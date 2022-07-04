https://arabic.sputniknews.com/20220704/جمهورية-أفريقيا-الوسطى-تطلق-مشروع-مركز-العملات-المشفرة-سانجو-1064636264.html
جمهورية أفريقيا الوسطى تطلق مشروع مركز العملات المشفرة "سانجو"
جمهورية أفريقيا الوسطى تطلق مشروع مركز العملات المشفرة "سانجو"
قال رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين أرشينج تواديرا، أمس الأحد، إن العملات المشفرة أساسية للحد من الاستبعاد المالي في البلاد حيث أوضح خططا لإتاحة التشفير... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T14:12+0000
2022-07-04T14:12+0000
2022-07-04T14:12+0000
العالم
عملات
العملات
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وتحدث تواديرا في حفل الإطلاق الرسمي لمشروع مركز العملات المشفرة "سانجو"، والذي يعد المحرك الرئيسي له، بعد أن أصبحت البلاد في أبريل/نيسان هي الأولى في أفريقيا التي تقدم مناقصة قانونية للعملة المشفرة "بيتكوين".وأشار إلى أن: "البديل للنقد هو العملة المشفرة"، مضيفا "بالنسبة لنا، لم يعد الاقتصاد الرسمي خيارا"، بحسب موقع "silicon".وأثار الاندفاع نحو اعتماد تقنيات التشفير تساؤلات من بعض الخبراء، نظرا لانخفاض استخدام الإنترنت في الجمهورية والكهرباء غير الموثوق بها.عملة سانجووقد أعرب صندوق النقد الدولي عن حذره بشأن العملة الرقمية "سانجو"، وفي مايو/أيار قال البنك الدولي إنه لن "يدعم عملة سانجو" فيما يتعلق بقضايا "الشفافية" و"الآثار المحتملة على الشمول المالي".ويشتمل المشروع على عملته المشفرة الخاصة "سانجو"، ومنصة "ميتافيرس" التي تسمى "جزيرة التشفير"، والتي توصف بأنها "المعادلة الوحيدة المدعومة بالواقع"، حيث سيكون لها نظير حقيقي في منطقة منخفضة الضرائب بالقرب من نهر أوبانغي.وتهدف المبادرة إلى جذب الشركات والمهتمين أو المهرة بالعملات المشفرة، وزيادة اعتماد التشفير وتحفيز نشر الأطر التنظيمية والبنية التحتية للعملات المشفرة.وأكد تواديرا أن رؤية "سانجو كعملة مشفرة مشتركة وسوق رأس مال متكامل يمكن أن يحفز التجارة ويحافظ على النمو".ترميز المواردوقال رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى إن الخطة ستحفز التنمية الاقتصادية وتتيح للمواطنين الوصول إلى "المعاملات الافتراضية التي، على عكس البنوك التقليدية، تتمتع بميزة الوصول السريع والتنفيذ السريع والافتقار إلى البيروقراطية والتكلفة المنخفضة".وتسعى الدولة إلى إصدار رموز مرتبطة بمواردها الطبيعية الوفيرة من أجل فتح استثمارات أكبر لاستغلالها، مع ترميز هوية المواطن وملكية الأصول.فيما تهدف "جزيرة التشفير" إلى تسهيل النظام، حيث تعمل كطريقة للمستخدمين الذين تم التحقق منهم للوصول إلى الأصول المرمز ، وفقا للخطة.كما تخطط الدولة أيضا لتطوير محفظة محلية لعملة "بيتكوين" مصممة خصيصا لشبكة "Lightning Network" التي تعمل على تسريع معاملات "بيتكوين".
https://arabic.sputniknews.com/20220621/بيتكوين-تواصل-تعافيها-وتتجاوز-21-ألف-دولار-1064003870.html
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العالم, عملات, العملات
جمهورية أفريقيا الوسطى تطلق مشروع مركز العملات المشفرة "سانجو"
تابعنا عبر
قال رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين أرشينج تواديرا، أمس الأحد، إن العملات المشفرة أساسية للحد من الاستبعاد المالي في البلاد حيث أوضح خططا لإتاحة التشفير للمواطنين بسهولة عبر الهاتف الذكي.
وتحدث تواديرا في حفل الإطلاق الرسمي لمشروع مركز العملات المشفرة "سانجو"، والذي يعد المحرك الرئيسي له، بعد أن أصبحت البلاد في أبريل/نيسان هي الأولى في أفريقيا التي تقدم مناقصة قانونية للعملة المشفرة "بيتكوين".
وأشار إلى أن: "البديل للنقد هو العملة المشفرة"، مضيفا "بالنسبة لنا، لم يعد الاقتصاد الرسمي خيارا"، بحسب موقع "silicon
".
وأثار الاندفاع نحو اعتماد تقنيات التشفير تساؤلات من بعض الخبراء، نظرا لانخفاض استخدام الإنترنت في الجمهورية والكهرباء غير الموثوق بها.
وقد أعرب صندوق النقد الدولي عن حذره بشأن العملة الرقمية "سانجو"، وفي مايو/أيار قال البنك الدولي إنه لن "يدعم عملة سانجو" فيما يتعلق بقضايا "الشفافية" و"الآثار المحتملة على الشمول المالي".
ويشتمل المشروع على عملته المشفرة الخاصة "سانجو"، ومنصة "ميتافيرس" التي تسمى "جزيرة التشفير"، والتي توصف بأنها "المعادلة الوحيدة المدعومة بالواقع"، حيث سيكون لها نظير حقيقي في منطقة منخفضة الضرائب بالقرب من نهر أوبانغي.
وتهدف المبادرة إلى جذب الشركات والمهتمين أو المهرة بالعملات المشفرة، وزيادة اعتماد التشفير وتحفيز نشر الأطر التنظيمية والبنية التحتية للعملات المشفرة.
وأكد تواديرا أن رؤية "سانجو كعملة مشفرة مشتركة وسوق رأس مال متكامل يمكن أن يحفز التجارة ويحافظ على النمو".
وقال رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى إن الخطة ستحفز التنمية الاقتصادية وتتيح للمواطنين الوصول إلى "المعاملات الافتراضية التي، على عكس البنوك التقليدية، تتمتع بميزة الوصول السريع والتنفيذ السريع والافتقار إلى البيروقراطية والتكلفة المنخفضة".
وتسعى الدولة إلى إصدار رموز مرتبطة بمواردها الطبيعية الوفيرة من أجل فتح استثمارات أكبر لاستغلالها، مع ترميز هوية المواطن وملكية الأصول.
فيما تهدف "جزيرة التشفير" إلى تسهيل النظام، حيث تعمل كطريقة للمستخدمين الذين تم التحقق منهم للوصول إلى الأصول المرمز ، وفقا للخطة.
كما تخطط الدولة أيضا لتطوير محفظة محلية لعملة "بيتكوين" مصممة خصيصا لشبكة "Lightning Network" التي تعمل على تسريع معاملات "بيتكوين".