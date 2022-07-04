عربي
الدفاع الروسية: مقاتلة روسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-25" خلال معركة جوية في دونيتسك
https://arabic.sputniknews.com/20220704/خبراء-الأرصاد-المصرية-يحذرون-من-ارتفاع-درجات-الحرارة-1064609145.html
خبراء الأرصاد المصرية يحذرون من ارتفاع درجات الحرارة
خبراء الأرصاد المصرية يحذرون من ارتفاع درجات الحرارة
حذر خبراء الأرصاد المصرية، اليوم الاثنين، من ارتفاع كبير بدرجات حرارة الطقس خلال اليوم وغدا الثلاثاء. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T08:58+0000
2022-07-04T08:58+0000
أخبار مصر الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/06/1049172605_0:156:2993:1840_1920x0_80_0_0_888b47b7ee5c5e0bcf5ec6af2b1bb67d.jpg
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن خبراء الأرصاد إعلانهم استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة حيث تسجل درجة الحرارة على جنوب البلاد 41 درجة في الظل وتصل إلى 80% خلال ساعات الليل، وتُسجل 30% نهارا .وويزداد الشعور بحرارة الطقس مع ارتفاع الرطوبة التي تسجل على السواحل الشمالية 85% ليلا، و55% نهارا، كما تسجل الرطوبة على محافظات جنوب سيناء 45% ليلا، و25% نهارا، وتسجل 45% ليلا على محافظات شمال الصعيد، و25% نهارا، و30% ليلا على محافظات جنوب الصعيد، و15% نهارا.وأوضح خبراء الأرصاد أن ارتفاع نسبة الرطوبة يؤدى إلى زيادة الشعور بدرجات الحرارة بمعدل يصل إلى 3 درجات مئوية عن المعلنة في النشرة الجوية.وفي وقت سابق، حثت هيئة الأرصاد الجوية المصرية المواطنين على ضرورة الإكثار من تناول المياه والسوائل بشكل عام على مدار اليوم، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة وغطـاء واقي للرأس أو استخدام المظلة في حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس تجنبا للإصابة بضربات الشمس.كما نصحت بتجنب النزول في ساعات الذروة التي تكون من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا إلا للضرورة، وعدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة في الفتـرة من الظهـر وحتى الخامسة عصرا، كما شددت هيئة الأرصاد على عدم التواجد في أماكن مغلقة قليلة التهوية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/06/1049172605_167:0:2827:1995_1920x0_80_0_0_d40526c5ffaabbdf44b971f38e9aeaac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن, العالم العربي

خبراء الأرصاد المصرية يحذرون من ارتفاع درجات الحرارة

08:58 GMT 04.07.2022
© Sputnik . Mikhail Alaeddin / الذهاب إلى بنك الصورمصر - القاهرة
مصر - القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© Sputnik . Mikhail Alaeddin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
حذر خبراء الأرصاد المصرية، اليوم الاثنين، من ارتفاع كبير بدرجات حرارة الطقس خلال اليوم وغدا الثلاثاء.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن خبراء الأرصاد إعلانهم استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة حيث تسجل درجة الحرارة على جنوب البلاد 41 درجة في الظل وتصل إلى 80% خلال ساعات الليل، وتُسجل 30% نهارا .
وويزداد الشعور بحرارة الطقس مع ارتفاع الرطوبة التي تسجل على السواحل الشمالية 85% ليلا، و55% نهارا، كما تسجل الرطوبة على محافظات جنوب سيناء 45% ليلا، و25% نهارا، وتسجل 45% ليلا على محافظات شمال الصعيد، و25% نهارا، و30% ليلا على محافظات جنوب الصعيد، و15% نهارا.
وأوضح خبراء الأرصاد أن ارتفاع نسبة الرطوبة يؤدى إلى زيادة الشعور بدرجات الحرارة بمعدل يصل إلى 3 درجات مئوية عن المعلنة في النشرة الجوية.
وفي وقت سابق، حثت هيئة الأرصاد الجوية المصرية المواطنين على ضرورة الإكثار من تناول المياه والسوائل بشكل عام على مدار اليوم، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة وغطـاء واقي للرأس أو استخدام المظلة في حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس تجنبا للإصابة بضربات الشمس.
كما نصحت بتجنب النزول في ساعات الذروة التي تكون من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا إلا للضرورة، وعدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة في الفتـرة من الظهـر وحتى الخامسة عصرا، كما شددت هيئة الأرصاد على عدم التواجد في أماكن مغلقة قليلة التهوية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала