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https://arabic.sputniknews.com/20220704/ردا-على-إجراءاتها-روسيا-تستعد-لاتخاذ-إجراءات-حرجة-ضد-ليتوانيا-1064599759.html
ردا على إجراءاتها.. روسيا تستعد لاتخاذ إجراءات حرجة ضد ليتوانيا
ردا على إجراءاتها.. روسيا تستعد لاتخاذ إجراءات حرجة ضد ليتوانيا
أعلن محافظ كالينينغراد عن تقديم اقتراحه بإجراءات يمكن اتخاذها ضد ليتوانيا ردا على إجراءاتها ضد مقاطعة كالينينغراد، إلى الحكومة المركزية الروسية والرئاسة... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T06:01+0000
2022-07-04T06:01+0000
روسيا
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وقال أنطون عليخانوف، محافظ كالينينغراد، في حديث لصحيفة "فيدوموسكتي" إنه أعد مشروع إجراءات الرد وأحاله إلى الحكومة ومكتب رئيس الدولة. وأشار إلى أن الإجراءات المقترحة هي إجراءات اقتصادية حرجة جدا بالنسبة لليتوانيا.وتمر جميع الطرق البرية التي تربط مقاطعة كالينينغراد بالأقاليم الروسية الأخرى في أراضي جمهورية ليتوانيا وهي عضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. وأقدمت سلطاتها على خطوة معادية لروسيا في 18 يونيو/حزيران حيث أغلقت أراضيها أمام روسيا لنقل حوالي 50 في المائة من السلع التي كانت روسيا تنقلها إلى كالينينغراد عبر ليتوانيا.وكانت وزارة الخارجية الروسية قد قالت: إن "روسيا تحتفظ بحقها في حماية مصالحها إذا لم ترفع السلطات الليتوانية قيودها".ويجري حاليا نقل ما تحتاجه كالينينغراد عن طريق البحر (بحر البلطيق).
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روسيا

ردا على إجراءاتها.. روسيا تستعد لاتخاذ إجراءات حرجة ضد ليتوانيا

06:01 GMT 04.07.2022
© Sputnik . Eugene Odinokovكاتدرائية كالينينغراد
كاتدرائية كالينينغراد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© Sputnik . Eugene Odinokov
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أعلن محافظ كالينينغراد عن تقديم اقتراحه بإجراءات يمكن اتخاذها ضد ليتوانيا ردا على إجراءاتها ضد مقاطعة كالينينغراد، إلى الحكومة المركزية الروسية والرئاسة الروسية.
وقال أنطون عليخانوف، محافظ كالينينغراد، في حديث لصحيفة "فيدوموسكتي" إنه أعد مشروع إجراءات الرد وأحاله إلى الحكومة ومكتب رئيس الدولة. وأشار إلى أن الإجراءات المقترحة هي إجراءات اقتصادية حرجة جدا بالنسبة لليتوانيا.
وتمر جميع الطرق البرية التي تربط مقاطعة كالينينغراد بالأقاليم الروسية الأخرى في أراضي جمهورية ليتوانيا وهي عضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. وأقدمت سلطاتها على خطوة معادية لروسيا في 18 يونيو/حزيران حيث أغلقت أراضيها أمام روسيا لنقل حوالي 50 في المائة من السلع التي كانت روسيا تنقلها إلى كالينينغراد عبر ليتوانيا.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد قالت: إن "روسيا تحتفظ بحقها في حماية مصالحها إذا لم ترفع السلطات الليتوانية قيودها".
ويجري حاليا نقل ما تحتاجه كالينينغراد عن طريق البحر (بحر البلطيق).
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