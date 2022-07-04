https://arabic.sputniknews.com/20220704/رئيس-لوغانسك-لـسبوتنيك-يجب-توفير-منطقة-آمنة-لضمان-الأمن-والاستقرار-في-الجمهورية-1064621437.html
رئيس لوغانسك لـ"سبوتنيك": يجب توفير منطقة آمنة لضمان الأمن والاستقرار في الجمهورية
رئيس لوغانسك لـ"سبوتنيك": يجب توفير منطقة آمنة لضمان الأمن والاستقرار في الجمهورية
أعلن رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، أنه لضمان الأمن والاستقرار في البلاد من الضروري خلق مسافة ومنطقة آمنة لعدم إعطاء العدو فرصة لاستهداف... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T10:52+0000
2022-07-04T10:52+0000
2022-07-04T10:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال باسيتشنيك لوكالة "سبوتنيك": "لقد تم تحرير أراضي الجمهورية، ولكن حتى الآن لم يتم ضمان سلامة سكان الجمهورية على أراضينا بشكل كامل".وأضاف باسيتشنيك قائلا: " المدافع الثقيلة التي يتم توفيرها للجيش الأوكراني من قبل الغرب لا تزال قادرة على استهداف أراضينا وشعبنا وهذا يعد تهديدا خطيرا كذلك ولحل هذه المسألة يتوجب علينا الاستمرار بالقتال حتى دفع العدو الانسحاب من المناطق الآمنة على الأقل".وأبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأحد، بتحرير أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل.وأكد شويغو أنه تم إطباق السيطرة الكاملة على مدينة ليسيتشانسك والمدن المجاورة، وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي المحررة خلال الـ24 الأخيرة 182 كيلومترا مربعا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
رئيس لوغانسك لـ"سبوتنيك": يجب توفير منطقة آمنة لضمان الأمن والاستقرار في الجمهورية
10:52 GMT 04.07.2022 (تم التحديث: 10:56 GMT 04.07.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، أنه لضمان الأمن والاستقرار في البلاد من الضروري خلق مسافة ومنطقة آمنة لعدم إعطاء العدو فرصة لاستهداف المدنيين.
وقال باسيتشنيك لوكالة "سبوتنيك": "لقد تم تحرير أراضي الجمهورية، ولكن حتى الآن لم يتم ضمان سلامة سكان الجمهورية على أراضينا بشكل كامل".
وأضاف باسيتشنيك قائلا: " المدافع الثقيلة التي يتم توفيرها للجيش الأوكراني من قبل الغرب لا تزال قادرة على استهداف أراضينا وشعبنا وهذا يعد تهديدا خطيرا كذلك ولحل هذه المسألة يتوجب علينا الاستمرار بالقتال حتى دفع العدو الانسحاب من المناطق الآمنة على الأقل".
وأبلغ
وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأحد، بتحرير أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل.
وأكد شويغو أنه تم إطباق السيطرة الكاملة على مدينة ليسيتشانسك والمدن المجاورة، وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي المحررة خلال الـ24 الأخيرة 182 كيلومترا مربعا.