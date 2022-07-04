https://arabic.sputniknews.com/20220704/تونس-مشروع-الدستور-الجديد-يواجه-هجوما-حتى-من-حلفاء-سعيد--1064633011.html
تونس... مشروع الدستور الجديد يواجه هجوما حتى من حلفاء سعيد
تونس... مشروع الدستور الجديد يواجه هجوما حتى من حلفاء سعيد
تناقش الحلقة الضجة التي أثارتها تصريحات رئيس الهيئة الاستشارية لصياغة الدستور في تونس، الصادق بلعيد، بقوله إن "نص الدستور الذي نشر في الجريدة الرسمية والمعروض... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T13:29+0000
2022-07-04T13:29+0000
2022-07-04T13:29+0000
راديو
بانوراما
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تونس... مشروع الدستور الجديد يواجه هجومَا حتى من حلفاء سعيد
تونس... مشروع الدستور الجديد يواجه هجومَا حتى من حلفاء سعيد
وكان بلعيد كُلف من قبل الرئيس سعيد بصياغة "دستور جديد لجمهورية جديدة" لكنه قال إن النسخة التي ستطرح للاستفتاء لا تشبه المسودة الأولى التي اقترحتها لجنته، ومن شأن تصريحاته تعزيز مخاوف المعارضة بأن سعيد يسعى لفرض ميثاق من جانب واحد.القيادي في حركة "نداء تونس"، المنجي الحرباوي، أكد أن:وحذر القيادي التونسي، في حوار معه عبر "بانوراما"، من أن:التفاصيل في الملف الصوتي…
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
تونس... مشروع الدستور الجديد يواجه هجوما حتى من حلفاء سعيد
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تناقش الحلقة الضجة التي أثارتها تصريحات رئيس الهيئة الاستشارية لصياغة الدستور في تونس، الصادق بلعيد، بقوله إن "نص الدستور الذي نشر في الجريدة الرسمية والمعروض للاستفتاء، لا يمت بصلة لنص الدستور الذي أعدته الهيئة" وقدمته للرئيس قيس سعيد.
وكان بلعيد كُلف من قبل الرئيس سعيد بصياغة "دستور جديد لجمهورية جديدة" لكنه قال إن النسخة التي ستطرح للاستفتاء لا تشبه المسودة الأولى التي اقترحتها لجنته، ومن شأن تصريحاته تعزيز مخاوف المعارضة بأن سعيد يسعى لفرض ميثاق من جانب واحد.
القيادي في حركة "نداء تونس"، المنجي الحرباوي، أكد أن:
"مشروع الدستور الجديد سيخلق أزمة كبيرة للبلاد، وأن الصفة الرئيسة فيه هي السلطة الفردية المطلقة والسلطة الرئاسية المتسلطة، ونفي وجود السلطات الأخرة".
وحذر القيادي التونسي، في حوار معه عبر "بانوراما
"، من أن:
"عدم خضوع الرئيس سعيد للمساءلة والرقابة ستذهب بالبلاد نحو الدكتاتورية، وأنه بهذه الخطوة وحَد المعارضة ضده، وأضعف المواقف التي كانت مساندة له".
التفاصيل في الملف الصوتي…