر لدوري الأندية الأفريقية الجديد والذي سيلعب منذ عام 2023، مع دعم "فيفا".وقال باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي، إن الدوري الممتاز الجديد سيكون له جوائز مالية بقيمة 100 مليون دولار، مضيفا: "لقد غمرنا بالمستثمرين والرعاة، المتلهفين للشراكة معنا في دوري الدوري الأفريقي الممتاز".

https://arabic.sputniknews.com/20220703/كاف-يعلن-إطلاق-مسابقة-دوري-السوبر-الأفريقي-من-الموسم-المقبل-بمجموع-جوائز-100-مليون-دولار-1064583307.html

https://arabic.sputniknews.com/20220703/كاف-يقرر-تأجيل-كأس-أمم-إفريقيا-كوت-ديفوار-2023-ويعلن-الموعد-الجديد-1064582183.html

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رياضة