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https://arabic.sputniknews.com/20220704/رئيس-الحكومة-الروسية-علينا-بناء-نظام-سيادي-للتكنولوجية-في-أقصر-وقت-ممكن-لتطوير-الصناعات-1064628306.html
رئيس الحكومة الروسية: علينا بناء نظام سيادي للتكنولوجية في أقصر وقت ممكن لتطوير الصناعات
رئيس الحكومة الروسية: علينا بناء نظام سيادي للتكنولوجية في أقصر وقت ممكن لتطوير الصناعات
أعلن رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين عن الحاجة الملحة لبناء نظام السيادة التكنولوجية في وقت قصير في البلاد. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T12:31+0000
2022-07-04T12:31+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات ميشوستين خلال جلسة عامة ضمن فعاليات المعرض الدولي للصناعات الروسية "انوبروم" الذي أكد فيه أنه من أجل مواصلة تطوير مجالات التصنيع في البلاد".واعتبر ميشوستين أنه لتعزيز صناعات التكنولوجيا الفائقة، هناك ضرورة ملحة لتشكيل تشكيل نظام سيادي جديد للتكنولوجيا وأساليب عمل جديدة".ويعقد معرض "إنوبروم"، في يكاترينبرغ سنويا منذ عام 2010، ويركز برنامج الأعمال للمعرض هذا العام على الفرص التي يمكن افتتاحها في أسواق جديدة، كما تعد كازاخستان هذا العام دولة شريكة للمعرض، في حين تم الإعلان عن مشاركة أكثر من 600 شركة عالمية، فيما ينتظر مشاركة وفود رسمية من 25 دولة حول العالم.
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رئيس الحكومة الروسية: علينا بناء نظام سيادي للتكنولوجية في أقصر وقت ممكن لتطوير الصناعات

12:31 GMT 04.07.2022
© Sputnik . Dmitriy Astakhov / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، روسيا 20 سبتمبر 2021
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، روسيا 20 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© Sputnik . Dmitriy Astakhov
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أعلن رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين عن الحاجة الملحة لبناء نظام السيادة التكنولوجية في وقت قصير في البلاد.
وجاءت تصريحات ميشوستين خلال جلسة عامة ضمن فعاليات المعرض الدولي للصناعات الروسية "انوبروم" الذي أكد فيه أنه من أجل مواصلة تطوير مجالات التصنيع في البلاد".
واعتبر ميشوستين أنه لتعزيز صناعات التكنولوجيا الفائقة، هناك ضرورة ملحة لتشكيل تشكيل نظام سيادي جديد للتكنولوجيا وأساليب عمل جديدة".
ويعقد معرض "إنوبروم"، في يكاترينبرغ سنويا منذ عام 2010، ويركز برنامج الأعمال للمعرض هذا العام على الفرص التي يمكن افتتاحها في أسواق جديدة، كما تعد كازاخستان هذا العام دولة شريكة للمعرض، في حين تم الإعلان عن مشاركة أكثر من 600 شركة عالمية، فيما ينتظر مشاركة وفود رسمية من 25 دولة حول العالم.
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