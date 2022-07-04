https://arabic.sputniknews.com/20220704/رئيس-الأركان-الجزائري-يتحدث-عن-معركة-مصيرية-وخطيرة-ويدعو-الشباب-إلى-التسلح-1064610736.html

رئيس الأركان الجزائري يتحدث عن معركة "مصيرية وخطيرة" ويدعو الشباب إلى التسلح

رئيس الأركان الجزائري يتحدث عن معركة "مصيرية وخطيرة" ويدعو الشباب إلى التسلح

قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، اليوم الإثنين، إن معركة شباب الجزائر اليوم هي "معركة وعي"، داعيا إياهم إلى "التسلح بالقيم الوطنية الأصيلة... 04.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-04T09:19+0000

2022-07-04T09:19+0000

2022-07-04T09:19+0000

الجزائر

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جاء ذلك في رسالة له قبل يوم من الاحتفال بالذكرى الـ60 لعيد الاستقلال الوطني الذي يحتفل به الجزائريون في الخامس من يوليو/تموز كل عام ويوثق لذكرى استقلال البلاد بعد تحررها من الاستعمار الفرنسي الذي استمر لأكثر من 13 عقدا بعد ثورة تحرير كبرى.وأضاف شنقريحة في الرسالة التي نقلتها صحيفة "النهار" المحلية: "المعركة الحيوية هي معركة مصيرية وخطيرة. لذا توجب التسلح بقيمنا الوطنية الأصيلة والحفاظ على أمانة الشهداء عبر النهل من مآثرهم الخالدة في ذاكرتنا الاجتماعية".ودعا الجزائريين إلى "الحفاظ على المكتسبات الثمينة المحققة منذ الاستقلال، على أكثر من صعيد، وتعزيزها والانخراط بقوة في مشروع النهوض بالوطن وتحويل الطموح المشروع لجزائر جديدة إلى واقع ملموس سيتأتى بتقوية الجبهة الداخلية ولم شمل الأمة".واعتبر شنقريحة أن الاحتفال بذكرى الاستقلال "من أهم المحطات التاريخية لبلادنا، وهي فرصة لاستذكار تضحيات الأسلاف ممن قدموا تضحيات جسام لا تقدر بثمن".وشدد على أن "إحياء هذه الذكرى العزيزة على قلوب الجزائريات والجزائريين يستدعي من الجميع الوقوف إجلالا وإكبارا وعرفانا لما قدموه كعربون للحرية والانعتاق من استعمار استيطاني بغيض".وأكد أن الشعب الجزائري خاض "ثورة تحريرية ملحمية تعتبر من أعظم الثورات التي خاضتها شعوب المعمورة، وقد جسدت بطولة فريدة من نوعها في تاريخ الانسانية جمعاء".واعتبر أن "ما حققته الجزائر عموما والجيش خلال 60 سنة من الاستقلال من لا ينكرها إلا جاحد".وأشار إلى أن الجيش الجزائري "مستمر في قطع أشواط كبيرة في مجال العصرنة وتطوير قوام المعركة الحديثة لبلوغ أقصى مستويات الجاهزية واكتساب عوامل القوة التي تمكنه من مواجهة أي تهديدات مهما كان نوعها وطبيعتها ومصدرها".ووصف الفريق شنقريحة النتائج التي حققها الجيش خلال السنتين الأخيرتين في مجال مكافحة الإرهاب بـ "الباهرة"، مستعرضا الدور الذي يقوم به الجيش في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال السياسة التي تبنتها القيادة العليا في السنوات الاخيرة عبر "ضبط استراتيجية مدروسة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية حاجيات السوق الوطنية وتطوير القاعدة الصناعية للبلاد".

https://arabic.sputniknews.com/20220318/تبون-جرائم-الاستعمار-الفرنسي-في-حق-الجزائر-لن-تسقط-بالتقادم-1060076038.html

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