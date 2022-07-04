https://arabic.sputniknews.com/20220704/تونس-تشتري-8-طائرات-تدريب-عسكرية-أمريكية-1064652901.html
تونس تشتري 8 طائرات تدريب عسكرية أمريكية
تونس تشتري 8 طائرات تدريب عسكرية أمريكية
قالت وزارة الدفاع التونسية في بيان الاثنين، إن تونس اشترت 8 طائرات تدريب عسكرية من الولايات المتحدة في إطار خطة لتجديد أسطول طائرات التدريب الخاص بالقوات... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T22:53+0000
2022-07-04T22:53+0000
2022-07-04T22:53+0000
أخبار تونس اليوم
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وبحسب صحيفة "الشروق" التونسية يأتي ذلك "في إطار التعاون مع الجانب الأمريكي لتجديد أسطول طائرات التدريب التابعة لجيش الطيران، حيث أبرمت صفقة بين الحكومة الأمريكية وشركة تيكسترون أفييشن ديفينس يتم بموجبها اقتناء ثماني طائرات تدريب جديدة بتوابعها مع أنظمة محاكاة الطيران لتدريب الطيارين والتقنيين".ولفت البيان إلى أن من المتوقع تسليم الدفعة الأولى من الطائرات الجديدة خلال مارس 2023 وسيكتمل التسليم بحلول أكتوبر 2026.وأضاف أن الجزء الأكبر من تمويل الصفقة سيكون من خلال الهبة الأمريكية، وستدفع تونس الباقي.
https://arabic.sputniknews.com/20220704/الرئيس-التونسي-يزور-الجزائر-للاحتفال-بعيد-استقلالها-الـ60-1064636064.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
تونس تشتري 8 طائرات تدريب عسكرية أمريكية
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قالت وزارة الدفاع التونسية في بيان الاثنين، إن تونس اشترت 8 طائرات تدريب عسكرية من الولايات المتحدة في إطار خطة لتجديد أسطول طائرات التدريب الخاص بالقوات الجوية.
وبحسب صحيفة
"الشروق" التونسية يأتي ذلك "في إطار التعاون مع الجانب الأمريكي لتجديد أسطول طائرات التدريب التابعة لجيش الطيران، حيث أبرمت صفقة بين الحكومة الأمريكية وشركة تيكسترون أفييشن ديفينس يتم بموجبها اقتناء ثماني طائرات تدريب جديدة بتوابعها مع أنظمة محاكاة الطيران لتدريب الطيارين والتقنيين".
ولفت البيان إلى أن من المتوقع تسليم الدفعة الأولى من الطائرات الجديدة خلال مارس 2023
وسيكتمل التسليم بحلول أكتوبر 2026.
وأضاف أن الجزء الأكبر من تمويل الصفقة سيكون من خلال الهبة الأمريكية، وستدفع تونس الباقي.