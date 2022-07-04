https://arabic.sputniknews.com/20220704/حكومة-لبنان-إطلاق-طائرات-مسيرة-نحو-المنطقة-البحرية-المتنازع-عليها-غير-مقبول--1064621823.html

حكومة لبنان: إطلاق طائرات مسيرة نحو المنطقة البحرية المتنازع عليها غير مقبول

حكومة لبنان: إطلاق طائرات مسيرة نحو المنطقة البحرية المتنازع عليها غير مقبول

قالت الحكومة اللبنانية إن إطلاق طائرات مسيرة بغرض استهداف المنشآت الإسرائيلية في المنطقة البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل عمل غير مقبول ويضر بالجهود... 04.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-04T11:00+0000

2022-07-04T11:00+0000

2022-07-04T11:00+0000

العالم العربي

لبنان

اسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103748/41/1037484125_0:277:3024:1978_1920x0_80_0_0_92326ee1ab05aea49601fbc55869f073.jpg

بيروت - سبوتنيك. وقال بيان لرئاسة الوزراء اللبنانية اليوم الاثنين، تناول لقاء رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، إن اللقاء تطرق إلى "موضوع المسيّرات الثلاث التي أطلقت في محيط المنطقة البحرية المتنازع عليها، وما أثارته من ردود فعل عن جدوى هذه العملية التي جرت خارج إطار مسؤولية الدولة والسياق الدبلوماسي، خصوصا وأن المفاوضات الجارية بمساعي من الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين قد بلغت مراحل متقدمة".وأكد الوزيران دعم لبنان "مساعي الوسيط الأميركي للتوصل إلى حل يحفظ كامل الحقوق اللبنانية بوضوح تام، والمطالبة في الإسراع في وتيرة المفاوضات". وقالا إن لبنان "يعتبر أن أي عمل، خارج إطار مسؤولية الدولة والسياق الدبلوماسي الذي تجري المفاوضات في إطاره، غير مقبول ويعرّضه لمخاطر هو في غنى عنها"، وأهاب المسؤولان "بالأطراف التحلي بروح المسؤولية الوطنية العالية، والالتزام بما سبق وأعلن بأن الجميع من دون استثناء هم وراء الدولة في عملية التفاوض".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن مساء السبت، اعتراضه 3 طائرات مسيرة لـ"حزب الله" اللبناني كانت في طريقها لمنصة الغاز "كاريش" في البحر المتوسط.ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن "طائرات وسفينة صواريخ إسرائيلية نجحت اليوم في اعتراض 3 طائرات مسيرة معادية اقتربت من جهة لبنان نحو المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل".ومن جانبه، اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، "حزب الله" اللبناني، بأنه "يقوض" قدرة لبنان على التوصل لاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع بلاده، وذلك في أعقاب اعتراض الجيش الإسرائيلي لمسيرات تابعة للحزب تم تسييرها من الأراضي اللبنانية نحو حقل "كاريش" للغاز الواقع في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع لبنان.

https://arabic.sputniknews.com/20220703/بعد-اعتراض-إسرائيل-لطائراته-المسيرة-حزب-الله-لبنان-يمتلك-القوة-لاستثمار-نفطه-وغازه-1064583445.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, لبنان, اسرائيل