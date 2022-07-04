https://arabic.sputniknews.com/20220704/توكاييف-كازاخستان-يمكن-أن-تصبح-منطقة-محايدة-لإقامة-حوار-بين-الشرق-والغرب-1064624987.html
توكاييف: كازاخستان يمكن أن تصبح منطقة محايدة لإقامة حوار بين الشرق والغرب
توكاييف: كازاخستان يمكن أن تصبح منطقة محايدة لإقامة حوار بين الشرق والغرب
قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الاثنين، أن كازاخستان يمكن أن تصبح نوعا من "السوق المحايد" بين دول الشرق والغرب في حل المشاكل العاجلة. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T11:30+0000
2022-07-04T11:30+0000
2022-07-04T11:30+0000
العالم
كازاخستان
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وبحسب الخدمة الصحفية لتوكاييف، أجرى الرئيس الكازاخستاني محادثة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل اليوم الاثنين.وقالت الخدمة الصحفية في بيان: "خلال المحادثة، تمت مناقشة القضايا الإقليمية والعالمية بالتفصيل. وأعرب المتحدثون عن قلقهم إزاء تفاقم أزمة الغذاء".وشدد توكاييف على أهمية الجهود المشتركة لتحسين الوضع الدولي وإقامة حوار ثقة حول القضايا الأكثر أهتماما.ونقلت الخدمة الصحفية عن توكاييف قوله: إن "كازاخستان يمكن أن تقدم مساهمتها من خلال لعب دور السوق المحايد بين الشرق والغرب والجنوب والشمال".
https://arabic.sputniknews.com/20220629/رئيس-كازاخستان-يقترح-إنشاء-مركز-غذائي-خاص-بدول-بحر-قزوين-1064410164.html
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العالم, كازاخستان
توكاييف: كازاخستان يمكن أن تصبح منطقة محايدة لإقامة حوار بين الشرق والغرب
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قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الاثنين، أن كازاخستان يمكن أن تصبح نوعا من "السوق المحايد" بين دول الشرق والغرب في حل المشاكل العاجلة.
وبحسب الخدمة الصحفية لتوكاييف، أجرى الرئيس الكازاخستاني
محادثة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل اليوم الاثنين.
وقالت الخدمة الصحفية في بيان: "خلال المحادثة، تمت مناقشة القضايا الإقليمية والعالمية بالتفصيل. وأعرب المتحدثون عن قلقهم إزاء تفاقم أزمة الغذاء
".
وشدد توكاييف على أهمية الجهود المشتركة لتحسين الوضع الدولي وإقامة حوار ثقة حول القضايا الأكثر أهتماما.
ونقلت الخدمة الصحفية عن توكاييف قوله: إن "كازاخستان يمكن أن تقدم مساهمتها من خلال لعب دور السوق المحايد بين الشرق والغرب والجنوب والشمال".