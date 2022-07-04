https://arabic.sputniknews.com/20220704/خبراء-الأرصاد-المصرية-يحذرون-من-ارتفاع-درجات-الحرارة-1064609145.html
خبراء الأرصاد المصرية يحذرون من ارتفاع درجات الحرارة
خبراء الأرصاد المصرية يحذرون من ارتفاع درجات الحرارة
حذر خبراء الأرصاد المصرية، اليوم الاثنين، من ارتفاع كبير بدرجات حرارة الطقس خلال اليوم وغدا الثلاثاء. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T08:58+0000
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ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن خبراء الأرصاد إعلانهم استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة حيث تسجل درجة الحرارة على جنوب البلاد 41 درجة في الظل وتصل إلى 80% خلال ساعات الليل، وتُسجل 30% نهارا .وويزداد الشعور بحرارة الطقس مع ارتفاع الرطوبة التي تسجل على السواحل الشمالية 85% ليلا، و55% نهارا، كما تسجل الرطوبة على محافظات جنوب سيناء 45% ليلا، و25% نهارا، وتسجل 45% ليلا على محافظات شمال الصعيد، و25% نهارا، و30% ليلا على محافظات جنوب الصعيد، و15% نهارا.وأوضح خبراء الأرصاد أن ارتفاع نسبة الرطوبة يؤدى إلى زيادة الشعور بدرجات الحرارة بمعدل يصل إلى 3 درجات مئوية عن المعلنة في النشرة الجوية.وفي وقت سابق، حثت هيئة الأرصاد الجوية المصرية المواطنين على ضرورة الإكثار من تناول المياه والسوائل بشكل عام على مدار اليوم، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة وغطـاء واقي للرأس أو استخدام المظلة في حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس تجنبا للإصابة بضربات الشمس.كما نصحت بتجنب النزول في ساعات الذروة التي تكون من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا إلا للضرورة، وعدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة في الفتـرة من الظهـر وحتى الخامسة عصرا، كما شددت هيئة الأرصاد على عدم التواجد في أماكن مغلقة قليلة التهوية.
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خبراء الأرصاد المصرية يحذرون من ارتفاع درجات الحرارة
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حذر خبراء الأرصاد المصرية، اليوم الاثنين، من ارتفاع كبير بدرجات حرارة الطقس خلال اليوم وغدا الثلاثاء.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم
" عن خبراء الأرصاد إعلانهم استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة حيث تسجل درجة الحرارة على جنوب البلاد 41 درجة في الظل وتصل إلى 80% خلال ساعات الليل، وتُسجل 30% نهارا .
وويزداد الشعور بحرارة الطقس مع ارتفاع الرطوبة التي تسجل على السواحل الشمالية 85% ليلا، و55% نهارا، كما تسجل الرطوبة على محافظات جنوب سيناء 45% ليلا، و25% نهارا، وتسجل 45% ليلا على محافظات شمال الصعيد، و25% نهارا، و30% ليلا على محافظات جنوب الصعيد، و15% نهارا.
وأوضح خبراء الأرصاد أن ارتفاع نسبة الرطوبة يؤدى إلى زيادة الشعور بدرجات الحرارة بمعدل يصل إلى 3 درجات مئوية عن المعلنة في النشرة الجوية.
وفي وقت سابق، حثت هيئة الأرصاد الجوية المصرية المواطنين على ضرورة الإكثار من تناول المياه
والسوائل بشكل عام على مدار اليوم، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة وغطـاء واقي للرأس أو استخدام المظلة في حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس تجنبا للإصابة بضربات الشمس.
كما نصحت بتجنب النزول في ساعات الذروة التي تكون من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا إلا للضرورة، وعدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة في الفتـرة من الظهـر وحتى الخامسة عصرا، كما شددت هيئة الأرصاد على عدم التواجد في أماكن مغلقة قليلة التهوية.