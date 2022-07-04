https://arabic.sputniknews.com/20220704/خبير-عسكري-يكشف-أهمية-تحرير-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-الجيش-الأوكراني-يفر-1064640773.html

خبير عسكري يكشف أهمية تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية.. "الجيش الأوكراني يفر"

خبير عسكري يكشف أهمية تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية.. "الجيش الأوكراني يفر"

أكد الخبير العسكري فيكتور ليتوفكين، أن تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية، يكتسب أهمية كبرى من حيث التأثير المحبط للجيش الأوكراني من جهة، ومن حيث الأهمية العسكرية... 04.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-04T15:53+0000

2022-07-04T15:53+0000

2022-07-04T15:53+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

رصد عسكري

روسيا

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واعتبر الخبير أن عملية التحرير تعد إنجازا مهما بالنسبة للجيش الروسي وقوات الحلفاء، وقال: "إن تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية هو جزء من إنجاز المهمة التي حددها الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) بشأن ضمان أمن جمهورية لوغانسك الشعبية".وتابع الخبير العسكري في تصريحات لمجلة "زفيزدا" الروسية، موضحا الحاجة لإبعاد "قوة نيران العدو إلى مسافة 500 كيلومترا، لأن لديه (الجيش الأوكراني) قاذفات صواريخ متعددة تطلق النار على هذه المسافة"، مؤكدا أن قوات الحلفاء ستنجح بتحقيق هذا الهدف.وأشار ليتوفكين إلى أن نجاح العملية له تأثير محبط على الجيش الأوكراني، الذي يعاني من الهزيمة بعد الهزيمة. أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أنه تم تنفيذ عملية تحرير لوغانسك بنجاح.وأشار شويغو إلى أنه على مدى الأسابوعين الماضيين، تم تدمير 196 الدبابات الأوكرانية، 12 طائرة وطائرة هليكوبتر في دونباس.وأضاف: "في غضون أسبوعين، تم تطويق وتحييد التشكيلات في غورسكوي كوتيول، وفي ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك. تمت السيطرة على 25 منطقة سكنية... وتمت العملية بالأمس بتحرير مدينة ليسيتشانسك، إحدى كبريات المدن في جمهورية لوغانسك الشعبية".وقال بوتين: "الوحدات العسكرية، بما في ذلك وحدات "الشرق" و"الغرب"، يجب أن تنفذ مهامها وفق الخطط المعتمدة سابقاً. آمل أن يسير كل شيء على محاورهم بنفس الطريقة التي حدثت في لوغانسك".

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رصد عسكري, روسيا