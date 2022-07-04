https://arabic.sputniknews.com/20220704/حماية-الشعب-الكردية-نعمل-بالتنسيق-مع-سوريا-لرسم-خطة-دفاعية-في-مواجهة-أي-عدوان-تركي-1064629426.html

حماية الشعب الكردية: نعمل بالتنسيق مع سوريا لرسم خطة دفاعية في مواجهة أي عدوان تركي

حماية الشعب الكردية: نعمل بالتنسيق مع سوريا لرسم خطة دفاعية في مواجهة أي عدوان تركي

صرح المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعد المكون العسكري الرئيسي في قوات سورية الديمقراطية، نوري محمود، اليوم الإثنين، عن وجود تطور إيجابي في... 04.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-04T12:50+0000

2022-07-04T12:50+0000

2022-07-04T12:50+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

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موسكو - سبوتنيك. وقال محمود، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول انتشار الجيش السوري في مناطق سيطرة قسد، وهل من اتفاق يحكم هذا الانتشار: "إن هدف أردوغان وحكومته، ذات الميول المتطرفة، واضح، وهو الوصول إلى حدود الميثاق الكلي واحتلال الأراضي السورية، لذا نعمل وبالتنسيق مع المسؤولين السوريين لتطوير صيغة عمل مشترك ورسم خطة دفاعية في مواجهة أي عدوان تركي، وهناك تطور إيجابي في هذا المجال".وأضاف المتحدث "والشيء الملح والمهم، هو توصل الأطراف السورية لاتفاق على صيغة مناسبة للحل، ولكن حتى الآن لم يتم ذلك".من جهة ثانية، دعا محمود، روسيا والتحالف الدولي، الذي تقوده أميركا، إلى ممارسة دورهما لوقف الدولة التركية عن تنفيذ عمليات عسكرية شمال وشرق سوريا، مؤكدا على أهمية الدور الروسي في الحفاظ على الاستقرار بالمنطقة.وقال في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نحن على تواصل دائم مع القوات الروسية، والتحالف الدولي، ولدينا تنسيق معهما، وروسيا لها ثقل ودور مهم في سوريا، ونأمل أن تلعب دورا فعالا للحفاظ على الاستقرار النسبي حاليا، ومساعدة الشعب السوري بكل طوائفه وأعراقه، لإيجاد حل يرضي الجميع ويكفل وحدة الأراضي السورية". وأوضح المتحدث" أن النظام التركي بشكل شبه يومي، يشن هجمات ضد مناطقنا، مستخدما التكنولوجيا الحديثة، كالطائرات الحديثة أو المسيرات، وهذه الهجمات تتسبب باستشهاد مواطنينا". ودعا محمود "روسيا والتحالف الدولي وأمريكا لأن يمارسوا، من خلال تواجدهم المباشر على الأرض، دورا فعالا في لجم وإيقاف الدولة التركية لحماية المواطنين والمدنيين في شمال وشرق سوريا".

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