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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220704/رئيس-لوغانسك-لـسبوتنيك-يجب-توفير-منطقة-آمنة-لضمان-الأمن-والاستقرار-في-الجمهورية-1064621437.html
رئيس لوغانسك لـ"سبوتنيك": يجب توفير منطقة آمنة لضمان الأمن والاستقرار في الجمهورية
رئيس لوغانسك لـ"سبوتنيك": يجب توفير منطقة آمنة لضمان الأمن والاستقرار في الجمهورية
أعلن رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، أنه لضمان الأمن والاستقرار في البلاد من الضروري خلق مسافة ومنطقة آمنة لعدم إعطاء العدو فرصة لاستهداف... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T10:52+0000
2022-07-04T10:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال باسيتشنيك لوكالة "سبوتنيك": "لقد تم تحرير أراضي الجمهورية، ولكن حتى الآن لم يتم ضمان سلامة سكان الجمهورية على أراضينا بشكل كامل".وأضاف باسيتشنيك قائلا: " المدافع الثقيلة التي يتم توفيرها للجيش الأوكراني من قبل الغرب لا تزال قادرة على استهداف أراضينا وشعبنا وهذا يعد تهديدا خطيرا كذلك ولحل هذه المسألة يتوجب علينا الاستمرار بالقتال حتى دفع العدو الانسحاب من المناطق الآمنة على الأقل".وأبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأحد، بتحرير أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل.وأكد شويغو أنه تم إطباق السيطرة الكاملة على مدينة ليسيتشانسك والمدن المجاورة، وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي المحررة خلال الـ24 الأخيرة 182 كيلومترا مربعا.
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رئيس لوغانسك لـ"سبوتنيك": يجب توفير منطقة آمنة لضمان الأمن والاستقرار في الجمهورية

10:52 GMT 04.07.2022 (تم التحديث: 10:56 GMT 04.07.2022)
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصوررئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك
رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid
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أعلن رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، أنه لضمان الأمن والاستقرار في البلاد من الضروري خلق مسافة ومنطقة آمنة لعدم إعطاء العدو فرصة لاستهداف المدنيين.
وقال باسيتشنيك لوكالة "سبوتنيك": "لقد تم تحرير أراضي الجمهورية، ولكن حتى الآن لم يتم ضمان سلامة سكان الجمهورية على أراضينا بشكل كامل".
وأضاف باسيتشنيك قائلا: " المدافع الثقيلة التي يتم توفيرها للجيش الأوكراني من قبل الغرب لا تزال قادرة على استهداف أراضينا وشعبنا وهذا يعد تهديدا خطيرا كذلك ولحل هذه المسألة يتوجب علينا الاستمرار بالقتال حتى دفع العدو الانسحاب من المناطق الآمنة على الأقل".
وأبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأحد، بتحرير أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل.
وأكد شويغو أنه تم إطباق السيطرة الكاملة على مدينة ليسيتشانسك والمدن المجاورة، وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي المحررة خلال الـ24 الأخيرة 182 كيلومترا مربعا.
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