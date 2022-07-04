https://arabic.sputniknews.com/20220704/رئيس-هيئة-الانتخابات-التونسية-في-زيارة-عمل-إلى-فرنسا-1064628395.html

رئيس هيئة الانتخابات التونسية في زيارة عمل إلى فرنسا

رئيس هيئة الانتخابات التونسية في زيارة عمل إلى فرنسا

يجري رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، فاروق بوعسكر، زيارة عمل إلى فرنسا تمتد في الفترة ما بين 3 إلى 5 يوليو الجاري. 04.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-04T12:30+0000

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العالم العربي

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وقالت قناة "نسمة" التونسية أن بوعسكر رافق عضو الهيئة محمد نوفل الفريخة أمس الأحد، في مقر القنصلية العامة للجمهورية التونسية بباريس حيث عقد جلسة عمل مع كل من سفير تونس بباريس محمد كريم الجموسي ورؤساء البعثات القنصلية للجمهورية التونسية بكل من باريس وستراسبورغ وبانتان.وتناولت الجلسة آخر الاستعدادات لتنظيم استفتاء 25 يوليو/ تموز الذي ينطلق بالخارج يوم 23 من الشهر ذاته، والمساعي التي تبذلها البعثات لدى سلطات بلد الاعتماد لإنجاح هذا الاستحقاق وضمان مشاركة واسعة للتونسيين المقيمين بالخارج.وأعرب بوعسكر عن تقديره للحضور الكبير لممثلي المجتمع المدني واهتمامهم بكل المواعيد والاستحقاقات الوطنية، مؤكدا انفتاح الهيئة على كل مكونات المجتمع المدني في الداخل والخارج واستعدادها للتفاعل مع مشاغلهم واهتماماتهم.وبدأت، أمس الأحد، في تونس حملة الاستفتاء على مشروع الدستور، بعد أن تم نشره ف يالجريدة الرسمية للدولة الخميس الماضي.ووفقا لموقع إذاعة موزاييك التونسية، فإن عدد المقبولين من أجل المشاركة في هذه الحملة 170 تم توزيعهم بين 26 منظمة وجمعية و24 حزبا و120 شخصا.وكانت هيئة الانتخابات التونسية، قد قررت تمديد فترة تحديد الموقف من المشروع المعروض على الاستفتاء للمشاركين في الحملة، بيومين، إمّا بنعم أو لا.

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العالم العربي